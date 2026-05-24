Кроссовер Haval М6 так хорошо продаётся, что выручка завода выросла в 29 раз — за что россияне его выбирают

24 мая 2026, 05:13
Почему Haval M6 стал драйвером роста выручки завода в Калуге в 29 раз
Завод «ПСМА Рус» в Калуге смог увеличил выручку в 29 раз благодаря запуску производства Haval M6. Модель быстро стала самой доступной в своем классе, несмотря на компромиссную комплектацию. Почему россияне выбирают именно этот кроссовер - в нашем материале.
Рынок кроссоверов в России пережил перемены после запуска производства Haval M6 на калужском заводе «ПСМА Рус». Предприятие, основанное компанией «Автомобильные технологии», показало беспрецедентный рост: выручка увеличилась в 29 раз, чистая прибыль достигла 2,56 млрд рублей. Такой скачок произошел после начала выпуска Haval M6, который быстро стал одним из самых востребованных автомобилей в своем сегменте.
История завода в Калуге началась еще в 2009 году, когда здесь собирали Peugeot, Citroën и Mitsubishi. После ухода этих брендов в 2022 году темпы роста замедлялись, пока в феврале 2023-го не началась сборка Haval M6. Причина выбора именно этого предприятия проста: основной завод Haval под Тулой был полностью загружен, а построить новый комплекс ради одной модели оказалось невыгодно.
Haval M6 выпускается в Калуге по полному циклу, включая сварку и покраску кузовов. Модель позиционируется как самый доступный кроссовер C-класса на российском рынке: длина - 4664 мм, ширина - 1830 мм, высота - 1729 мм, багажник - 808 литров. Под капотом — 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 147 л.с. и 7-ступенчатый роботизированный автомат. Комплектация минимальна: две подушки безопасности, цифровая приборная панель, минимум электронных ассистентов. Но цена - от 2 049 000 рублей с учетом скидок - делает его крайне привлекательным для покупателей.
В 2025 году россияне приобрели более 36 тысяч Haval M6, а за первые четыре месяца 2026-го — еще 9,5 тысяч. Несмотря на простоту оснащения, спрос остается на высоком уровне. Среди минусов - отсутствие подогрева заднего ряда и лобового стекла, всего две подушки безопасности, простая мультимедиа и необходимость хлопать дверью из-за толстых уплотнителей. Однако для многих покупателей эти недостатки перекрываются салоном, большим багажником и доступной ценой.
Haval M6 – это автомобиль для тех, кто ищет максимальную практичность за минимальные деньги. Он идеально подходит для дачников, строителей и охотников, отличается простором и надежностью, а также современными опциями. Несмотря на отсутствие полного привода, 170-миллиметровый клиренс и 17-дюймовые колеса позволяют уверенно чувствовать себя на российских дорогах. В отличие от Lada Vesta, которая считается конкурентом по цене, M6 выигрывает по объему и универсальности, хотя и уступает количеству теплых опций.
Судя по динамике продаж, Haval M6 стал одним из основных драйверов рынка кроссоверов в России. Модель дебютировала ещё в 2017 году и за почти десятилетие не претерпела серьёзных изменений. Однако для российского рынка сочетание цены, размеров и простоты оказалось выигрышным. Важно отметить, что успех М6 может привести к изменению потребительских приоритетов: россияне все чаще отдают предпочтение практичности и доступности, жертвуя современными технологиями ради надежности и экономии. Подобный тренд может привести к стимуляции других автопроизводителей, ориентированных на массовый сегмент.
