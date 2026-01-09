Неожиданные минусы легендарной модели — что скрывалось за фасадом классики?

Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя

ГАЗ-24 «Волга» - символ эпохи, но не идеал. Водители сталкивались с неожиданными трудностями. Конструктивные просчеты делали управление настоящим испытанием. Некоторые недостатки невозможно устранить даже сегодня. Почему так произошло - разбираемся в деталях.

ГАЗ-24 «Волга» давно стала символом советского автопрома, но за элегантностью скрывались серьезные проблемы, которые до сих пор вызывают споры среди автолюбителей. Несмотря на культовый статус, этот автомобиль был далек от идеала в плане удобства и управляемости.

Одной из главных претензий к «Волге» была неудачная компоновка кузова. В погоне за модным силуэтом инженеры снизили высоту машины, что привело к неожиданным последствиям. Водителю приходилось мириться с тесным салоном и ограниченным обзором. Если попытаться поднять сиденье, чтобы лучше видеть дорогу, то голова тут же упиралась в потолок. А зона, которую невозможно было увидеть перед капотом, превышала все допустимые нормы того времени - почти десять метров слепого пространства.

Багажник, казалось бы, внушительных размеров, на деле оказался крайне неудобным. Топливный бак, спрятанный под полом, и неудачно размещенное запасное колесо съедали полезный объем. Достать вещи, оказавшиеся у передней стенки, было настоящим квестом - низкая высота и большая длина багажника делали это почти невозможным. Даже заправка превращалась в отдельное приключение: конструкция горловины бака была настолько неудачной, что водители часто сталкивались с трудностями на АЗС.

Двигатель ГАЗ-24 тоже не отличался надежностью. Для его производства использовали литье под давлением, что негативно сказывалось на устойчивости к перегреву. При активной езде мотор мог буквально «потеть» маслом: из-за дефектов в картере или нарушенной герметичности масло выбрасывалось наружу, покрывая не только сам двигатель, но и все подкапотное пространство, а иногда даже днище машины.

Коробка передач добавляла головной боли. Передаточные числа были подобраны крайне неудачно: первая передача - слишком короткая, вторая - чрезмерно длинная. В результате трогаться с места было неудобно, а сцепление часто начинало вибрировать. К этому добавлялся тросиковый привод акселератора, который быстро растягивался, появлялся люфт, а иногда он и вовсе заклинивал или выскакивал из оболочки. В такие моменты водитель оказывался буквально заложником конструкции.

Все эти нюансы превращали управление «Волгой» в настоящее испытание даже для опытных автомобилистов. Многие из этих недостатков были заложены на этапе проектирования и не поддаются исправлению даже сегодня. Тем не менее, несмотря на все минусы, ГАЗ-24 продолжает оставаться желанным экспонатом для коллекционеров и предметом ностальгии для тех, кто помнит советские дороги.