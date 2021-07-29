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29 июля 2021, 16:11

Почему ГАЗ-3306 провел на конвейере всего 3 года? Потому что у него был слабый дизель

Трехтонный ГАЗ-3306 производился на Горьковском автозаводе скромные 3 года (1993-1995 г.г.), но за это короткое время успел запомниться в истории предприятия как автомобиль с самым маленьким грузовым дизелем.
Фото: ГАЗ
Почему ГАЗ 3306 провел на конвейере всего 3 года Потому что у него был слабый дизель
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Фото: ГАЗ

Для отечественного автопрома этот период времени был сложным - на рынке стали появляться иностранные модели, конечно же, превосходящие продукцию ГАЗа. В связи с этим у нижегородских грузовиков была сильная конкуренция в этом сегменте. Выходом из ситуации стала разработка среднетоннажных дизельных грузовых автомобилей, имеющих воздушное охлаждение. Эти машины были сравнительно недорогими, проходимыми и компактными, что и позволило в итоге снова нарастить спрос среди российских грузоперевозчиков.

ГАЗ-3306 пришел на смену устаревшему ГАЗ-52 (75 л.с.). Автомобиль ориентировали на работу со строительными, сельскохозяйственными и другими типами грузов. Автомобиль мог передвигаться как по твердому дорожному покрытию, так и по грунтовому. Чаще всего его видели на городских и областных строительных площадках, сельскохозяйственных предприятиях, а также в компаниях - как крупных, так и небольших частных. Другой момент, что дальние перевозки на ГАЗ-3306 никто не совершал, поскольку установленный на заводе топливный бак позволял преодолеть без дозаправки всего 500 км.

В качестве силовой установки применялся 4,15-литровый 4-цилиндровый агрегат ГАЗ-544 с воздушным охлаждением, который развивал мощность всего 85 л. с. Для сравнения: мощность дизельного мотора нынешней «ГАЗели Next» составляет 150 сил. Диаметр цилиндра ГАЗ-544 – 105 мм, ход поршня – 120 мм, средний расход топлива – 13-17 л/100 км пути.

Пустой грузовик мог разгоняться до 90 км/ч, с прицепом – до 80 км/ч. При постоянном перегрузе и превышении номинальной скорости автомобиль выходил из строя. Главными причинами были: трещины в шинах, дефекты в листах задних рессор и перегрев мотора, который, кстати, с точки зрения эксплуатации, оказался слабым. К сожалению, в ремонте дизель был значительно сложнее бензинового собрата, поэтому если он ломался, машина могла долгое время простаивать в ожидании квалифицированного ремонта.

В общей сложности было изготовлено чуть больше 10 000 единиц ГАЗ-3306, и в 1995 году производство пришлось свернуть. Следующую страницу в «дизельной» истории открыл ГАЗ-3309, который стал по-настоящему массовой моделью.

Пользователи соцсетей охотно прокомментировали газовскую публикацию, напомнившую о существовании «квадратного» ГАЗ-3306.

Сколько людей, столько мнений

Vladimir7693 [k[]k]: «Нашли, что сравнивать: ГАЗ-52 увезет больше, чем хваленая «Газель». Движки разные на тяговое усилие, в некоторых смыслах кабина «пятьдесят второго»  удобнее - в ней удобно отдыхать, когда устал в поле. Расход бензина не намного больше «Газели». В селе для дома он мне больше нравился, чем хлипкая  «Газель». ГАЗ, вы мне ещё доплатите, чтобы я взял или «Соболь», или «Газель». Больше некачественного непродуманного автомобиля я не видел».

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Павел Каталкин: «Их сравнивать глупо, раздутый высокооборотистый «камень» и низкооборотистый моментный движок. В свое время я работал на ЗИЛ-131 с Д-240: всего 75 «лошадей», а сцепление «зиловское» разрывал».

Орлик Ноах: «Считаю ГАЗовские грузовики самыми красивыми - от ГАЗ-51 и до «Некст». А самый красивый – ГАЗ-53. Но это на мой вкус, никому своё мнение не навязываю».

Катя Марьина: «Я все время путаю ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309: «морды», вроде бы», одинаковые, а в чем различия, кто знает»?

Андрей Иринархов: «Катя, карбюратор и дизель».

Виталий Мельников: «Катя, ГАЗ-3309 - с воздушным «забралом» над кабиной».

Дмитрий Козлов: «ГАЗ-3307 и ГАЗ-3306 внешне отличаются - по воздухозаборнику, идущему из левой панели капота, в простонародье называемой «топором» - она на «3306»-«4301», «3309» идёт с отверстием».

Александр Любицкий: «3306» выпускался ещё и с двигателем от ГАЗ-51, а внешне ничем не отличался от «3307».

Валерий Трохтинский: «ГАЗ-330610 выпускался с двигателем ГАЗ-52 – рядной «шестеркой». 4-цилиндровый дизель с воздушным охлаждением не пошел, поэтому стали ставить «шестерку». Хорошая была машина, сам имел такую в собственности».

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Олег Лемперт: «Как можно допускать такой просчёт - изначально создать неправильную машину, со слабым двигателем. Есть же тест, испытания... Неужели было не ясно? Вот у меня есть «Хино Рейнджер», 21 год машине. Мотор 7 литров, 5 цилиндров, 4 клапана. Расход 18 - 20 литров. Ресурс, наверное, очень большой. Запас тяги - сумасшедший. Едешь на 6-й передаче почти как на «автомате». Скорость упала, например, при повороте направо или налево, газ добавил, и пошла вперёд, не переключаясь».

Василий Яворский: «Газон» - живучий работяга? Вы посмотрите на дизельный манипулятор «Ниссан» со стажем 30 лет и найдите «Газон» с установкой, который отработал столько же»…

Дамир Гиматдинов: «До сих пор езжу на ГАЗ-3306, и мощности мне хватает, вот только расход – 13 литров».

Виктор Старых: «3306» такой же «впросак», как и «Валдай Некст» с 2.8 литра и АКПП от «Газели» за 2,2 миллиона. «4301» - вот это машина была! Пятитонник, почти «ЗИЛок», еще и «шестерка» дизельная и коробка своя. Немцов - враг народа, со своим «Нижегород-Моторс» убил дизельный цех ГАЗа».

Андрей Зиборов: «ГАЗ-3307 по грузоподъёмности 4 500 кг, а «Валдай» - 3 800 кг, то бишь есть разница, на тонну перегруз, и машина плохо слушается руля, особенно на подъёме».

Верните «Волгу»

Артемий Серебряков: «Вот интересно, «ГАЗель» и «Газоны» спасли завод от банкротства. Завод убрал легковые автомобили. Теперь ГАЗ процветает. Вопрос: что мешает вернуть мелкосерийное производство легковых автомобилей»?

Алексей Смирнов: «Верните «Волгу», только с задним приводом. А не какой-то «Сайбер».

Артур Солженицын: «Верните в производство ГАЗ-51 и ГАЗ М20».

Камиль Ахмедов: «А у них в планах нет ничего, что для общества, у них в планах только «бабки срубить». «Волгу» как можно было убить вместо того, чтобы улучшать, работать над ошибками и выводить на рынок».

Руслан Бурбах: «Когда возобновите производство а/м «Волга» и ГАЗ-2308 «Атаман»? «Волга» -  офигенный автомобиль». По немецким автобанам не едет, а плывёт. К слову, в ФРГ уважают и любят «Волгу». Многие знают этот уникальный, надежный и крепкий автомобиль. У самого был ГАЗ-24. Продал. Жалею, что продал. Сейчас в поисках «2410».

ГАЗ: «Руслан», понимаем вашу любовь к этой модели. «Волга» – это действительно легендарный автомобиль, который покорил сердца многих. Однако сейчас мы сфокусированы на производстве легких коммерческих и среднетоннажных автомобилях для малого и среднего бизнеса, строительства, коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и различных отраслей народного хозяйства. Поэтому на сегодняшний день производство легковых автомобилей на Горьковском автозаводе не планируется».

А можно ли купить сегодня?

Предложений о продаже бэушных ГАЗ-3306 немного – считанные единицы. Преимущественно речь идет о бортовых машинах, с пробегом 100 000 км (плюс-минус). Ценник – 130 – 175 тыс. рублей. При этом некоторые продавцы не исключают обмен ГАЗ-3306 на УАЗ, также в бортовой модификации.

Отдельный сектор предложений – запчасти для ГАЗ-3306. Люди готовы расстаться со стартером, редуктором, вкладышами, головками, коленвалами и т.п.

Упомянутые модели: ГАЗ 3306
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