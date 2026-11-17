17 ноября 2026, 19:03
Неубиваемый V8 и прожорливый характер: как в 90-е американские копы помогли российской ГАИ
Неубиваемый V8 и прожорливый характер: как в 90-е американские копы помогли российской ГАИ
В 1993-1995 годах ГАИ закупила небольшую партию седанов. Сначала Ford Crown Victoria патрулировали Москву, а мощный мотор помогал инспекторам преследовать быстрые иномарки. Высокий расход топлива и редкие детали осложняли эксплуатацию.
После списания часть машин разобрали на запчасти, остальные отправили на металлолом. Несколько седанов выкупили частники. Один бывший патрульный Ford удалось восстановить и сохранить в музее, выяснил 110km.ru.
Содержать такую машину оказалось сложнее, чем купить. Ford Crown Victoria расходовал много бензина: для полицейской версии 2007 года указывали около 16 миль на галлон в городе и 23 мили на галлон на трассе, примерно 14,7 и 10,2 л/100 км. Для машин с 2010 по 2011 год приводили показатели 16 миль на галлон в городе и 24 на шоссе, или около 14,7 и 9,8 л/100 км. Поздние версии получили 4,6-литровый V8, четырехступенчатый автомат и задний привод. Некоторые машины выпускались в исполнении Flexible Fuel, рассчитанном на бензин с этанолом.
Для ремонта требовались детали именно полицейской версии. От гражданской ее отличали усиленные рама и подвеска. Двигатель и трансмиссию охлаждали дополнительные радиаторы, а для служебного оборудования подготовили электропроводку. В спецификации значились генератор мощностью до 200 А и аккумулятор емкостью 78 А·ч. В городе, где такая машина была одна, поиск специализированных запчастей становился особенно хлопотным и дорогим. Это мешало массовому использованию американских седанов.
Однако у «Виктории» были весомые преимущества для службы. Рамная конструкция принимала на себя удары на разбитых дорогах, а простую подвеску можно было обслуживать без специального оборудования. Спереди стояла независимая подвеска, сзади использовали конструкцию с тягой Уатта. После аварии автомобиль было легче восстановить и вернуть экипажу.
Как пишет njcar.ru, с 1993 по 1995 год российская ГАИ закупила небольшую партию Ford Crown Victoria. Сначала машины вышли на дежурство в Москве, позже появились в некоторых регионах. По одной из версий, договориться о выгодной цене помогло сотрудничество российских и американских правоохранительных ведомств.
Мощный двигатель и автоматическая коробка помогали инспекторам не терять быстрые иномарки во время преследования. Патрульной машине на «Волге» или «Жигулях» требовалось время, чтобы набрать скорость. «Викторию» изначально рассчитывали на долгие смены и большие пробеги. Полицейские автомобили получили усиленную систему охлаждения. Масло двигателя и трансмиссии охлаждали отдельно, а силовые цепи питали дополнительное оборудование.
Американская модель была знакома и по фильмам: списанные полицейские машины недорого продавали съемочным группам, поэтому их могли разбивать в сценах погонь. В США Crown Victoria сменила Chevrolet Caprice в роли основного патрульного седана. Ее 4,6-литровый двигатель V8 развивал 250 л.с. и выдерживал интенсивную службу. Модель входила в семейство Ford Panther. На той же платформе выпускались Mercury Grand Marquis и Lincoln Town Car.
В 2000-е годы экипажам стали выдавать автомобили с меньшим расходом топлива, которые было проще ремонтировать. Крупных поставок Ford Crown Victoria в Россию так и не было.
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