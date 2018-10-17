17 октября 2018, 20:55

Почему хаски страдают катарактой и когда они выходят на пенсию?

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Сибирские хаски считаются одной из самых красивых пород. Эти жизнерадостные животные в свое время были выведены племенами чукчей как незаменимые ездовые помощники и верные друзья. Кто хоть раз имел дело с хасками, подтвердит сказанное.
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Почему хаски страдают катарактой и когда они выходят на пенсию?

В питомнике Karjala Park, что под Петрозаводском, 30 собак и преимущественно вышеназванной породы. Подходишь к клеткам, раздается такой лай, аж мурашки по коже. При этом всматриваешься в мордашки хаски и понимаешь: тебе здесь рады, тебя здесь любят и готовы облобызать с ног до головы.

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Анна Моисеева, руководитель питомника, ведет экскурсию: «Пора знакомиться с нашими собачками. Даете ладонь собаке на 2-3 секунды, вас обнюхали, теперь можно гладить. Начинать лучше с подбородка, далее – до чего, простите, достали. Шкура у хаски мощная, поэтому гладить надо посильнее. Живот – точка выключения у собаки. Это их самая любимая часть тела, плюс грудь и подмышки. Вот аляскинская хаски – та, что громко и часто гавкает. Она особая, если так можно выразиться, другая: лопоухая, малошерстная, но очень любвеобильная».

По словам Анны, существует общепринятый перевод слова «хаски» - «сиплый», «хриплый». Так называли ездовых северных собак, потому что у них страдали голосовые связки. Тот лай, которым нашу группу встретили в питомнике, наверное, четко отображает смысл перевода. Но лай лаем, а милые мордашки и балетные движения лап и туловища заставляют тут же забыть и хриплости.

Когда на Аляске обнаружили залежи золота, со всего мира потащили туда собак. Приехали на Чукотку, начали упрашивать чукчей дать им собак. На Аляске их стали называть «сибирские хаски». На полуостров зачастили люди с большой земли и, естественно, захотели таких красавиц себе домой. Вскоре для продажи вывели контрастных черно-белых собак. Как рабочий класс (для гонок) порода активно развивалась последние 20-25 лет. А до этого продавали в основном для заработка. Собаки, идущие в упряжке, не должны пойти по запаху на дичь. Правда, случалось, что в упряжку ставили и охотничьих собак.

 
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Нередки случаи, когда у хаски разноокрашенные глаза, скажем, один - голубой, другой – карий. Встречаются даже полуголубые глаза и полукарие. Среди сибирских хаски можно встретить трусов. Но такие собаки обычно сразу бракуются. Дело в том, что трусость впоследствии может вызвать у собаки агрессию. И это, признаться, редкость, ибо породу выводили как дружелюбную. Ведь человек уходил в поход с 12 собаками, никому не нужно, чтобы собака отбирала у человека еду. Собаки, как правило, голодали по 3-4 дня. Если на выставке хаски рыкнет на судью, ее сразу бракуют.

В питомнике есть свой «Принц» - кобель или, если хотите, мальчик. Он красавец, но, к сожалению, плохо видит – на одном глазу катаракта. Увы, это одно из самых распространенных наследственных заболеваний хаски - связано с искусственным выведением породы. «Принцу» всего 6 лет, но зрение начало падать в возрасте 3 года. Та же болезнь была и у брата «Принца», которого потом удачно пристроили. Анна Моисеева говорит, что «Принца» в упряжке еще используют, в основном на командной роли, то есть в центре.

Первыми в упряжке бегут собаки-лидеры, в центре – командир, далее – самые сильные, их называют «колеса». Упряжка классическая состоит из 6 собак. Человека зовут «каюр», он, несмотря на предубеждения, также должен трудиться – толкать груз в гору и т.п.

Прародительницей питомника является белая хаски. Ей 8 лет, у нее было 2 помета по 6 щенков. Это много, потому как обычно на свет являются по 4 щенка. Продолжительность жизни хаски как у классической собаки – 14-16 лет. Правда, встречаются долгожители.

 
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Самому взрослому кобелю в питомнике – 10 лет, он, говоря человеческим языком, вышел на пенсию. Иногда выходят раньше; все зависит от того, какая жизнь была у собаки – спортивная или рабочая. Дольше работает легкая собака, у нее связки и суставы крепче. Если собака тяжелая, ее лучше пораньше отправить на пенсию. Старые впоследствии воспитывают молодняк, иногда старика ставят в упряжку, он бежит свои 3 км и «ловит бабочек». Поскольку хаски всю жизнь проводят в стае, на пенсии их стараются не лишать стаи, иначе будет депрессия.

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Авто Премиум Skoda на Хасанской
Санкт-Петербург, ул. Хасанская, 5
Хаски - собака очень умная и вредная. У нее в избытке сообразительности, поэтому легко может избежать задания. Например, ей дают сосиску, а она в этот момент хочет гамбургер. И не исключено что не станет слушаться. При этом, как утверждает Анна, много мотивации на бег, что напрямую связано с инстинктом.

