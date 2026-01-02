Google не спешит объединять Waze и Maps — что скрывается за этим решением?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

2 января 2026, 06:28

Почему Google Maps не даст одну из своих функций пользователям Waze в 2026 году

Слухи о закрытии Waze не утихают уже несколько лет. Google не планирует сливать сервисы. Приложения продолжают развиваться параллельно. Некоторые функции так и останутся эксклюзивом. Почему так происходит - разбираемся в деталях.

В последние годы среди автолюбителей и поклонников мобильных навигаторов не утихают разговоры о возможном закрытии Waze компанией Google. Прогнозы о слиянии двух сервисов в один периодически возникают, однако на практике они не оправдываются. Ситуация останется неизменной и в 2026 году.

Google Maps и Waze продолжают функционировать как самостоятельные приложения. Между ними существует определенный обмен данными, некоторые функции постепенно мигрируют из одного продукта в другой. Однако полномасштабного объединения не наблюдается, и, судя по всему, такие планы отсутствуют. У каждого сервиса сформировалась собственная аудитория и четко выраженные сильные стороны.

Особое недовольство части пользователей Waze вызывает отсутствие в приложении ряда функций, доступных в Google Maps. Речь идет, например, об интеграции с сервисами бронирования или расширенных возможностях визуализации дорожной обстановки. Данные опции, по всей видимости, так и останутся эксклюзивом Google Maps. Попытки найти обходные пути для их получения в Waze оказываются безуспешными.

Стратегия компании Google остается неизменной. Продукты четко разделены: Waze позиционируется как навигатор, ориентированный на сообщество водителей, с акцентом на обмен актуальной информацией в реальном времени. Google Maps развивается как универсальная платформа с глубокой интеграцией множества сервисов — от общественного транспорта и пешеходных маршрутов до рекомендаций заведений.

Запросы пользователей Waze о добавлении функций из Google Maps регулярно возникают. Однако разработчики Waze не спешат им соответствовать. Основная причина — риск утраты уникальности сервиса. Копирование всех возможностей Google Maps может привести к стиранию особенностей, которые формируют лояльность преданной аудитории.

Складывается парадоксальная, но устойчивая ситуация: при общем владельце между приложениями сохраняется четкое разделение. Google не стремится превратить Waze в клон Google Maps, а наоборот. Эта осознанная политика позволяет охватывать различные сегменты аудитории, удерживая пользователей с разными предпочтениями в навигации.

Подобное разделение считается полезным для рынка. У водителей сохраняется выбор между лаконичностью и простотой Waze и многофункциональностью Google Maps. Пока компания придерживается текущей стратегии, появления эксклюзивных функций Google Maps в Waze ожидать не следует. Это остается верным, несмотря на многочисленные запросы пользователей по всему миру.

