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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 23:01

Почему керосин не стал топливом для автомобилей: технические и рыночные причины

Почему керосин не стал топливом для автомобилей: технические и рыночные причины

Керосин vs бензин: почему самое популярное топливо XIX века не прижилось в автомобилях

Почему керосин не стал топливом для автомобилей: технические и рыночные причины

Вопрос выбора топлива для автомобилей остается актуальным: несмотря на дешевизну и доступность керосина, он так и не стал массовым решением для легковых машин. В материале - причины, по которым бензин оказался предпочтительнее, и как это повлияло на развитие автопрома.

Вопрос выбора топлива для автомобилей остается актуальным: несмотря на дешевизну и доступность керосина, он так и не стал массовым решением для легковых машин. В материале - причины, по которым бензин оказался предпочтительнее, и как это повлияло на развитие автопрома.

Вопрос, почему керосин так и не стал основным топливом для автомобилей, остаётся актуальным даже спустя столетие после появления первых моторов. В XIX веке керосин был востребован для обогрева и приготовления пищи, а бензин считался побочным продуктом, который часто выбрасывали или сливали. Однако с распространением электричества и ростом числа автомобилей ситуация изменилась: бензин стал основным топливом для транспорта, а керосин остался в прошлом, заняв нишу в авиации и промышленности.

Главная причина – физико-химические свойства керосина. В бензиновом двигателе топливо должно быстро испаряться и смешиваться с воздухом, чтобы образовалась горючая смесь, воспламеняемая свечой. Бензин справляется с этим идеально: он испаряется даже при низких температурах, обеспечивая уверенный запуск мотора. Керосин же тяжелее, испаряется хуже, особенно на холоде, и в цилиндрах остаётся в виде капель. В результате свечи покрываются нагаром, двигатель начинает работать с перебоями или вовсе глохнет. Кроме того, керосин склонен к преждевременному самовоспламенению при сжатии, что требует снижения степени сжатия и, с точки зрения теории, снижает эффективность мотора.

Тем не менее, в истории были попытки использовать керосин в технике. Например, тракторы «Сталинец» и «Фордзон» работали на отдельных фракциях топлива, но запускались всегда на бензине, а на керосин переходили только после прогрева. Такая схема подходила для сельхозтехники, работающей в постоянном режиме, но была абсолютно непригодна для легковых автомобилей, которым требуется быстрый запуск, динамика и частые остановки. В обычных условиях керосиновый мотор быстро выходил из строя, заливал свечи и сильно дымил.

В 1930-х годах в СССР даже ставилась задача перевести технику на тяжёлое топливо – не из-за технических достижений, а из-за перепроизводства керосина и газойля, которые было некуда девать. Так появился первый отечественный дизель «Коджу», но массового распространения он не получил: заводы переключились на авиационные моторы, а нишу заняла солярка, отличающаяся большей вязкостью и лучшими смазывающими свойствами.

Сегодня керосин можно встретить в авиации и в составе арктического дизельного топлива, где он смешивается с присадками и маслом для улучшения свойств при низких температурах. В современных дизелях использовать керосин не рекомендуется: он хуже смазывает детали топливной аппаратуры, снижает ресурс насоса и форсунок, а также увеличивает расход. Раньше водители зимой разбавляли солярку керосином, но обязательно доливали масло – иначе техника быстро выходила из строя.

Любопытно, что в 1960-х годах компания «Крайслер» экспериментировала с турбинными автомобилями, которые могли работать на керосине, солярке и даже арахисовом масле. Однако проект массового успеха не имел: расход топлива был слишком высоким, а эксплуатация – сложной. Турбины нашли применение лишь в авиации и на отдельных грузовиках, да и то при полной загрузке.

В современных реалиях вопрос выбора топлива для автомобилей остаётся важным, особенно в условиях роста цен и климатических вызовов – как и в случае с электроскутерами, которые становятся альтернативой для многих жителей ( подробнее о тренде на электромобили и скутеры ), автопроизводители ищут новые решения. Однако керосин, несмотря на свою дешевизну и доступность, так и не смог стать универсальным топливом для легковых машин. Это связано не только с техническими ограничениями, но и с требованиями экологии, безопасности и удобства эксплуатации. Важно помнить, что современные двигатели проектируются под различные виды топлива, а эксперименты с керосином могут привести к поломкам и другим расходам.

Упомянутые марки: Ford, Chrysler
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