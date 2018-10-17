Почему хаски страдают катарактой и когда они выходят на пенсию?
- 6394
- 0
В питомнике Karjala Park, что под Петрозаводском, 30 собак и преимущественно вышеназванной породы. Подходишь к клеткам, раздается такой лай, аж мурашки по коже. При этом всматриваешься в мордашки хаски и понимаешь: тебе здесь рады, тебя здесь любят и готовы облобызать с ног до головы.
По словам Анны, существует общепринятый перевод слова «хаски» - «сиплый», «хриплый». Так называли ездовых северных собак, потому что у них страдали голосовые связки. Тот лай, которым нашу группу встретили в питомнике, наверное, четко отображает смысл перевода. Но лай лаем, а милые мордашки и балетные движения лап и туловища заставляют тут же забыть и хриплости.
Когда на Аляске обнаружили залежи золота, со всего мира потащили туда собак. Приехали на Чукотку, начали упрашивать чукчей дать им собак. На Аляске их стали называть «сибирские хаски». На полуостров зачастили люди с большой земли и, естественно, захотели таких красавиц себе домой. Вскоре для продажи вывели контрастных черно-белых собак. Как рабочий класс (для гонок) порода активно развивалась последние 20-25 лет. А до этого продавали в основном для заработка. Собаки, идущие в упряжке, не должны пойти по запаху на дичь. Правда, случалось, что в упряжку ставили и охотничьих собак.
В питомнике есть свой «Принц» - кобель или, если хотите, мальчик. Он красавец, но, к сожалению, плохо видит – на одном глазу катаракта. Увы, это одно из самых распространенных наследственных заболеваний хаски - связано с искусственным выведением породы. «Принцу» всего 6 лет, но зрение начало падать в возрасте 3 года. Та же болезнь была и у брата «Принца», которого потом удачно пристроили. Анна Моисеева говорит, что «Принца» в упряжке еще используют, в основном на командной роли, то есть в центре.
Первыми в упряжке бегут собаки-лидеры, в центре – командир, далее – самые сильные, их называют «колеса». Упряжка классическая состоит из 6 собак. Человека зовут «каюр», он, несмотря на предубеждения, также должен трудиться – толкать груз в гору и т.п.
Прародительницей питомника является белая хаски. Ей 8 лет, у нее было 2 помета по 6 щенков. Это много, потому как обычно на свет являются по 4 щенка. Продолжительность жизни хаски как у классической собаки – 14-16 лет. Правда, встречаются долгожители.
За какую-нибудь вкусняшку хаски готовы лазать по сетке как обезьянки (см. фото в Галерее). Кормят их преимущественно сухим кормом. Однако с осени в меню появляются говяжьи обрези и рубец. Это связано с началом рабочего сезона, когда есть потребность в большей энергии. Прием пищи - один раз в день. Зимой могут покормить непосредственно перед переходом. Если же кормить во время движения, это может вызвать у собак дискомфорт. Что очень важно, хаски долго сохраняют энергию…
Автор благодарит группу официальных дилеров «Авто Премиум» за возможность посетить питомник
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве