Электрика или оптика: почему замена ламп не вернет свет фар

Почему исправные фары светят тускло и как это исправить?

Осенние поездки быстрее выявляют привычные недостатки автомобильной оптики. Есть несколько причин, которые часто остаются незамеченными. Разобраться с ними можно без рискованных экспериментов.

Осенние поездки быстрее выявляют привычные недостатки автомобильной оптики. Есть несколько причин, которые часто остаются незамеченными. Разобраться с ними можно без рискованных экспериментов.

Даже исправная штатная лампа может давать слабый свет, если ток теряется на старых соединениях. Поэтому поиск причины стоит начинать с электрики, а не с покупки новых ламп. Портал njcar.ru описывает несколько способов сделать лучше работу головной оптики без установки неподходящих светодиодных ламп. Геометрия LED-источника должна соответствовать оптической системе фары: даже более яркая лампа способна сформировать неправильную светотеневую границу, ослеплять встречных водителей или хуже освещать обочину. При эксплуатации важно учитывать тип источника света, предусмотренный конструкцией конкретной фары и документами автомобиля.

Проверку начинают с измерения напряжения на аккумуляторе и непосредственно на цоколе лампы при включенном свете. Разница более 0,3 В - повод осмотреть соединения и массовый провод. Допустимое падение напряжения зависит от схемы и конструкции автомобиля, поэтому это значение не служит универсальным нормативом для всех моделей. Окисление повышает сопротивление соединения, из-за чего свет может ослабнуть, а разъем - нагреваться. Если причина в цепи питания, замена лампы проблему не устранит.

Чтобы снизить потери, иногда проводят отдельные провода от аккумулятора через дополнительное реле. Другой вариант - подходящий стабилизирующий модуль. Конкретное подключение зависит от устройства электросистемы автомобиля, поэтому универсальной схемы для всех машин нет. Перед установкой дополнительных компонентов стоит проверить проводку и соединения, уделив внимание предохранителям и массе. Измерения проводят при включенной нагрузке.

Есть и причина, которую легко не заметить при дневном свете. Пластик фар постепенно покрывается мелкими царапинами и мутнеет. Осенью недостаток освещения становится заметнее: в темноте приходится ездить чаще, а в дождь сложнее различать разметку. Глаза однако быстрее устают. Американская автомобильная ассоциация AAA рекомендует проверять фары перед поездками при сокращенной видимости, а пожелтевшие или помутневшие рассеиватели приводить в порядок. Восстановление наружного слоя обычно включает абразивную обработку с последующей полировкой и нанесением защитного покрытия. Без защиты поверхность быстрее снова мутнеет под действием ультрафиолета.

Чистая внешняя поверхность еще не гарантирует хорошего света. Внутрь корпуса может проникать влага, а осевшая пыль ухудшает работу отражателя. Наружная мойка таких загрязнений не удалит. Если производитель предусматривает разборку и ремонт, внутренние поверхности очищают осторожно: неправильная обработка может повредить отражающее покрытие или нарушить герметичность. Повреждение внутренней поверхности или отражателя наружной полировкой не устранить. После обслуживания следует проверить и отрегулировать фары, чтобы световой поток не ослеплял встречный транспорт.