Эффект Ферстаппена: чему Формуле 1 стоит поучиться у «24 часов Нюрбургринга»?

Почему Формула 1 теряет связь с болельщиками на фоне успеха «24 часов Нюрбургринга»

Дебют Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга» стал поводом задуматься о разнице между подходами к болельщикам в автоспорте. Формула 1 сталкивается с критикой за недоступность и высокие цены, в то время как марафон на Нордшляйфе демонстрирует иной путь. Почему это важно для будущего гонок - в нашем материале.

Дебют Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга» стал не только спортивным событием, но и наглядной иллюстрацией того, как автоспорт может быть ближе к своим сторонникам. На фоне этого марафона Формула 1 выглядит всё более отдалённой от болельщиков, несмотря на огромную популярность и коммерческий успех.

Организаторы «24 часов Нюрбургринга» сделали ставку на доступность: билет на весь автомобильный уик-энд стоил всего 92 доллара. Для сравнения: на Гран-при Формулы 1 в Сильверстоуне за эти деньги не удастся попасть даже на пятничные тренировки. Несмотря на то, что приезд Ферстаппена был известен заранее, цены не завышались, а число собранных на трассе зрителей — 352 000 — достигло уровня, сопоставимого с крупнейшими этапами Ф1.

В Формуле 1 ситуация иная: доступных билетов практически не найти, стоимость входа на автодром часто становится барьером даже для самых преданных фанатов. Аргумент о том, что билеты и так раскупаются, не отменяет факта, что именно болельщики вынуждены покрывать часть расходов на проведение этапов. Создаётся впечатление, что спорт становится всё более элитарным.

Ещё одна особенность марафона на Нордшляйфе — торжественный круг, когда зрители могут буквально оказаться рядом с гонщиками. Такая церемония напоминает: гонки без болельщиков невозможны. В Формуле 1 подобные акции сложны из-за вопросов безопасности, но даже парад пилотов проходит на значительном расстоянии от публики. Фанаты оказываются запертыми на трибунах, личное общение с кумирами практически исключено.

Паддок на «24 часах Нюрбургринга» был открыт для всех желающих — любой мог увидеть машины и гонщиков. В Формуле 1 доступ в паддок стоит баснословных денег, что ещё больше увеличивает разрыв между спортсменами и болельщиками. Полностью открывать паддок, возможно, и не стоит, но снижение ценового барьера позволило бы сделать спорт ближе к людям.

Особое внимание привлекает контраст в отношении самих гонщиков к разным форматам соревнований. Если даже такие звёзды, как Ферстаппен, открыто говорят о разочаровании в современной Формуле-1, это сигнал для организаторов. Всплеск интереса к марафону на Нюрбургринге в 2026 году во многом связан именно с участием Ферстаппена — его харизма и стремление обеспечить эмоциональное удовлетворение стали главным драйвером событий.

Для россиян важно понимать: опыт «24 часов Нюрбургринга» показывает, что массовый автоспорт может быть доступным и открытым. В Европе подобные форматы становятся всё популярнее, интерес к гонкам возникает не только из-за технологических новинок, но и благодаря уважению к болельщикам. Если Формула 1 не пересмотрит свой подход, она рискует потерять часть аудитории, которая ищет не только зрелищности, но и ощущения причастности к большому спорту.

Судя по тенденциям последних лет, автоспорт в целом движется к большей открытости. Важно, чтобы и крупнейшие чемпионаты не забывали: именно болельщики делают гонки великими и исключительными. Пример Нюрбургринга — напоминание о том, что даже самые технологичные соревнования нуждаются в человеческом лице и доступности.