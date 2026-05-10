Катализатор ломается быстро если топливо плохое и мотор ест масло

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 мая 2026, 13:29

Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия

Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия

Катализатор ломается быстро если топливо плохое и мотор ест масло

Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия

Каталитический нейтрализатор должен служить столько же, сколько двигатель, но на деле часто выходит из строя гораздо раньше. Почему в одних регионах России катализаторы «умирают» быстрее, чем в других, и как вовремя заметить проблему - объясняем на примерах и с советами специалистов. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогой ремонт - в материале.

Каталитический нейтрализатор должен служить столько же, сколько двигатель, но на деле часто выходит из строя гораздо раньше. Почему в одних регионах России катализаторы «умирают» быстрее, чем в других, и как вовремя заметить проблему - объясняем на примерах и с советами специалистов. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогой ремонт - в материале.

Каталитический нейтрализатор - важная часть выхлопной системы, от которой напрямую зависит не только экология, но и работоспособность автомобиля. В России многие водители сталкиваются с тем, что катализатор выходит из строя задолго до окончания ресурса двигателя. Это не просто неприятность: замена устройства обходится недешево, а игнорирование проблемы может привести к серьезным поломкам.

Главная причина преждевременной гибели катализаторов - качество топлива. В некоторых регионах страны бензин содержит больше примесей и вредных добавок, что ускоряет износ нейтрализатора. Катализатор особенно чувствителен к низкосортному топливу: примеси оседают на керамических сотах, нарушая работу устройства и снижая его эффективность. В результате нейтрализатор теряет способность очищать выхлопные газы, а мотор начинает работать с перебоями.

Еще одна распространенная проблема - пропуски зажигания. Если топливо не сгорает полностью, оно догорает уже в катализаторе, вызывая перегрев и оплавление керамики. На поверхности сот образуется нагар, который уменьшает проходное сечение и мешает нормальному потоку газов. Водители часто не обращают внимания на первые признаки неисправности, а между тем, даже небольшие сбои могут привести к полной блокировке устройства.

Не менее опасен для катализатора и повышенный расход масла. Если двигатель «ест» масло, продукты его сгорания быстро забивают керамические соты, снижая эффективность нейтрализатора. В результате устройство перестает выполнять свою функцию, а выхлоп становится токсичнее. Особенно быстро это происходит на старых моторах, где износ поршневой группы приводит к постоянному попаданию масла в цилиндры.

Физические повреждения - еще один фактор риска. Катализаторы, расположенные под днищем автомобиля, часто страдают от ударов о бордюры, камни и другие препятствия. Керамика внутри корпуса трескается, и процесс разрушения становится необратимым. Катколлекторы, установленные в моторном отсеке, защищены лучше, но и они не застрахованы от повреждений при авариях.

Наконец, в некоторых случаях катализаторы становятся жертвами краж. Их вырезают и сдают на металлолом ради драгоценных металлов, содержащихся в устройстве. Для владельца это означает не только дополнительные расходы, но и необходимость срочного ремонта, чтобы автомобиль не потерял мощность и не начал «травить» окружающую среду.

Диагностировать неисправность катализатора можно по ряду признаков: снижение тяги, увеличение расхода топлива, появление ошибок на приборной панели. Специалисты советуют не затягивать с проверкой и при первых подозрениях обращаться в сервис. В противном случае можно столкнуться с дорогостоящим ремонтом двигателя или всей выхлопной системы.

Как пишет журнал «За рулем», своевременная диагностика и правильная эксплуатация - залог долгой жизни катализатора. Используйте качественное топливо, следите за состоянием двигателя и не игнорируйте сигналы автомобиля. Это поможет избежать лишних трат и сохранить машину в рабочем состоянии.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Ростов-на-Дону Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться