Почему китайские машины называют одноразовыми и что в них ломается

У китайских машин серьезные неисправности порой появляются рано. Некоторые владельцы называют такие автомобили одноразовыми. За пару лет машина может потерять почти половину стоимости. Вариатор или робот иногда требует ремонта раньше автомата.

У китайских машин серьезные неисправности порой появляются рано. Некоторые владельцы называют такие автомобили одноразовыми. За пару лет машина может потерять почти половину стоимости. Вариатор или робот иногда требует ремонта раньше автомата.

Алюминиевые детали двигателя быстрее изнашиваются при сильном нагреве и долгой работе под нагрузкой. В России владельцы китайских автомобилей сталкиваются с серьезными неисправностями до 70 тысяч километров пробега. Некоторые называют такие машины одноразовыми.

Инженеры закладывают срок службы детали еще на этапе проектирования, рассчитывая будущие нагрузки. На конструкцию влияют и характеристики, которые водитель замечает сразу. Масса машины сказывается на разгоне и расходе бензина, поэтому тяжелый чугун в двигателях все чаще заменяют алюминием. Он помогает облегчить мотор, но при сильном нагреве и долгой работе под нагрузкой детали изнашиваются быстрее.

Похожий вопрос возникает с трансмиссией. Многие водители в России предпочитают классический автомат, хотя на рынке чаще предлагают вариаторы и роботизированные коробки. Такие коробки упрощают производство и снижают себестоимость, а заодно помогают сократить расход топлива. Станет ли автомобиль дешевле в эксплуатации, можно понять лишь спустя годы: вариатору или роботу иногда требуется ремонт на пробеге, когда классический автомат еще исправно переключает передачи.

Неполадки с каталитическим нейтрализатором могут долго оставаться незаметными. Несколько лет он исправно очищает выхлоп, и владелец может не задумываться о цене замены. Когда мастер называет стоимость новой детали, замену порой хочется отложить до следующего ТО. Однако изношенный нейтрализатор способен повредить двигатель. Тогда расходы окажутся заметно выше.

К расходам на обслуживание электромобилей добавляются вопросы послегарантийного ремонта и доступа к специализированным компонентам. В британском опросе 200 независимых автосервисов, о котором сообщает This is Money, четыре из пяти мастерских заявили, что не уверены в способности ремонтировать электромобили новых китайских брендов после окончания гарантии. Половина участников назвала ремонтопригодность серьезной проблемой. Три из пяти опрошенных также выразили обеспокоенность сроком службы аккумулятора или стоимостью его замены; половина участников отметила снижение запаса хода с возрастом. Эти опасения связаны с батареями и диагностическим оборудованием. Доступность оригинальных деталей также имеет значение.

Снабжение запчастями влияет и на расходы, и на сроки ремонта. Для британского рынка Jaecoo создала сеть Super Parts Hub из восьми региональных распределительных центров, которые поставляют оригинальные компоненты Omoda и Jaecoo. Если нужная деталь задерживается, ремонт автомобиля может растянуться на недели или месяцы.

При продаже китайской машины потеря стоимости может стать отдельной проблемой. За пару лет модели теряют почти половину цены, а покупателя даже на такой автомобиль удается найти далеко не сразу.