21 ноября 2026, 16:51
Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор»: история создания и эволюция ударных вертолетов
Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор»: история создания и эволюция ударных вертолетов
Ка-50 «Черная акула» задумывался как одноместный ударный вертолет с соосной схемой винтов — без рулевого винта, с высокой маневренностью и катапультным креслом К-37-800. Однако экономический кризис и сложность одновременного управления и поиска целей одним пилотом привели к появлению двухместного Ка-52 «Аллигатор».
Разработка Ка-50 началась в декабре 1976 года, когда советское руководство приняло решение о создании нового вертолета для борьбы с бронетехникой и замены Ми-24. В конкурсе участвовали бюро Миля и Камова. Камовцы, опираясь на опыт морских Ка-25 и Ка-27, предложили соосную схему несущих винтов. Серийная машина получила название Ка-50 «Черная акула».
Опытный образец В-80 впервые поднялся в воздух в июне 1982 года. Винты вращались в противоположных направлениях, что позволило обойтись без рулевого винта на хвостовой балке. Такая конструкция снизила массу и обеспечила высокую маневренность: вертолет мог смещаться боком, разворачиваться в полете на 90 градусов и быстро набирать высоту.
Самым спорным решением стала одноместная кабина. Прицельно-навигационный комплекс взял на себя часть задач штурмана, включая наведение оружия. Это уменьшало массу машины и затраты на подготовку экипажей, однако пилоту приходилось одновременно управлять вертолетом и искать цели. В двухместном Ка-52 обязанности разделили: пилот отвечал за управление, оператор — за поиск целей и наведение. Такая компоновка предназначалась и для разведки с целеуказанием.
Для спасения пилота впервые в мире установили катапультное кресло К-37-800. Перед катапультированием пиропатроны отстреливали лопасти, а взрывчатка разрушала остекление, после чего ракета вытягивала кресло с летчиком. Система была рассчитана на применение на скоростях до 350 км/ч и высоте до четырех километров.
Броня защищала пилота от бронебойных пуль калибра 12,7 мм и осколков до 23 мм. Два двигателя ТВ3-117ВМА мощностью по 2200 л.с. обеспечивали скорость до 350 км/ч. На вертолете установлена 30-мм пушка 2А42 с боезапасом 460 снарядов. Для ударов предназначались блоки неуправляемых ракет С-8 и С-13, бомбовая нагрузка достигала 2800 кг. Тяжелую технику можно было поражать сверхзвуковыми «Вихрями» на расстоянии до 10 км.
Почему появился «Аллигатор»
Серийное производство Ка-50 началось в 1985 году, однако вооружение вертолета было принято лишь в августе 1995-го. Экономический кризис не позволил выделить средства на закупку необходимого оборудования. Впоследствии опыт эксплуатации подтвердил: одной высокой маневренности и недостаточно развитого вооружения мало, если пилот физически не успевает выполнять все задачи одновременно.
Ответом стал двухместный Ка-52 «Аллигатор», впервые поднявшийся в воздух в июне 1997 года. Это развитие Ка-50: вертолет сохранил соосную схему, но получил боковое расположение экипажа и дополнительные разведывательные возможности. Изменился и комплекс бортового оборудования. На 85% «Аллигатор» повторяет «Черную акулу»: остались общие двигатель и несущая система, а также композитные элементы, бронезащита и катапультирование. Пилотов разместили рядом, управление продублировали. Поиск цели и наведение оружия поручили штурману, чтобы командир мог сосредоточиться на управлении вертолетом.
Ка-52 также получил радар «Арбалет», который обнаруживает цели на расстоянии до десяти километров в любом направлении, и тепловизор второго поколения. В состав оборудования входила 30-мм пушка. Для ударов использовались управляемые ракеты «Вихрь», а неуправляемые размещались в блоках. Экипаж из двух человек получил средства обнаружения, тогда как первоначальная схема Ка-50 рассчитывала на работу одного летчика с прицельно-навигационным комплексом.
Серийный выпуск Ка-52 состоялся в 2008 году, вооружение вертолета официально принято в мае 2011-го. Массовые поставки «Аллигатора» начались в мае 2011 года и превысили 130 машин. По скорости и скороподъемности он превзошел американский «Апач». Позже появилась морская версия «Катран».
Ка-50 стал важным этапом: он продемонстрировал возможности соосной схемы и прошел проверку в реальных условиях. В дальнейшем выбор был сделан в пользу двухместного Ка-52. Развитие программы продолжается морской версией «Катран».
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