Почему инспекторы ГИБДД в 2026 году уделяют внимание огнетушителям

Профилактика на дорогах ЯНАО - как проходят проверки и чему учат водителей

В Ямало-Ненецком округе инспекторы проводят профилактику. Водителям напоминают о безопасности. Особое внимание уделяют огнетушителям. Узнайте, что изменилось в правилах.

В Ямало-Ненецком округе инспекторы проводят профилактику. Водителям напоминают о безопасности. Особое внимание уделяют огнетушителям. Узнайте, что изменилось в правилах.

В 2026 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудники Госавтоинспекции Ямала продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности на дорогах. Особое внимание уделяется вопросам оснащения автомобилей огнетушителями и правильному их использованию.

В рамках акции «Дорога в отпуск» автоинспекторы организовали масштабные консультации для водителей в Губкинском и Тазовском районах. К работе подключились не только представители ГИБДД, но и врачи с пожарными. Медицинские специалисты объясняли, как усталость и скрытые заболевания могут негативно сказаться на реакции за рулем, а также почему не стоит отправляться в дальнюю поездку при плохом самочувствии.

Автоинспекторы напоминали участникам дорожного движения о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров и не допускать серьезных нарушений правил. Пожарные, в свою очередь, не ограничились теорией: они демонстрировали, как быстро и правильно использовать огнетушитель при возгорании автомобиля, а также проверяли его исправность и давление.

Подобные мероприятия прошли и в Вытегорском районе Вологодской области. Здесь инспекторы контролировали наличие водительских документов, использование ремней безопасности и соблюдение правил перевозки детей. Представители МЧС напоминали о важности технически исправного огнетушителя, а также о запрете оставлять в салоне легковоспламеняющиеся предметы.

Как сообщает Avtospravochnaya.com, с 1 сентября 2023 года отсутствие огнетушителя больше не считается основанием для запрета эксплуатации автомобиля. Если ранее за это могли выписать предупреждение или штраф, то теперь наказание не предусмотрено. Проверки на дорогах носят исключительно профилактический характер: инспекторы и сотрудники МЧС напоминают о важности огнетушителя, проверяют его состояние и обучают водителей действиям в экстренной ситуации.

Таким образом, несмотря на отмену штрафов, внимание к вопросам пожарной безопасности на дорогах не ослабевает. Регулярные профилактические рейды помогают водителям быть готовыми к нештатным ситуациям и повышают общий уровень безопасности на трассах региона.