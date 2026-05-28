Почему запретили штурмовик Ил-102, который был на голову выше Су-25

28 мая 2026, 19:26
Почему Ил-102 так и не стал серийным: судьба самого необычного штурмовика СССР
Ил-102 мог изменить представление о штурмовиках, но остался в тени Су-25. Почему перспективная машина с уникальной защитой экипажа и мощным вооружением не попала в серию - разбор причин и последствий для российской авиации.
История Ил-102 — это не просто рассказ о неудавшемся проекте, а о том, как технические инновации могут стать жертвой бюрократии и военного прагматизма. В начале 80-х, когда советская авиация искала новый штурмовик, Ил-102 выглядел как машина из прошлого, но с реактивной тягой и современным вооружением. Его внешний вид напоминал легендарный Ил-2, однако под обшивкой скрывались два мощных двигателя РД-33И и уникальная кормовая пушечная установка, управляемая стрелком. Такая схема обеспечивала защиту задней полусферы, что казалось логичным продолжением мировых традиций.
Однако именно эта концепция и стала ахиллесовой пятой Ил-102. Два члена экипажа, сидящие спиной друг к другу, увеличили массу и усложнили управление. В то время как Су-25 был рассчитан на одного пилота и отличался простотой, дешевизной и манёвренностью, Ил-102 выглядел как тяжёлый бронепоезд. Армии требовался массовый и недорогой самолёт для локальных конфликтов, а не экспериментальная машина с резервной проводкой. В итоге выбор пал на Су-25, который быстро доказал свою эффективность в Афганистане.
Не менее интересна и закулисная часть истории. Проиграв официальный конкурс в 1969 году, коллектив ОКБ Ильюшина продолжал работу над Ил-102 практически подпольно — на энтузиазме и без финансирования. Испытания проводились в Белоруссии, чтобы не привлекать внимание Министерства обороны. За два года самолёт совершил более 250 полётов без серьёзных поломок, но политическая воля оказалась сильнее технических достижений. В конце 80-х, когда Су-25 уже воевал, менять сложившуюся ситуацию никто не решался. По неофициальным данным, министр обороны лично запретил продолжение работ, а конструкторы получили выговор.
Экономические реалии тоже сыграли свою роль. Ил-102 был дороже и сложнее в производстве, а эпоха требовала простых и надёжных решений. В результате уникальный штурмовик оказался законсервирован в Жуковском, где простоял до начала 90-х. На авиасалоне МосАэроШоу-92 он вызвал бурю эмоций у специалистов и иностранцев, но интереса к серийному производству уже не было.
В итоге Ил-102 остался в истории как пример смелого, но невостребованного решения. Его судьба показывает, что даже самые необычные проекты могут быть отвергнуты из-за бюрократии, экономики и военной необходимости. Для современной России этот опыт может быть полезен при выборе между инновациями и практичностью в оборонной промышленности. Ил-102 — напоминание о том, что иногда «лишняя» защита и сложность становятся помехой для массового успеха, даже если машина опережает время по ряду характеристик.
Сравнивая Ил-102 и Су-25, можно отметить: первый был лучше защищён, нёс больше вооружения и имел возможность отразить атаку сзади. Но именно простота и дешевизна Су-25 сделали его массовым и востребованным. Эта история показывает, что не всегда превосходное техническое оснащение обеспечивает успех — будь то на рынке вооружений или в армии.
28.05.2026, 19:17
Переднеприводный «Запорожец»: как советский прототип опередил время, но не попал в серию
В 1960-х инженеры НАМИ создали переднеприводный «Запорожец» с поперечным мотором и инновационной подвеской. Почему перспективная разработка так и осталась экспериментом, и как ее решения повлияли на будущее отечественного автопрома - разбираемся в деталях.
28.05.2026, 18:37
Как советские грузовики стали щитом от радиации в Чернобыле
Раскрываем неожиданные детали работы техники в Чернобыле. Узнайте, как транспорт защищали от радиации. Оцените, почему машины не удалось спасти. История о смелости и находчивости инженеров.
28.05.2026, 16:28
Sollers ST9: в России показали бронированный пикап с защитой по классу «БР4»
В Екатеринбурге состоялась премьера бронированного пикапа Sollers ST9 - модель получила круговую защиту салона, включая пол и крышу, а также усиленную подвеску. Семислойные стекла и специальные щитки в дверях делают авто уникальным для российского рынка.
28.05.2026, 14:42
Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех
Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира.
28.05.2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.Читать далее
28.05.2026, 10:19
Voyah удивил новым Taishan X8: кабриолет-кроссовер без крыши показали в Китае
Китайский бренд Voyah представил необычную версию Taishan X8 без крыши, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. За сутки модель собрала более 15 тысяч предзаказов, но судьба открытой модификации пока остается загадкой. Почему производитель не раскрывает планы и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
28.05.2026, 08:03
ГАЗ представил универсальную платформу: новые возможности для коммерческих авто
На выставке в Москве ГАЗ показал платформу, которая может изменить рынок коммерческих авто. Новинка без рамы, с разными подвесками и моторами, уже вызвала интерес у экспертов. Почему это важно для бизнеса и что ждет покупателей - объясняем, что скрыто за громкой премьерой.Читать далее
28.05.2026, 06:10
ТТМб-5904: новая гусеничная платформа для армии - больше места, мощнее двигатель
ТТМб-5904 - свежий взгляд на военную технику: платформа на базе гражданского снегоболотохода, усиленная броней и эргономикой. В современных условиях армия делает ставку на универсальность и ремонтопригодность, что особенно актуально сегодня.Читать далее
28.05.2026, 05:08
Luca di Montezemolo резко раскритиковал Ferrari Luce: почему новый электрокар вызвал споры
Новый электромобиль Ferrari Luce вызвал волну критики сразу после премьеры. Бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло назвал дизайн настолько спорным, что даже китайские производители не захотят его копировать. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
27.05.2026, 20:15
Tatra 87: чешский автомобиль, который запретили нацистам из-за смертельной репутации
Tatra 87 - не просто редкий ретроавтомобиль, а символ инженерной дерзости и исторического парадокса. Почему эта чешская машина стала настоящим испытанием для нацистских офицеров и как ее особенности повлияли на мировую автопромышленность - разбираемся в деталях.Читать далее