За какую-нибудь вкусняшку хаски готовы лазать по сетке как обезьянки (см. фото в Галерее). Кормят их преимущественно сухим кормом. Однако с осени в меню появляются говяжьи обрези и рубец. Это связано с началом рабочего сезона, когда есть потребность в большей энергии. Прием пищи - один раз в день. Зимой могут покормить непосредственно перед переходом. Если же кормить во время движения, это может вызвать у собак дискомфорт. Что очень важно, хаски долго сохраняют энергию…

Автор благодарит группу официальных дилеров «Авто Премиум» за возможность посетить питомник

По собственной информации 110km.ru
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Почему хаски страдают катарактой и когда они выходят на пенсию?
В питомнике Karjala Park, что под Петрозаводском, 30 собак и преимущественно вышеназванной породы. Подходишь к клеткам, раздается такой лай, аж мурашки по коже. При этом всматриваешься в мордашки хаски и понимаешь: тебе здесь рады, тебя здесь любят и готовы облобызать с ног до головы. {{material_124677}} Анна Моисеева, руководитель питомника, ведет экскурсию: «Пора знакомиться с нашими собачками. Даете ладонь собаке на 2-3 секунды, вас обнюхали, теперь можно гладить. Начинать лучше с подбородка, далее – до чего, простите, достали. Шкура у хаски мощная, поэтому гладить надо посильнее. Живот – точка выключения у собаки. Это их самая любимая часть тела, плюс грудь и подмышки. Вот аляскинская хаски – та, что громко и часто гавкает. Она особая, если так можно выразиться, другая: лопоухая, малошерстная, но очень любвеобильная». По словам Анны, существует общепринятый перевод слова «хаски» - «сиплый», «хриплый». Так называли ездовых северных собак, потому что у них страдали голосовые связки. Тот лай, которым нашу группу встретили в питомнике, наверное, четко отображает смысл перевода. Но лай лаем, а милые мордашки и балетные движения лап и туловища заставляют тут же забыть и хриплости. Когда на Аляске обнаружили залежи золота, со всего мира потащили туда собак. Приехали на Чукотку, начали упрашивать чукчей дать им собак. На Аляске их стали называть «сибирские хаски». На полуостров зачастили люди с большой земли и, естественно, захотели таких красавиц себе домой. Вскоре для продажи вывели контрастных черно-белых собак. Как рабочий класс (для гонок) порода активно развивалась последние 20-25 лет. А до этого продавали в основном для заработка. Собаки, идущие в упряжке, не должны пойти по запаху на дичь. Правда, случалось, что в упряжку ставили и охотничьих собак.{{gallery_1296}} {{material_123629}} Нередки случаи, когда у хаски разноокрашенные глаза, скажем, один - голубой, другой – карий. Встречаются даже полуголубые глаза и полукарие. Среди сибирских хаски можно встретить трусов. Но такие собаки обычно сразу бракуются. Дело в том, что трусость впоследствии может вызвать у собаки агрессию. И это, признаться, редкость, ибо породу выводили как дружелюбную. Ведь человек уходил в поход с 12 собаками, никому не нужно, чтобы собака отбирала у человека еду. Собаки, как правило, голодали по 3-4 дня. Если на выставке хаски рыкнет на судью, ее сразу бракуют. В питомнике есть свой «Принц» - кобель или, если хотите, мальчик. Он красавец, но, к сожалению, плохо видит – на одном глазу катаракта. Увы, это одно из самых распространенных наследственных заболеваний хаски - связано с искусственным выведением породы. «Принцу» всего 6 лет, но зрение начало падать в возрасте 3 года. Та же болезнь была и у брата «Принца», которого потом удачно пристроили. Анна Моисеева говорит, что «Принца» в упряжке еще используют, в основном на командной роли, то есть в центре. Первыми в упряжке бегут собаки-лидеры, в центре – командир, далее – самые сильные, их называют «колеса». Упряжка классическая состоит из 6 собак. Человека зовут «каюр», он, несмотря на предубеждения, также должен трудиться – толкать груз в гору и т.п. Прародительницей питомника является белая хаски. Ей 8 лет, у нее было 2 помета по 6 щенков. Это много, потому как обычно на свет являются по 4 щенка. Продолжительность жизни хаски как у классической собаки – 14-16 лет. Правда, встречаются долгожители. {{gallery_1297}}Самому взрослому кобелю в питомнике – 10 лет, он, говоря человеческим языком, вышел на пенсию. Иногда выходят раньше; все зависит от того, какая жизнь была у собаки – спортивная или рабочая. Дольше работает легкая собака, у нее связки и суставы крепче. Если собака тяжелая, ее лучше пораньше отправить на пенсию. Старые впоследствии воспитывают молодняк, иногда старика ставят в упряжку, он бежит свои 3 км и «ловит бабочек». Поскольку хаски всю жизнь проводят в стае, на пенсии их стараются не лишать стаи, иначе будет депрессия.{{guide_241251}} Хаски - собака очень умная и вредная. У нее в избытке сообразительности, поэтому легко может избежать задания. Например, ей дают сосиску, а она в этот момент хочет гамбургер. И не исключено что не станет слушаться. При этом, как утверждает Анна, много мотивации на бег, что напрямую связано с инстинктом. За какую-нибудь вкусняшку хаски готовы лазать по сетке как обезьянки (см. фото в Галерее). Кормят их преимущественно сухим кормом. Однако с осени в меню появляются говяжьи обрези и рубец. Это связано с началом рабочего сезона, когда есть потребность в большей энергии. Прием пищи - один раз в день. Зимой могут покормить непосредственно перед переходом. Если же кормить во время движения, это может вызвать у собак дискомфорт. Что очень важно, хаски долго сохраняют энергию… Автор благодарит группу официальных дилеров «Авто Премиум» за возможность посетить питомник
2018-10-17
Автор: Иван Братуха
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