Google не спешит объединять Waze и Maps — что скрывается за этим решением?

2 января 2026, 06:28
Почему Google Maps не даст одну из своих функций пользователям Waze в 2026 году
Почему Google Maps не даст одну из своих функций пользователям Waze в 2026 году
Слухи о закрытии Waze не утихают уже несколько лет. Google не планирует сливать сервисы. Приложения продолжают развиваться параллельно. Некоторые функции так и останутся эксклюзивом. Почему так происходит - разбираемся в деталях.
В последние годы среди автолюбителей и поклонников мобильных навигаторов не утихают разговоры о возможном закрытии Waze компанией Google. Прогнозы о слиянии двух сервисов в один периодически возникают, однако на практике они не оправдываются. Ситуация останется неизменной и в 2026 году.
Google Maps и Waze продолжают функционировать как самостоятельные приложения. Между ними существует определенный обмен данными, некоторые функции постепенно мигрируют из одного продукта в другой. Однако полномасштабного объединения не наблюдается, и, судя по всему, такие планы отсутствуют. У каждого сервиса сформировалась собственная аудитория и четко выраженные сильные стороны.
Особое недовольство части пользователей Waze вызывает отсутствие в приложении ряда функций, доступных в Google Maps. Речь идет, например, об интеграции с сервисами бронирования или расширенных возможностях визуализации дорожной обстановки. Данные опции, по всей видимости, так и останутся эксклюзивом Google Maps. Попытки найти обходные пути для их получения в Waze оказываются безуспешными.
Стратегия компании Google остается неизменной. Продукты четко разделены: Waze позиционируется как навигатор, ориентированный на сообщество водителей, с акцентом на обмен актуальной информацией в реальном времени. Google Maps развивается как универсальная платформа с глубокой интеграцией множества сервисов — от общественного транспорта и пешеходных маршрутов до рекомендаций заведений.
Запросы пользователей Waze о добавлении функций из Google Maps регулярно возникают. Однако разработчики Waze не спешат им соответствовать. Основная причина — риск утраты уникальности сервиса. Копирование всех возможностей Google Maps может привести к стиранию особенностей, которые формируют лояльность преданной аудитории.
Складывается парадоксальная, но устойчивая ситуация: при общем владельце между приложениями сохраняется четкое разделение. Google не стремится превратить Waze в клон Google Maps, а наоборот. Эта осознанная политика позволяет охватывать различные сегменты аудитории, удерживая пользователей с разными предпочтениями в навигации.
Подобное разделение считается полезным для рынка. У водителей сохраняется выбор между лаконичностью и простотой Waze и многофункциональностью Google Maps. Пока компания придерживается текущей стратегии, появления эксклюзивных функций Google Maps в Waze ожидать не следует. Это остается верным, несмотря на многочисленные запросы пользователей по всему миру.
Похожие материалы
-
01.01.2026, 22:46
Названы знаки зодиака, чьи водители чаще других становятся участниками ДТП в 2025 году
Какие знаки зодиака чаще других попадают в аварии? Страховщики раскрыли неожиданные данные. Водители с определенными датами рождения оказались в зоне риска. Узнайте, кто возглавил антирейтинг и почему это важно для всех автомобилистов.Читать далее
-
01.01.2026, 13:42
Китайские спортбайки 2026: стоит ли брать новичкам и опытным райдерам
Китайские спортбайки удивляют качеством и оснащением. Новые модели 2026 года стали технологичнее и надежнее. В статье - плюсы, минусы и советы по покупке. Узнайте, почему эти мотоциклы выбирают все больше райдеров.Читать далее
-
01.01.2026, 13:17
Android Auto в 2026: новые возможности и интеграция с мультимедиа в авто
Android Auto открывает новые горизонты для водителей. В 2026 году система получит свежие функции. Управление автомобилем станет еще удобнее. Ожидаются обновления мультимедийных возможностей. Не пропустите детали о новых возможностях.Читать далее
-
01.01.2026, 13:01
Сколько на самом деле стоит владение Haval Jolion в первый год в России
Планируете купить Haval Jolion? Не спешите радоваться цене. В статье раскрыты все скрытые траты, которые ждут владельца в первый год. Узнайте, сколько реально придется потратить на обслуживание, топливо и сезонные расходы. Некоторые цифры могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
01.01.2026, 12:45
JAC JS6 удивил на тесте: плюсы, минусы и реальный опыт эксплуатации — стоит ли покупать
JAC JS6 оказался неожиданно приятным кроссовером. В нем сочетаются комфорт, экономичность и продуманный салон. Некоторые решения вызывают вопросы, но плюсов явно больше. Узнайте, чем удивил китайский автомобиль и почему он может стать вашим выбором.Читать далее
-
01.01.2026, 11:08
Как узнать свой КБМ для ОСАГО в 2026 году и не переплатить за страховку
В 2026 году расчет КБМ для ОСАГО снова вызывает вопросы. Как не потерять скидку и не получить завышенный тариф? Разбираемся, что влияет на коэффициент, где его проверить и что делать при ошибках. Не дайте страховщику навязать лишние расходы.Читать далее
-
01.01.2026, 10:43
Сравнение китайского Leader 150 и Yamaha YBR-125: кто лучше для города
Два популярных мотоцикла - японская классика и амбициозная новинка из Китая. Чем удивит CF-150A и почему он может стать выгодной альтернативой? Разбираемся в деталях, не спешите делать выбор. Сравнение характеристик и нюансов эксплуатации.Читать далее
-
01.01.2026, 09:03
Почему дешевые китайские мотоциклы могут быть опасны для новичков и опытных
Мотоциклы из Китая привлекают ценой, но их качество вызывает вопросы. Многие детали быстро выходят из строя. Неопытные водители особенно рискуют. Перед покупкой важно знать о скрытых опасностях. Не все бренды одинаково надежны.Читать далее
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
01.01.2026, 07:33
CarPlay против Android Auto: какой интерфейс выбрать для автомобиля в 2026 году
Выбор между CarPlay и Android Auto может изменить ваш опыт за рулем. Обе системы предлагают уникальные возможности, но различаются по удобству и функционалу. Разбираемся, какая платформа подойдет именно вам. Не спешите с решением - детали могут удивить.Читать далее
Похожие материалы
-
01.01.2026, 22:46
Названы знаки зодиака, чьи водители чаще других становятся участниками ДТП в 2025 году
Какие знаки зодиака чаще других попадают в аварии? Страховщики раскрыли неожиданные данные. Водители с определенными датами рождения оказались в зоне риска. Узнайте, кто возглавил антирейтинг и почему это важно для всех автомобилистов.Читать далее
-
01.01.2026, 13:42
Китайские спортбайки 2026: стоит ли брать новичкам и опытным райдерам
Китайские спортбайки удивляют качеством и оснащением. Новые модели 2026 года стали технологичнее и надежнее. В статье - плюсы, минусы и советы по покупке. Узнайте, почему эти мотоциклы выбирают все больше райдеров.Читать далее
-
01.01.2026, 13:17
Android Auto в 2026: новые возможности и интеграция с мультимедиа в авто
Android Auto открывает новые горизонты для водителей. В 2026 году система получит свежие функции. Управление автомобилем станет еще удобнее. Ожидаются обновления мультимедийных возможностей. Не пропустите детали о новых возможностях.Читать далее
-
01.01.2026, 13:01
Сколько на самом деле стоит владение Haval Jolion в первый год в России
Планируете купить Haval Jolion? Не спешите радоваться цене. В статье раскрыты все скрытые траты, которые ждут владельца в первый год. Узнайте, сколько реально придется потратить на обслуживание, топливо и сезонные расходы. Некоторые цифры могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
01.01.2026, 12:45
JAC JS6 удивил на тесте: плюсы, минусы и реальный опыт эксплуатации — стоит ли покупать
JAC JS6 оказался неожиданно приятным кроссовером. В нем сочетаются комфорт, экономичность и продуманный салон. Некоторые решения вызывают вопросы, но плюсов явно больше. Узнайте, чем удивил китайский автомобиль и почему он может стать вашим выбором.Читать далее
-
01.01.2026, 11:08
Как узнать свой КБМ для ОСАГО в 2026 году и не переплатить за страховку
В 2026 году расчет КБМ для ОСАГО снова вызывает вопросы. Как не потерять скидку и не получить завышенный тариф? Разбираемся, что влияет на коэффициент, где его проверить и что делать при ошибках. Не дайте страховщику навязать лишние расходы.Читать далее
-
01.01.2026, 10:43
Сравнение китайского Leader 150 и Yamaha YBR-125: кто лучше для города
Два популярных мотоцикла - японская классика и амбициозная новинка из Китая. Чем удивит CF-150A и почему он может стать выгодной альтернативой? Разбираемся в деталях, не спешите делать выбор. Сравнение характеристик и нюансов эксплуатации.Читать далее
-
01.01.2026, 09:03
Почему дешевые китайские мотоциклы могут быть опасны для новичков и опытных
Мотоциклы из Китая привлекают ценой, но их качество вызывает вопросы. Многие детали быстро выходят из строя. Неопытные водители особенно рискуют. Перед покупкой важно знать о скрытых опасностях. Не все бренды одинаково надежны.Читать далее
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
01.01.2026, 07:33
CarPlay против Android Auto: какой интерфейс выбрать для автомобиля в 2026 году
Выбор между CarPlay и Android Auto может изменить ваш опыт за рулем. Обе системы предлагают уникальные возможности, но различаются по удобству и функционалу. Разбираемся, какая платформа подойдет именно вам. Не спешите с решением - детали могут удивить.Читать далее