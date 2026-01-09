Неожиданные минусы легендарной модели — что скрывалось за фасадом классики?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 17:56

Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя

Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя

Неожиданные минусы легендарной модели — что скрывалось за фасадом классики?

Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя

ГАЗ-24 «Волга» - символ эпохи, но не идеал. Водители сталкивались с неожиданными трудностями. Конструктивные просчеты делали управление настоящим испытанием. Некоторые недостатки невозможно устранить даже сегодня. Почему так произошло - разбираемся в деталях.

ГАЗ-24 «Волга» - символ эпохи, но не идеал. Водители сталкивались с неожиданными трудностями. Конструктивные просчеты делали управление настоящим испытанием. Некоторые недостатки невозможно устранить даже сегодня. Почему так произошло - разбираемся в деталях.

ГАЗ-24 «Волга» давно стала символом советского автопрома, но за элегантностью скрывались серьезные проблемы, которые до сих пор вызывают споры среди автолюбителей. Несмотря на культовый статус, этот автомобиль был далек от идеала в плане удобства и управляемости.

Одной из главных претензий к «Волге» была неудачная компоновка кузова. В погоне за модным силуэтом инженеры снизили высоту машины, что привело к неожиданным последствиям. Водителю приходилось мириться с тесным салоном и ограниченным обзором. Если попытаться поднять сиденье, чтобы лучше видеть дорогу, то голова тут же упиралась в потолок. А зона, которую невозможно было увидеть перед капотом, превышала все допустимые нормы того времени - почти десять метров слепого пространства.

Багажник, казалось бы, внушительных размеров, на деле оказался крайне неудобным. Топливный бак, спрятанный под полом, и неудачно размещенное запасное колесо съедали полезный объем. Достать вещи, оказавшиеся у передней стенки, было настоящим квестом - низкая высота и большая длина багажника делали это почти невозможным. Даже заправка превращалась в отдельное приключение: конструкция горловины бака была настолько неудачной, что водители часто сталкивались с трудностями на АЗС.

Двигатель ГАЗ-24 тоже не отличался надежностью. Для его производства использовали литье под давлением, что негативно сказывалось на устойчивости к перегреву. При активной езде мотор мог буквально «потеть» маслом: из-за дефектов в картере или нарушенной герметичности масло выбрасывалось наружу, покрывая не только сам двигатель, но и все подкапотное пространство, а иногда даже днище машины.

Коробка передач добавляла головной боли. Передаточные числа были подобраны крайне неудачно: первая передача - слишком короткая, вторая - чрезмерно длинная. В результате трогаться с места было неудобно, а сцепление часто начинало вибрировать. К этому добавлялся тросиковый привод акселератора, который быстро растягивался, появлялся люфт, а иногда он и вовсе заклинивал или выскакивал из оболочки. В такие моменты водитель оказывался буквально заложником конструкции.

Все эти нюансы превращали управление «Волгой» в настоящее испытание даже для опытных автомобилистов. Многие из этих недостатков были заложены на этапе проектирования и не поддаются исправлению даже сегодня. Тем не менее, несмотря на все минусы, ГАЗ-24 продолжает оставаться желанным экспонатом для коллекционеров и предметом ностальгии для тех, кто помнит советские дороги.

Упомянутые модели: ГАЗ 24 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Renault представил индийский Duster с уникальным дизайном и локальной сборкой
Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Ижевск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться