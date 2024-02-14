Почему китайские автомобили лучше европейских. Эксперт назвал главные причины
Но и сами китайские автомобили сейчас имеют ряд преимуществ по сравнению с европейскими моделями. Автоэксперт Егор Васильев рассказал агентству «Прайм», что китайский автопром не просто успешно ассимилировал на своей почве европейские технологии, но активно использует опыт европейцев по освоению других рынков. К преимуществам китайских автомобилей эксперт относит качество интерьера, дизайн, набор электронных систем активной безопасности, уровень и качество мультимедиа.
Кроме того, китайские автомобили перед выходом на российский рынок проходят адаптацию к непростым условиям эксплуатации в нашей стране, чего нельзя сказать о европейских машинах, которые везут по схеме параллельного импорта. И это очень большой недостаток, считает эксперт.
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Венесуэла обвинила США в краже «Боинга»
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто официально обвинил США в сговоре с аргентинскими властями с целью хищения самолета Boeing 747-300. Венесуэльский лайнер был задержан в Аргентине еще летом 2022 года, а на днях местный суд удовлетворил запрос Вашингтона и передал самолет США.Читать далее
-
13.02.2024, 16:59
Водитель попался пьяным и лишился автомобиля. Но продолжает выплачивать за него кредит
Показательный случай произошел в Республике Коми. Суд конфисковал автомобиль у мужчины, которого сотрудники ГИБДД поймали пьяным за рулем. Хуже всего, что машина была куплена в кредит.Читать далее
-
13.02.2024, 15:27
Экологи обозлились на мистера Бина. Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электрокаров
Вокруг британского комика Роуэна Аткинсона, известного по роли мистера Бина в одноименном сериале, разгорается громкий скандал. Экоактивисты обвинили его во вредительстве.Читать далее
-
13.02.2024, 13:49
В России запатентован электрический ВАЗ-2107. Он составит компанию электрокару ВАЗ-2104
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения очередного отечественного электрокара с советскими корнями. Патентом защитили дизайн электрической версии ВАЗ-2107.Читать далее
-
13.02.2024, 12:04
Чем новый китайский кроссовер лучше проверенного корейца. Главные преимущества
С уходом из России большинства ведущих мировых производителей выбор кроссоверов корейских, немецких и японских марок серьезно сократился. Зато китайские бренды активно осваивают отечественный авторынок.Читать далее
-
13.02.2024, 11:28
Момент наезда Kia Ceed на школьника попал на видео. Стала ясна причина
Воскресным утром, 11 февраля, на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге водитель Kia Ceed сбил ученика 9 класса на регулируемом пешеходном переходе. Судя по записи камеры видеонаблюдения, оба были неправы.Читать далее
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