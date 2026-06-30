Почему инспекторы ГИБДД в 2026 году уделяют внимание огнетушителям

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 июня 2026, 18:59

Профилактика на дорогах ЯНАО - как проходят проверки и чему учат водителей

Профилактика на дорогах ЯНАО - как проходят проверки и чему учат водителей

Почему инспекторы ГИБДД в 2026 году уделяют внимание огнетушителям

Профилактика на дорогах ЯНАО - как проходят проверки и чему учат водителей

В Ямало-Ненецком округе инспекторы проводят профилактику. Водителям напоминают о безопасности. Особое внимание уделяют огнетушителям. Узнайте, что изменилось в правилах.

В Ямало-Ненецком округе инспекторы проводят профилактику. Водителям напоминают о безопасности. Особое внимание уделяют огнетушителям. Узнайте, что изменилось в правилах.

В 2026 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудники Госавтоинспекции Ямала продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности на дорогах. Особое внимание уделяется вопросам оснащения автомобилей огнетушителями и правильному их использованию.

В рамках акции «Дорога в отпуск» автоинспекторы организовали масштабные консультации для водителей в Губкинском и Тазовском районах. К работе подключились не только представители ГИБДД, но и врачи с пожарными. Медицинские специалисты объясняли, как усталость и скрытые заболевания могут негативно сказаться на реакции за рулем, а также почему не стоит отправляться в дальнюю поездку при плохом самочувствии.

Автоинспекторы напоминали участникам дорожного движения о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров и не допускать серьезных нарушений правил. Пожарные, в свою очередь, не ограничились теорией: они демонстрировали, как быстро и правильно использовать огнетушитель при возгорании автомобиля, а также проверяли его исправность и давление.

Подобные мероприятия прошли и в Вытегорском районе Вологодской области. Здесь инспекторы контролировали наличие водительских документов, использование ремней безопасности и соблюдение правил перевозки детей. Представители МЧС напоминали о важности технически исправного огнетушителя, а также о запрете оставлять в салоне легковоспламеняющиеся предметы.

Как сообщает Avtospravochnaya.com, с 1 сентября 2023 года отсутствие огнетушителя больше не считается основанием для запрета эксплуатации автомобиля. Если ранее за это могли выписать предупреждение или штраф, то теперь наказание не предусмотрено. Проверки на дорогах носят исключительно профилактический характер: инспекторы и сотрудники МЧС напоминают о важности огнетушителя, проверяют его состояние и обучают водителей действиям в экстренной ситуации.

Таким образом, несмотря на отмену штрафов, внимание к вопросам пожарной безопасности на дорогах не ослабевает. Регулярные профилактические рейды помогают водителям быть готовыми к нештатным ситуациям и повышают общий уровень безопасности на трассах региона.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Что ждёт автомобилистов в июле 2026: подорожание, проверки и замена прав
Tenet Plus L6: российский кроссовер с турбомотором и цифровым салоном выходит на рынок
Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мурманск Владимирская область Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться