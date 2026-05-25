Эффект Ферстаппена: чему Формуле 1 стоит поучиться у «24 часов Нюрбургринга»?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 12:36

Почему Формула 1 теряет связь с болельщиками на фоне успеха «24 часов Нюрбургринга»

Почему Формула 1 теряет связь с болельщиками на фоне успеха «24 часов Нюрбургринга»

Эффект Ферстаппена: чему Формуле 1 стоит поучиться у «24 часов Нюрбургринга»?

Почему Формула 1 теряет связь с болельщиками на фоне успеха «24 часов Нюрбургринга»

Дебют Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга» стал поводом задуматься о разнице между подходами к болельщикам в автоспорте. Формула 1 сталкивается с критикой за недоступность и высокие цены, в то время как марафон на Нордшляйфе демонстрирует иной путь. Почему это важно для будущего гонок - в нашем материале.

Дебют Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга» стал поводом задуматься о разнице между подходами к болельщикам в автоспорте. Формула 1 сталкивается с критикой за недоступность и высокие цены, в то время как марафон на Нордшляйфе демонстрирует иной путь. Почему это важно для будущего гонок - в нашем материале.

Дебют Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга» стал не только спортивным событием, но и наглядной иллюстрацией того, как автоспорт может быть ближе к своим сторонникам. На фоне этого марафона Формула 1 выглядит всё более отдалённой от болельщиков, несмотря на огромную популярность и коммерческий успех.

Организаторы «24 часов Нюрбургринга» сделали ставку на доступность: билет на весь автомобильный уик-энд стоил всего 92 доллара. Для сравнения: на Гран-при Формулы 1 в Сильверстоуне за эти деньги не удастся попасть даже на пятничные тренировки. Несмотря на то, что приезд Ферстаппена был известен заранее, цены не завышались, а число собранных на трассе зрителей — 352 000 — достигло уровня, сопоставимого с крупнейшими этапами Ф1.

В Формуле 1 ситуация иная: доступных билетов практически не найти, стоимость входа на автодром часто становится барьером даже для самых преданных фанатов. Аргумент о том, что билеты и так раскупаются, не отменяет факта, что именно болельщики вынуждены покрывать часть расходов на проведение этапов. Создаётся впечатление, что спорт становится всё более элитарным.

Ещё одна особенность марафона на Нордшляйфе — торжественный круг, когда зрители могут буквально оказаться рядом с гонщиками. Такая церемония напоминает: гонки без болельщиков невозможны. В Формуле 1 подобные акции сложны из-за вопросов безопасности, но даже парад пилотов проходит на значительном расстоянии от публики. Фанаты оказываются запертыми на трибунах, личное общение с кумирами практически исключено.

Паддок на «24 часах Нюрбургринга» был открыт для всех желающих — любой мог увидеть машины и гонщиков. В Формуле 1 доступ в паддок стоит баснословных денег, что ещё больше увеличивает разрыв между спортсменами и болельщиками. Полностью открывать паддок, возможно, и не стоит, но снижение ценового барьера позволило бы сделать спорт ближе к людям.

Особое внимание привлекает контраст в отношении самих гонщиков к разным форматам соревнований. Если даже такие звёзды, как Ферстаппен, открыто говорят о разочаровании в современной Формуле-1, это сигнал для организаторов. Всплеск интереса к марафону на Нюрбургринге в 2026 году во многом связан именно с участием Ферстаппена — его харизма и стремление обеспечить эмоциональное удовлетворение стали главным драйвером событий.

Для россиян важно понимать: опыт «24 часов Нюрбургринга» показывает, что массовый автоспорт может быть доступным и открытым. В Европе подобные форматы становятся всё популярнее, интерес к гонкам возникает не только из-за технологических новинок, но и благодаря уважению к болельщикам. Если Формула 1 не пересмотрит свой подход, она рискует потерять часть аудитории, которая ищет не только зрелищности, но и ощущения причастности к большому спорту.

Судя по тенденциям последних лет, автоспорт в целом движется к большей открытости. Важно, чтобы и крупнейшие чемпионаты не забывали: именно болельщики делают гонки великими и исключительными. Пример Нюрбургринга — напоминание о том, что даже самые технологичные соревнования нуждаются в человеческом лице и доступности.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Белгород Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться