Три неожиданных барьера — что мешает иранским машинам попасть в Россию

Почему иранские автомобили так и не появились на российском рынке в 2026 году

Импорт иранских авто в Россию по-прежнему невозможен. Причины неочевидны и вызывают вопросы. Эксперты называют три главных препятствия. Ситуация остается напряженной и непредсказуемой.

В 2026 году российские автолюбители так и не увидели на дорогах страны массового появления автомобилей из Ирана. Несмотря на громкие заявления и ожидания, поставки иранских машин в Россию оказались практически заморожены. Как выяснилось, за этим стоят сразу несколько серьезных причин, о которых рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин на одной из профильных конференций.

Главная проблема - невозможность проведения расчетов между странами в привычных валютах. Доллары и евро для сделок с Ираном недоступны, а национальные валюты - рубль и риал - не вызывают интереса ни у российских, ни у иранских партнеров. Это создает тупиковую ситуацию, когда даже при желании стороны не могут договориться о взаимовыгодных условиях оплаты.

Вторая сложность - логистика. Пробные партии автомобилей из Ирана пытались доставлять в Россию по суше через Азербайджан, но этот маршрут оказался крайне неудобным и затратным. Морской путь через Каспийское море тоже не стал решением: транспортные цепочки между странами так и не были выстроены. В результате даже небольшие поставки сталкиваются с огромными издержками и задержками.

Третья причина, о которой говорят дилеры, - непредсказуемое поведение иранских компаний. По словам Подщеколдина, вести переговоры с иранскими производителями крайне сложно: они часто меняют условия, затягивают процессы и не идут на компромиссы. Это вызывает недоверие у российских партнеров и тормозит любые попытки наладить стабильный импорт.

Интересно, что по уровню качества и оснащения иранские автомобили, по мнению экспертов, не уступают продукции АвтоВАЗа. Однако даже это не помогло им закрепиться на российском рынке. В 2024 и 2025 годах звучали заявления о возможной локализации производства иранских моделей на заводах в Белоруссии и России, но дальше разговоров дело не пошло. Ни SAIPA, ни Iran Khodro не смогли реализовать свои планы по запуску сборки или крупномасштабным поставкам.

Тем не менее, отдельные партии иранских машин все же попадали в Россию. SAIPA получила одобрение типа транспортного средства еще в конце 2023 года, а Iran Khodro ввозил автомобили по схеме параллельного импорта. Но эти объемы были настолько малы, что не повлияли на общую картину рынка.

Ситуация с иранскими автомобилями наглядно показывает, насколько сложными могут быть внешнеэкономические отношения даже между странами, которые формально не имеют политических разногласий. Финансовые ограничения, неотлаженная логистика и отсутствие доверия между бизнес-партнерами способны свести на нет любые амбициозные планы. Российские дилеры, судя по всему, уже не питают особых иллюзий по поводу иранских брендов. А автолюбители продолжают ждать новых игроков, которые смогут реально изменить ситуацию на рынке.