Почему исчезают атмосферные двигатели? И в чем недостатки турбированных
Турбированные двигатели мощные и экономят топливо
Изначально турбированные двигатели создавались с расчетом повысить мощность. Сначала была одна турбина, потом появился двойной турбонаддув. А в какой-то момент, инженеры осознали, что с помощью турбированного двигателя можно обеспечить экономию топлива. Это открывало новые перспективы, ведь экономичность двигателя давно была тем, к чему стремилось большинство покупателей машин.
Инженеры продумали способы эффективного управления наддувом в любом диапазоне оборотов двигателя. Это позволило добиться того, что двигатели меньшего размера с турбинами выдавали ту же мощность, что и большие атмосферные, но при этом расходовали меньше горючего. Это актуально, когда сопоставляется расход спорткаров, например, Lamborghini Huracan Evo с V10 объемом 5,2 тратит 13 л на 100 км на трассе, а Audi RS7 с V8 с двойным турбонаддувом и объемом 4 л тратит на трассе всего 9,8 л. При этом обе машины выдают примерно равную мощность в районе 600 л.с. Но в реальных условиях водители многих машин с турбинами тратят даже больше топлива, чем обладатели более объемных атмосферников.
Экономия денег производителя при получении большей мощности от двигателя
В погоне за рекордами по времени разгона от 0 до 100 км/ч и уменьшения времени прохождения четверти мили, производители быстро поняли выгоду применения турбин. Мощные и быстро разгоняющиеся машины пользуются спросом, а производителям гораздо проще добавить турбину к двигателю, чем создать с нуля новый, нетурбированный и более мощный двигатель.
Экологические нормы и наступление электромобилей
Ужесточение по нормам выбросов стало еще одним поводом увеличить число турбированных двигателей. Сжигая меньше топлива, турбированные моторы выделяют меньше СО2.
Пока электромобили составляют мизерную долю в общем числе автомобилей в мире, но спрос на них продолжает расти, а главное и производители увеличивают число таких машин в своих линейках. Этот момент тоже не способствует сохранению в мире моделей с атмосферными двигателями. Впрочем, к середине столетия атмосферники могут исчезнуть вместе с турбированными моторами, освободив место электромобилям и машинам на водороде.
Недостатки турбированных моторов
Во-первых, устройство турбированных двигателей сложнее, в них больше компонентов, а это всегда менее надежно. Правило, чем проще, тем надежнее до сих пор актуально.
Во-вторых, им никогда не достигнуть рекордных пробегов «двигателей миллионников». Работа турбин нарушается примерно на 150-250 тыс. км пробега, а общий ресурс таких двигателей не достигает даже 500 тыс. км.
В-третьих, обслуживание таких двигателей сложнее и дороже, то же самое касается ремонта. Если говорить о содержании, то турбированным двигателям нужно не только качественное топливо, но и дорогое моторное масло, которое они расходуют в немалых объемах.
Кстати, о топливе и экономичности в расходе. Это срабатывает только у водителей со спокойным стилем вождения (а они редко отдают предпочтение машинам с большой мощностью). А вот при агрессивном вождении расход топлива у турбо даже больше, чем у атмосферника.
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