Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 12:24

Почему ГАЗ-14 Чайка стал последним советским лимузином для элиты

История создания, уникальные технологии и закат эпохи представительских Чаек – что осталось за кадром

ГАЗ-14 Чайка был вершиной советского автопрома. Его создавали для избранных, но судьба оказалась непростой. Какие тайны скрывает последний лимузин эпохи застоя? Почему проект свернули, а автомобили исчезли? Ответы в нашем материале.

В середине 1960-х годов на Горьковском автозаводе стало ясно: прежняя Чайка ГАЗ-13 уже не отвечает требованиям времени. Внешний вид устарел, а зарубежные лимузины быстро обновлялись. Советской элите потребовалась новая машина, способная соответствовать современным тенденциям. Так началась работа над ГАЗ-14, который должен был стать символом новой эпохи.

Дизайнеры отказались от округлых форм, используя строгие линии и плоские поверхности. В команде работал скульптор Лев Еремеев, а окончательный облик определил молодой художник Станислав Волков. Прототипы создавались в несколько этапов, постепенно переходя к серийному варианту. Техническое задание было непростым: сохранить платформу и агрегаты предшественника, но сделать автомобиль комфортнее и современнее.

В 1969 году представили внешний вид будущей Чайки, после испытаний в разных уголках СССР. Прототипы проходили суровые испытания на крымских и кавказских дорогах, преодолевая тысячи километров по трассам и бездорожью. В 1975 году было собрано девять опытных машин.

Технические решения и комфорт на высшем уровне

У ГАЗ-14 сохранились задний привод и расположение двигателя. Передняя подвеска стала бесшкворневой, а задняя рессорная — доработанная для лучшей плавности хода. Тормозная система получила вентилируемые передние колеса и задние барабаны, а также три усилителя и два разных контура. Мотор V8 оснастили двумя карбюраторами, мощность выросла до 220 л.с., а крутящий момент — до 451 Нм. Благодаря гидравлическим толкателям клапанов и гасителю колебания двигателя стали заметно тише.

Автоматическая коробка передач получила новые передаточные числа и рычажный селектор. Динамика впечатляла: разгон до 100 км/час составил 15 секунд, максимальная скорость достигла 175 км/ч. По этим показателям ГАЗ-14 опережал большинство советских легковых машин, уступая только ЗИЛам.

Роскошь для избранных: салон и оснащение

Внутри лимузина был настоящий оазис комфорта. Для удобства посадки убрали боковые пороги, а высоту кузова уменьшили. Салон можно было отделить перегородкой, задний диван предназначался для двух пассажиров. Микроклимат включал две печки и японский кондиционер, а мощная система вентиляции поддерживала необходимую температуру при любой погоде.

В комплектацию входил стерео радиоприемник VEF Radiotehnika, кассетный проигрыватель Vilma с дистанционным управлением для задних пассажиров, а также специальная связь по желанию заказчика. Для питания использовался дополнительный аккумулятор. Интерьер украшала горчично-коричневая обивка и отделка шпоном.

Закат эпох: почему ГАЗ-14 стал последней Чайкой

Первый экземпляр ГАЗ-14 собрали к юбилею Брежнева в 1976 году. В 1977 году началось мелкосерийное производство, которое шло параллельно с выпуском ГАЗ-13. Сборка была ручной, автомобили предназначались только для высокопоставленных чиновников и иностранных представителей. Помимо лимузинов, выпустили парадные кабриолеты и реанимобили на базе ГАЗ-РАФ-3920. В 1985 году модель слегка обновили, но это не спасло проект.

За десять лет выпустили всего около 1100 машин — втрое меньше, чем ГАЗ-13. После смены политического курса и борьбы с привилегиями производство свернули, документацию уничтожили. Попытки прогресса не увенчались успехом. 

Технологии, опередившие время

ГАЗ-14 отличался целыми рядом инноваций: двухгидравлические толкатели клапанов, карбюраторная система питания, бесшкворневая подвеска, двухконтурные тормоза с вентилируемыми дисками, блокиратор безопасности в дверях, травмобезопасная отделка, трехточечные ремни, централизованное управление замками, электростеклоподъемники, струйные омыватели фар, противотуманные фары, система микроклимата с кондиционером, стереосистема и дистанционное управление. аудио, а также атермальная тонировка стекол.

ГАЗ-14 «Чайка» осталась не только символом ушедшей эпохи, но и стала солидностью конструкции советского представительского автомобиля, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и ценителей истории автопрома.

Упомянутые модели: ГАЗ 14 Чайка
Упомянутые марки: ГАЗ
Похожие материалы GAZ

