Почему интерьер Bentley Bentayga 2021 года называют достойным королевской семьи
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Bentley производит роскошные автомобили для своих клиентов с начала XX века. Поэтому имя Bentley и роскошный стиль идут рука об руку. Год за годом Bentley находит новые захватывающие способы привнести элегантность и стиль в свои модели. Первые автомобили Bentley были созданы вручную с использованием лучших материалов. Этот бренд роскошных автомобилей является иконой для многих. Обладая более чем 100-летней историей, Bentley продолжает предлагать своим клиентам специальные автомобили. Давайте взглянем на одну из современных классических моделей Bentley, Bentayga 2021 года, чтобы понять, что делает ее роскошный интерьер таким замечательным.
Bentley занимается созданием автомобилей, которые прекрасно подходят для королевской семьи. У самой королевы Соединенного Королевства в личном флоте два Bentley. Известный прежде всего своей коллекцией супер роскошных седанов, Bentley в последнее время начал расширять ассортимент. Британский производитель предлагает большой туристический автомобиль Continental и внедорожник Bentayga.
В Bentayga упакована тонна роскоши, что может объяснить высокую цену внедорожника. Согласно Car Buzz, цена Bentley Bentayga 2021 года колеблется от 177000 до 245000 долларов (13 — 18 млн рублей) в зависимости от уровня отделки салона. Есть четыре различных варианта отделки салона: Speed, S, V8 и Hybrid. Каждый из них отличается уникальными конструктивными особенностями Bentley и отделкой ручной работы.
Bentley Bentayga ощущается как высокопроизводительный спортивный автомобиль, но при этом он обеспечивает комфорт. Во внедорожнике есть чем развлечь водителей и пассажиров, благодаря улучшенной информационно-развлекательной системе.
Пассажиры, сидящие сзади, могут наслаждаться двумя 10,1-дюймовыми сенсорными экранами в длительных и утомительных поездках. Как и в большинстве новых автомобилей, в Bentley есть функции безопасности водителя, включая адаптивный круиз-контроль, систему определения полосы движения и автономную парковку.
Интерьер модели выполнен из хрома, кожи и дерева. Куда бы вы ни посмотрели, всегда есть что-то блестящее или отполированное. Bentley не только обеспечивает роскошный стиль, но и поощряет своих клиентов настраивать цветовую схему салона по своему вкусу. Также можно выбрать уровень детализации внутренней отделки в зависимости от типа вышивки и цвета рулевого колеса. Кроме роскоши и комфорта Bentley Bentayga SUV предлагает 542 л.с., которые выдает 4,0-литровый двигатель V8 твин-турбо. До 100 км в час можно разогнаться всего за 4,4 секунды. Это особо впечатляет, если учесть, что Bentley Bentayga весит более 5400 фунтов (2449,4 кг.).
Для тех, кому такой мощи мало, могут выбрать версию Speed, которая оснащена 6,0-литровым двигателем W12. За рулем Bentayga Speed до сотни можно разогнаться за 3,8 секунды и достичь максимальной скорости 190 миль в час (305,7 км/ч).
Bentayga способен справиться практически с любыми дорожными условиями, благодаря своим характеристикам All-Terrain Specification. Водители просто выбирают вариант вождения: снег, дождь, грязь, песок и т. д., а Bentley оптимизирует свои ходовые качества в соответствии с ними.
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