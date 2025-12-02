Легендарный грузовик ГАЗ-66: как армейская слава обернулась разочарованием – что пошло не так?

2 декабря 2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.
ГАЗ-66, известный в народе как «Шишига», долгие годы был одним из самых узнаваемых и уважаемых грузовиков советской эпохи. Его можно было встретить и в армии, и в сельском хозяйстве, и на стройках по всей стране. Однако мало кто знает, что этот автомобиль оказался в центре серьезных споров среди военных.
Первоначально ГАЗ-66 создавался с расчетом на десантные подразделения. Конструкторы старались сделать машину максимально компактной, чтобы она помещалась в транспортные самолеты. Именно это определило многие технические решения, которые позже сыграли с грузовиком злую шутку.
Проектирование началось еще в конце 1950-х, и задача стояла непростая: совместить проходимость, надежность и компактность. В итоге, после нескольких доработок, в 1968 году ГАЗ-66 приобрел свой окончательный облик. Машина отличалась простотой, ремонтопригодностью и универсальностью, что быстро сделало ее популярной не только среди военных, но и среди гражданских лиц.
Однако все изменилось, когда война началась в Афганистане. Советские войска столкнулись с суровыми условиями горной местности, где стандартные требования к технике сошли на нет. ГАЗ-66, несмотря на свою репутацию, оказался не готов к таким испытаниям.
Главной проблемой стала недостаточная мощность двигателя и трансмиссии. В условиях горной местронсти мотор терял силу, и даже небольшие подъемы превратились для «Шишиги» в настоящее испытание. Машина буквально задыхалась на склонах, двигаясь с минимальной скоростью и с трудом преодолевая препятствия.
Но на этом трудности не закончились. Особенности конструкции кабины сыграли против водителей: из-за включения капота и минимального расстояния между автомобилями и взглядом водителя, подрыв на мине часто приводил к тяжелым последствиям. В то время как капотные грузовики имели выживаемость значительно выше, экипаж ГАЗ-66 оказывался практически беззащитным.
В результате командование приняло решение прекратить использование машин в Афганистане, отдав предпочтение более мощным и безопасным моделям с классической компоновкой. Тем не менее, в других странах армия и народное хозяйство продолжали использовать ГАЗ-66.
История ГАЗ-66 наглядно показывает, что даже самые проверенные временем машины могут не работать в новых условиях. Легендарный грузовик остался в памяти многих.
