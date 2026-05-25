Самый престижный и надежный мотоцикл по мнению населения СССР

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 12:10

Почему Иж Планета 5 стал символом надежности среди мотоциклов СССР

Почему Иж Планета 5 стал символом надежности среди мотоциклов СССР

Самый престижный и надежный мотоцикл по мнению населения СССР

Почему Иж Планета 5 стал символом надежности среди мотоциклов СССР

Иж Планета 5 - мотоцикл, который десятилетиями считался эталоном среди советских моделей. Его ценили за простоту, выносливость и практичность, а сегодня интерес к этой технике вновь растет на фоне ностальгии и поиска надежных решений.

Иж Планета 5 - мотоцикл, который десятилетиями считался эталоном среди советских моделей. Его ценили за простоту, выносливость и практичность, а сегодня интерес к этой технике вновь растет на фоне ностальгии и поиска надежных решений.

В истории советского мотопрома не так уж много моделей, которые могли бы стать настоящей «народной революцией». Но именно «Иж Планета-5» стал тем самым мотоциклом, который ассоциируется с надёжностью и статусом, несмотря на ограниченный выбор техники в СССР. Его появление в 1987 году стало результатом многолетней работы инженеров, которые учли опыт предыдущих поколений и обеспечили практичность.

Главной «изюминкой» «Иж Планеты-5» был двухтактный одноцилиндровый двигатель, отличавшийся высокой тягой на низких оборотах. Мощность в 22 л.с. позволяла разгоняться до 120 км/ч, а расход топлива держался на уровне 4–5 литров на 100 км. Для мотоцикла массой 165 кг это был достойный показатель, особенно если учесть, что модель часто комплектовалась боковым прицепом — решением, которое ценили за удобство и универсальность.

В условиях советской действительности, когда выбор транспорта был ограничен, именно практичность и простота обслуживания сделали «Иж Планету-5» фаворитом среди мотоциклистов. Модель быстро завоевала репутацию максимально надёжной в линейке ижевских мотоциклов. Со временем росли и надёжность, и престиж: владельцы «Иж Планеты-5» выделялись на фоне других, а сам мотоцикл стал символом надёжности, а не компромиссов.

Судя по отзывам, «Иж Планета-5» стала не просто транспортом, а частью культурного кода для нескольких поколений. Эксплуатация в суровых условиях, простой ремонт и возможность использования в самых разных целях сделали модель универсальной. Сегодня интерес к советской классике не угасает: мотоцикл часто встречается на тематических выставках, а на вторичном рынке его ценят за аутентичность и выносливость. Такой устойчивый интерес свидетельствует о том, что ценности надёжности и простоты по-прежнему актуальны для российских мотоциклистов.

Интересно, что даже спустя годы после завершения производства — последний экземпляр сошёл с конвейера в 2008 году — «Иж Планета-5» продолжает вызывать уважение у коллекционеров и энтузиастов. Многие отмечают: простота конструкции и доступность запчастей позволяют поддерживать эти мотоциклы в рабочем состоянии до сих пор. На этом этапе стоит вспомнить, как современные автолюбители ищут комфорт и технологичность в новых моделях, о чем подробно рассказывается в материале о шести автомобилях, меняющих представления о дальних поездках .

Упомянутые марки: ИЖ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы IZH

Похожие материалы IZH

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Владимирская область Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться