Неожиданные минусы легендарной модели — что скрывалось за фасадом классики?

9 января 2026, 17:56
Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя
ГАЗ-24 «Волга» - символ эпохи, но не идеал. Водители сталкивались с неожиданными трудностями. Конструктивные просчеты делали управление настоящим испытанием. Некоторые недостатки невозможно устранить даже сегодня. Почему так произошло - разбираемся в деталях.
ГАЗ-24 «Волга» давно стала символом советского автопрома, но за элегантностью скрывались серьезные проблемы, которые до сих пор вызывают споры среди автолюбителей. Несмотря на культовый статус, этот автомобиль был далек от идеала в плане удобства и управляемости.
Одной из главных претензий к «Волге» была неудачная компоновка кузова. В погоне за модным силуэтом инженеры снизили высоту машины, что привело к неожиданным последствиям. Водителю приходилось мириться с тесным салоном и ограниченным обзором. Если попытаться поднять сиденье, чтобы лучше видеть дорогу, то голова тут же упиралась в потолок. А зона, которую невозможно было увидеть перед капотом, превышала все допустимые нормы того времени - почти десять метров слепого пространства.
Багажник, казалось бы, внушительных размеров, на деле оказался крайне неудобным. Топливный бак, спрятанный под полом, и неудачно размещенное запасное колесо съедали полезный объем. Достать вещи, оказавшиеся у передней стенки, было настоящим квестом - низкая высота и большая длина багажника делали это почти невозможным. Даже заправка превращалась в отдельное приключение: конструкция горловины бака была настолько неудачной, что водители часто сталкивались с трудностями на АЗС.
Двигатель ГАЗ-24 тоже не отличался надежностью. Для его производства использовали литье под давлением, что негативно сказывалось на устойчивости к перегреву. При активной езде мотор мог буквально «потеть» маслом: из-за дефектов в картере или нарушенной герметичности масло выбрасывалось наружу, покрывая не только сам двигатель, но и все подкапотное пространство, а иногда даже днище машины.
Коробка передач добавляла головной боли. Передаточные числа были подобраны крайне неудачно: первая передача - слишком короткая, вторая - чрезмерно длинная. В результате трогаться с места было неудобно, а сцепление часто начинало вибрировать. К этому добавлялся тросиковый привод акселератора, который быстро растягивался, появлялся люфт, а иногда он и вовсе заклинивал или выскакивал из оболочки. В такие моменты водитель оказывался буквально заложником конструкции.
Все эти нюансы превращали управление «Волгой» в настоящее испытание даже для опытных автомобилистов. Многие из этих недостатков были заложены на этапе проектирования и не поддаются исправлению даже сегодня. Тем не менее, несмотря на все минусы, ГАЗ-24 продолжает оставаться желанным экспонатом для коллекционеров и предметом ностальгии для тех, кто помнит советские дороги.
Похожие материалы GAZ
-
23.12.2025, 08:59
Почти новую ГАЗ-24 Волга 1976 года выставили на продажу в Париже
В Париже появился необычный лот для коллекционеров. Советский ГАЗ-24 1976 года с пробегом всего 2 000 км ищет нового владельца. Цена вызывает вопросы, а детали сделки интригуют. Что скрывается за этим предложением?Читать далее
-
26.11.2025, 08:11
Капсула времени: в Подмосковье продают «Волгу» ГАЗ-24 в состоянии новой
В России нашли уникальный автомобиль. Это советская «Волга» ГАЗ-24. Машина простояла в коллекции 36 лет. Она находится в идеальном состоянии. Владелец просит за нее большие деньги. Узнайте, сколько стоит эта легенда.Читать далее
-
14.11.2025, 08:16
В Москве продают советскую «Волгу» с японским мотором мощностью 700 л.с.
В столице появился необычный автомобиль. Это старая советская «Волга». Под капотом скрывается огромная мощь. Владелец просит за нее целое состояние. Узнайте подробности этого уникального проекта.Читать далее
-
06.11.2025, 08:21
В Москве продают пикап «Волга» ГАЗ-24 с мотором Volvo и дверьми как у суперкара
В столице появился необычный автомобиль. Это старая советская «Волга» ГАЗ-24. Но ее сильно изменили. Теперь это пикап с мощным мотором. Его двери открываются вверх. Цена проекта впечатляет.Читать далее
-
01.11.2025, 15:32
В Москве продают почти новую «Волгу» ГАЗ-24 1988 года с мизерным пробегом
В столице нашли уникальный автомобиль. Это черная «Волга» ГАЗ-24. Машина почти не использовалась. Ее состояние просто поражает. Владелец просит за нее немало. Узнайте подробности этого предложения.Читать далее
-
06.10.2025, 05:13
В Польше продают почти новую «Волгу» ГАЗ-24
В тихом польском городке выставлена на продажу машина, которая заставит сердце каждого ценителя ретро-автомобилей биться чаще. Это не просто «Волга» — это почти новый экземпляр с пробегом всего 75 километров. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
01.10.2025, 11:49
Xzibit удивил поклонников планами по тюнингу «Нивы» и «Волги»
Известный музыкант заинтересовался российскими машинами. Он намекнул на совместный проект. Подробности пока держатся в секрете. Ожидаются громкие анонсы.Читать далее
-
30.05.2025, 06:23
В Берлине продают идеально сохранившуюся «Волгу» 1987 года
В Берлине выставлена на продажу редкая для Германии «Волга» ГАЗ-24, выпущенная в 1987 году. Машина пребывает прекрасном состоянии. Владелец просит за нее вполне внушительные для советского автомобиля 18 тысяч евро.Читать далее
-
25.12.2023, 15:32
Проект возрождения «Волги»: новые подробности
Официально о возрождении легендарного бренда «Волга» было объявлено летом 2023 года. Сборку организуют на мощностях Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде, первые автомобили должны сойти с конвейера в 2024 году.Читать далее
-
29.04.2021, 20:20
Какими могли бы быть советские автомобили: 6 проектов российских дизайнеров
Как бы могли выглядеть известные советские автомобили в 2021 году? Российские дизайнеры за последние несколько лет предлагали очень интересные проекты таких машин. Увы, ни один из них так и не пошел в производство.Читать далее
