Почему китайские автомобили лучше европейских. Эксперт назвал главные причины

Ранее мы писали Чем новый китайский кроссовер лучше проверенного корейца. Главные преимущества С уходом из России большинства ведущих мировых производителей выбор кроссоверов корейских, немецких и японских ... Читать далее

Российские дилеры, прежде работавшие прежде с европейскими брендами, массово переориентировались на китайские модели. Автопроизводителям из Поднебесной без особых вложений досталась современная инфраструктура дилерских центров с европейскими стандартами качественного сервисного обслуживания. В отличие от покинувших Россию европейских брендов, они предлагают покупателям полноценную заводскую гарантию и достойный постгарантийный сервис.

Но и сами китайские автомобили сейчас имеют ряд преимуществ по сравнению с европейскими моделями. Автоэксперт Егор Васильев рассказал агентству «Прайм», что китайский автопром не просто успешно ассимилировал на своей почве европейские технологии, но активно использует опыт европейцев по освоению других рынков. К преимуществам китайских автомобилей эксперт относит качество интерьера, дизайн, набор электронных систем активной безопасности, уровень и качество мультимедиа.

Кроме того, китайские автомобили перед выходом на российский рынок проходят адаптацию к непростым условиям эксплуатации в нашей стране, чего нельзя сказать о европейских машинах, которые везут по схеме параллельного импорта. И это очень большой недостаток, считает эксперт.

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