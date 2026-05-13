Solaris и Rio - хиты в России, но не в Корее: почему корейцы не хотят ездить на машинах, которые мы так любим?

13 мая 2026, 15:19
Почему Hyundai Solaris и Kia Rio исчезли из Кореи: взгляд изнутри рынка
В Корее привычные россиянам модели считаются устаревшими. Местные водители выбирают другие авто. Узнайте, что сейчас в тренде на родине Hyundai и Kia.
Многие россияне долгие годы считали Hyundai Solaris и Kia Rio символами доступного и надежного транспорта. Эти автомобили стали неотъемлемой частью городских улиц, особенно в такси и семейных поездках. Однако в самой Южной Корее отношение к этим моделям совсем иное: здесь их воспринимают как устаревшие решения, которые давно уступили место более современным и престижным автомобилям.
В корейских автосалонах вы не найдете названий Solaris и Rio - для местного рынка они всегда были известны как Hyundai Accent и Kia Pride или K2. Но даже под этими именами они не пользовались особой популярностью. В Корее компактные седаны B-класса считаются выбором студентов или курьеров, а массовый покупатель предпочитает просторные кроссоверы и премиальные седаны. Как отмечают эксперты, корейцы ценят комфорт и статус, а небольшие машины воспринимают как пережиток прошлого.
Ситуация на рынке изменилась особенно заметно в последние годы. В 2025 году Kia Sorento стал настоящей сенсацией, впервые за 27 лет возглавив национальный рейтинг продаж и обогнав такие легенды, как Hyundai Sonata и Grandeur. Большую часть успеха Sorento обеспечили гибридные версии - корейцы активно переходят на экологичные технологии, и электромоторы здесь уже стали привычным явлением. В то время как в России еще ищут недорогие автомобили с механической коробкой передач, в Сеуле гибриды и электрокары давно стали стандартом.
Среди самых популярных моделей в Корее сегодня - Hyundai Grandeur, который считается символом респектабельности и часто используется в такси, минивэн Kia Carnival, семейный Hyundai Palisade, коммерческий Hyundai Porter и компактный Kia Ray, идеально подходящий для городских условий. Эти автомобили отражают современные предпочтения корейских водителей: простор, технологичность и экономичность.
Импортные машины также уверенно занимают свою нишу. Tesla Model Y в 2026 году ворвалась в топ продаж, а китайские бренды, такие как BYD, активно конкурируют с местными производителями. Несмотря на традиционный протекционизм, доля иностранных автомобилей на рынке достигла 18%, что говорит о серьезных переменах в отрасли.
Многие россияне интересуются, почему корейцы не выбирают привычные седаны B-класса. Причина проста: высокий уровень доходов и развитая система лизинга позволяют сразу ориентироваться на более дорогие и комфортные автомобили. Кроме того, государство активно поддерживает использование газовых машин - топливо дешевле, а инфраструктура развита на высоком уровне.
Что касается качества, автомобили для внутреннего рынка часто отличаются лучшей отделкой и оснащением, однако их подвеска рассчитана на идеальные дороги. При покупке подержанных гибридов важно помнить о необходимости диагностики батареи и электроники - обслуживание таких машин требует квалифицированного сервиса, особенно за пределами крупных городов.
Как сообщает Pravda.Ru, корейский авторынок стремительно меняется, и привычные для россиян модели здесь уже давно не в моде. Местные водители делают ставку на современные технологии, комфорт и экологичность, а компактные седаны остаются в прошлом.
