Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

24 июля 2026, 18:14

Почему хранение бензина на балконе может стоить вам квартиры

Почему хранение бензина на балконе может стоить вам квартиры

Грозит взрывом: что скрывает обычная канистра с топливом на балконе

Почему хранение бензина на балконе может стоить вам квартиры

Многие не догадываются об опасности рядом. Обычная канистра может стать причиной беды. Узнайте, почему хранить топливо дома - рискованно. Эксперты объясняют, чем это грозит.

Многие не догадываются об опасности рядом. Обычная канистра может стать причиной беды. Узнайте, почему хранить топливо дома - рискованно. Эксперты объясняют, чем это грозит.

В последние месяцы все больше автомобилистов задумываются о запасах топлива. Перебои на АЗС заставляют людей искать альтернативные способы хранения бензина, и многие выбирают для этого балкон. Однако подобная предусмотрительность может обернуться настоящей катастрофой.

Главная угроза - это пары бензина, которые тяжелее воздуха и незаметно скапливаются в замкнутых пространствах. Даже небольшая искра, например, от неисправной проводки или случайно упавшего окурка, способна привести к взрыву. Специалисты отмечают, что балкон с канистрой топлива превращается в потенциальную мину замедленного действия.

Многие уверены, что металлическая или пластиковая тара надежно защитит от неприятностей. На практике же емкости не рассчитаны на постоянные перепады температур. Летом под солнцем давление внутри канистры резко возрастает, а при похолодании появляются микротрещины в уплотнителях. Через них в квартиру проникают токсичные испарения, которые не только вредят здоровью, но и создают взрывоопасную атмосферу.

Пластиковые канистры особенно опасны: они накапливают статический заряд, а их стенки со временем разрушаются под действием бензина. Даже если тара кажется герметичной, достаточно одного температурного скачка, чтобы пары начали просачиваться наружу. В результате - риск мгновенного воспламенения возрастает в разы.

Паника на заправках, как отмечают эксперты, подталкивает людей к необдуманным решениям. В Тульской области, например, многие начали запасаться топливом впрок, опасаясь дефицита. Но такие действия могут привести не только к пожару, но и к серьезным юридическим последствиям. Хранение горючих жидкостей в жилых помещениях строго запрещено, и за это предусмотрены штрафы.

Страховые компании также не спешат покрывать ущерб, если причиной пожара стал бензин, оставленный на балконе. В подобных случаях вся ответственность ложится на владельца квартиры. Ни один полис не защитит от последствий собственной неосторожности.

По закону хранить топливо можно только в специально оборудованных помещениях - гаражах или хозяйственных постройках с хорошей вентиляцией и соблюдением всех норм безопасности. Квартиры и балконы для этого категорически не подходят.

Если вы почувствовали запах бензина в квартире, это тревожный сигнал. Не стоит игнорировать такие признаки: пары токсичны и могут вызвать отравление или даже взрыв при малейшем контакте с источником огня.

Эксперты советуют не рисковать своим жильем и жизнью ради мнимой экономии или спокойствия. Лучше довериться проверенным способам хранения топлива и не превращать собственную квартиру в потенциальный эпицентр бедствия.

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