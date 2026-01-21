Три неожиданных барьера — что мешает иранским машинам попасть в Россию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

21 января 2026, 16:28

Почему иранские автомобили так и не появились на российском рынке в 2026 году

Почему иранские автомобили так и не появились на российском рынке в 2026 году

Три неожиданных барьера — что мешает иранским машинам попасть в Россию

Почему иранские автомобили так и не появились на российском рынке в 2026 году

Импорт иранских авто в Россию по-прежнему невозможен. Причины неочевидны и вызывают вопросы. Эксперты называют три главных препятствия. Ситуация остается напряженной и непредсказуемой.

Импорт иранских авто в Россию по-прежнему невозможен. Причины неочевидны и вызывают вопросы. Эксперты называют три главных препятствия. Ситуация остается напряженной и непредсказуемой.

В 2026 году российские автолюбители так и не увидели на дорогах страны массового появления автомобилей из Ирана. Несмотря на громкие заявления и ожидания, поставки иранских машин в Россию оказались практически заморожены. Как выяснилось, за этим стоят сразу несколько серьезных причин, о которых рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин на одной из профильных конференций.

Главная проблема - невозможность проведения расчетов между странами в привычных валютах. Доллары и евро для сделок с Ираном недоступны, а национальные валюты - рубль и риал - не вызывают интереса ни у российских, ни у иранских партнеров. Это создает тупиковую ситуацию, когда даже при желании стороны не могут договориться о взаимовыгодных условиях оплаты.

Вторая сложность - логистика. Пробные партии автомобилей из Ирана пытались доставлять в Россию по суше через Азербайджан, но этот маршрут оказался крайне неудобным и затратным. Морской путь через Каспийское море тоже не стал решением: транспортные цепочки между странами так и не были выстроены. В результате даже небольшие поставки сталкиваются с огромными издержками и задержками.

Третья причина, о которой говорят дилеры, - непредсказуемое поведение иранских компаний. По словам Подщеколдина, вести переговоры с иранскими производителями крайне сложно: они часто меняют условия, затягивают процессы и не идут на компромиссы. Это вызывает недоверие у российских партнеров и тормозит любые попытки наладить стабильный импорт.

Интересно, что по уровню качества и оснащения иранские автомобили, по мнению экспертов, не уступают продукции АвтоВАЗа. Однако даже это не помогло им закрепиться на российском рынке. В 2024 и 2025 годах звучали заявления о возможной локализации производства иранских моделей на заводах в Белоруссии и России, но дальше разговоров дело не пошло. Ни SAIPA, ни Iran Khodro не смогли реализовать свои планы по запуску сборки или крупномасштабным поставкам.

Тем не менее, отдельные партии иранских машин все же попадали в Россию. SAIPA получила одобрение типа транспортного средства еще в конце 2023 года, а Iran Khodro ввозил автомобили по схеме параллельного импорта. Но эти объемы были настолько малы, что не повлияли на общую картину рынка.

Ситуация с иранскими автомобилями наглядно показывает, насколько сложными могут быть внешнеэкономические отношения даже между странами, которые формально не имеют политических разногласий. Финансовые ограничения, неотлаженная логистика и отсутствие доверия между бизнес-партнерами способны свести на нет любые амбициозные планы. Российские дилеры, судя по всему, уже не питают особых иллюзий по поводу иранских брендов. А автолюбители продолжают ждать новых игроков, которые смогут реально изменить ситуацию на рынке.

Упомянутые марки: Iran Khodro
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Иран Ходро

Похожие материалы Иран Ходро

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саранск Свердловская область Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться