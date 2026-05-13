Solaris и Rio - хиты в России, но не в Корее: почему корейцы не хотят ездить на машинах, которые мы так любим?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

13 мая 2026, 15:19

Почему Hyundai Solaris и Kia Rio исчезли из Кореи: взгляд изнутри рынка

Почему Hyundai Solaris и Kia Rio исчезли из Кореи: взгляд изнутри рынка

Solaris и Rio - хиты в России, но не в Корее: почему корейцы не хотят ездить на машинах, которые мы так любим?

Почему Hyundai Solaris и Kia Rio исчезли из Кореи: взгляд изнутри рынка

В Корее привычные россиянам модели считаются устаревшими. Местные водители выбирают другие авто. Узнайте, что сейчас в тренде на родине Hyundai и Kia.

В Корее привычные россиянам модели считаются устаревшими. Местные водители выбирают другие авто. Узнайте, что сейчас в тренде на родине Hyundai и Kia.

Многие россияне долгие годы считали Hyundai Solaris и Kia Rio символами доступного и надежного транспорта. Эти автомобили стали неотъемлемой частью городских улиц, особенно в такси и семейных поездках. Однако в самой Южной Корее отношение к этим моделям совсем иное: здесь их воспринимают как устаревшие решения, которые давно уступили место более современным и престижным автомобилям.

В корейских автосалонах вы не найдете названий Solaris и Rio - для местного рынка они всегда были известны как Hyundai Accent и Kia Pride или K2. Но даже под этими именами они не пользовались особой популярностью. В Корее компактные седаны B-класса считаются выбором студентов или курьеров, а массовый покупатель предпочитает просторные кроссоверы и премиальные седаны. Как отмечают эксперты, корейцы ценят комфорт и статус, а небольшие машины воспринимают как пережиток прошлого.

Ситуация на рынке изменилась особенно заметно в последние годы. В 2025 году Kia Sorento стал настоящей сенсацией, впервые за 27 лет возглавив национальный рейтинг продаж и обогнав такие легенды, как Hyundai Sonata и Grandeur. Большую часть успеха Sorento обеспечили гибридные версии - корейцы активно переходят на экологичные технологии, и электромоторы здесь уже стали привычным явлением. В то время как в России еще ищут недорогие автомобили с механической коробкой передач, в Сеуле гибриды и электрокары давно стали стандартом.

Среди самых популярных моделей в Корее сегодня - Hyundai Grandeur, который считается символом респектабельности и часто используется в такси, минивэн Kia Carnival, семейный Hyundai Palisade, коммерческий Hyundai Porter и компактный Kia Ray, идеально подходящий для городских условий. Эти автомобили отражают современные предпочтения корейских водителей: простор, технологичность и экономичность.

Импортные машины также уверенно занимают свою нишу. Tesla Model Y в 2026 году ворвалась в топ продаж, а китайские бренды, такие как BYD, активно конкурируют с местными производителями. Несмотря на традиционный протекционизм, доля иностранных автомобилей на рынке достигла 18%, что говорит о серьезных переменах в отрасли.

Многие россияне интересуются, почему корейцы не выбирают привычные седаны B-класса. Причина проста: высокий уровень доходов и развитая система лизинга позволяют сразу ориентироваться на более дорогие и комфортные автомобили. Кроме того, государство активно поддерживает использование газовых машин - топливо дешевле, а инфраструктура развита на высоком уровне.

Что касается качества, автомобили для внутреннего рынка часто отличаются лучшей отделкой и оснащением, однако их подвеска рассчитана на идеальные дороги. При покупке подержанных гибридов важно помнить о необходимости диагностики батареи и электроники - обслуживание таких машин требует квалифицированного сервиса, особенно за пределами крупных городов.

Как сообщает Pravda.Ru, корейский авторынок стремительно меняется, и привычные для россиян модели здесь уже давно не в моде. Местные водители делают ставку на современные технологии, комфорт и экологичность, а компактные седаны остаются в прошлом.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Киа

Похожие материалы Хендай, Киа

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Сочи Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться