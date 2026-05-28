Почему запретили штурмовик Ил-102, который был на голову выше Су-25

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

28 мая 2026, 19:26

Почему Ил-102 так и не стал серийным: судьба самого необычного штурмовика СССР

Ил-102 мог изменить представление о штурмовиках, но остался в тени Су-25. Почему перспективная машина с уникальной защитой экипажа и мощным вооружением не попала в серию - разбор причин и последствий для российской авиации.

История Ил-102 — это не просто рассказ о неудавшемся проекте, а о том, как технические инновации могут стать жертвой бюрократии и военного прагматизма. В начале 80-х, когда советская авиация искала новый штурмовик, Ил-102 выглядел как машина из прошлого, но с реактивной тягой и современным вооружением. Его внешний вид напоминал легендарный Ил-2, однако под обшивкой скрывались два мощных двигателя РД-33И и уникальная кормовая пушечная установка, управляемая стрелком. Такая схема обеспечивала защиту задней полусферы, что казалось логичным продолжением мировых традиций.

Однако именно эта концепция и стала ахиллесовой пятой Ил-102. Два члена экипажа, сидящие спиной друг к другу, увеличили массу и усложнили управление. В то время как Су-25 был рассчитан на одного пилота и отличался простотой, дешевизной и манёвренностью, Ил-102 выглядел как тяжёлый бронепоезд. Армии требовался массовый и недорогой самолёт для локальных конфликтов, а не экспериментальная машина с резервной проводкой. В итоге выбор пал на Су-25, который быстро доказал свою эффективность в Афганистане.

Не менее интересна и закулисная часть истории. Проиграв официальный конкурс в 1969 году, коллектив ОКБ Ильюшина продолжал работу над Ил-102 практически подпольно — на энтузиазме и без финансирования. Испытания проводились в Белоруссии, чтобы не привлекать внимание Министерства обороны. За два года самолёт совершил более 250 полётов без серьёзных поломок, но политическая воля оказалась сильнее технических достижений. В конце 80-х, когда Су-25 уже воевал, менять сложившуюся ситуацию никто не решался. По неофициальным данным, министр обороны лично запретил продолжение работ, а конструкторы получили выговор.

Экономические реалии тоже сыграли свою роль. Ил-102 был дороже и сложнее в производстве, а эпоха требовала простых и надёжных решений. В результате уникальный штурмовик оказался законсервирован в Жуковском, где простоял до начала 90-х. На авиасалоне МосАэроШоу-92 он вызвал бурю эмоций у специалистов и иностранцев, но интереса к серийному производству уже не было.

В итоге Ил-102 остался в истории как пример смелого, но невостребованного решения. Его судьба показывает, что даже самые необычные проекты могут быть отвергнуты из-за бюрократии, экономики и военной необходимости. Для современной России этот опыт может быть полезен при выборе между инновациями и практичностью в оборонной промышленности. Ил-102 — напоминание о том, что иногда «лишняя» защита и сложность становятся помехой для массового успеха, даже если машина опережает время по ряду характеристик.

Сравнивая Ил-102 и Су-25, можно отметить: первый был лучше защищён, нёс больше вооружения и имел возможность отразить атаку сзади. Но именно простота и дешевизна Су-25 сделали его массовым и востребованным. Эта история показывает, что не всегда превосходное техническое оснащение обеспечивает успех — будь то на рынке вооружений или в армии.

