Покупка машины у частника: как избежать проблем с оформлением документов – разъяснения ГАИ

12 декабря 2025, 05:52
Почему ГАИ может отказать в регистрации авто без печати в ПТС
Регистрация автомобиля может обернуться неожиданной проблемой. Не все знают, когда нужна печать в ПТС. ГАИ разъясняет, что делать, если инспектор требует невозможное. В статье раскрыты нюансы оформления и советы для водителей.
Покупка автомобиля у частного лица часто кажется простой, но на этапе регистрации в ГАИ у многих возникают сложности. Инспектор может потребовать в паспорте транспортного средства (ПТС) печать прежнего собственника, хотя у обычного гражданина её просто нет.
Ситуация становится ещё запутаннее, если в сделке участвовал автосалон как посредник, а не как продавец. Сотрудники салона часто отказываются ставить отметки в ПТС, ссылаясь на то, что не являются собственниками. В итоге новый владелец оказывается в тупике: печать требуют, но получить её неоткуда.
Согласно разъяснениям начальника ГИБДД России, ключевой фактор — кто указан продавцом в договоре купли-продажи. Если автомобиль продаёт частное лицо, то в ПТС достаточно его подписи. Никакие печати от него не требуются, это прямо закреплено в приказе МВД. Печать необходима только в том случае, если продавцом выступает организация или индивидуальный предприниматель, и только при условии, что она предусмотрена их уставом. Если у юридического лица печати нет по закону, то и требовать её не должны.
Таким образом, требование инспектора о наличии печати от частного лица является ошибочным. При неправомерном отказе в регистрации владелец вправе обжаловать действия сотрудников, подав жалобу с копиями всех документов по сделке. Как правило, при правильном оформлении бумаг вопрос решается в пользу автовладельца.
Чтобы избежать проблем, эксперты советуют перед подписанием договора внимательно проверить, кто в нём указан продавцом. Если это частное лицо — в ПТС ставится только его подпись. Если же продаёт компания, стоит заранее уточнить, есть ли у неё печать и кто поставит отметку. Главное — правильно оформлять документы и знать, что закон не требует от частных продавцов никаких печатей. В спорной ситуации не стоит бояться отстаивать свои права, закон на стороне добросовестного покупателя.
