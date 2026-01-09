Сколько на самом деле стоит привезти авто из Китая — удивительные цифры

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 07:15

Парадокс рынка: почему китайские автомобили в России стоят вдвое дороже, чем на родине

Цены на китайские машины в России удивляют многих. Почему разница с Китаем так велика? Какие расходы скрыты в финальной цене? В статье - реальные примеры и неожиданные детали. Эксперты раскрывают подводные камни покупки авто из КНР.

Российский рынок автомобилей за последние годы буквально наводнен моделями из Китая. Новые бренды появляются чуть ли не каждый месяц, а схемы параллельного импорта стали привычным явлением. Но каждый раз, когда очередная новинка доезжает до дилеров, покупатели сталкиваются с неприятной реальностью: цена на китайский автомобиль в России оказывается вдвое выше, чем в самом Китае. Почему так происходит? Давайте разберемся на конкретных примерах.

В комментариях к автомобильным новостям часто можно встретить недоумение: как так, ведь в КНР эти машины стоят совсем других денег?

GAC GS8: сколько стоит привезти и оформить

Начнем с популярного кроссовера GAC GS8. В Китае базовая версия с передним приводом стоит около 180 000 юаней - это примерно 2 миллиона рублей. За полноприводную и более оснащенную модификацию придется выложить от 200 000 юаней, а гибридная версия стартует с 230 000 юаней (около 2,56 миллионов рублей).

Доставка автомобиля из Китая до российской границы обойдется в 24 000–30 000 юаней (267–335 тысяч рублей). В эту сумму включены не только транспортировка и пересечение границы с аккредитованным перевозчиком, но и оформление на экспорт. Далее наступает очередь российской пошлины - это еще плюс 48% от стоимости машины. Плюс около 80 000 рублей уйдет на оформление: таможня, брокер, лаборатория, СБКТС.

Есть и альтернативный путь - через Киргизию по схеме параллельного импорта. Такой вариант стоит примерно 500 000 рублей «под ключ» и становится выгодным, если пошлина на авто высокая, а цена машины превышает 3,5 миллиона рублей. В эту сумму уже включены все расходы: оформление, доставка до Москвы и регистрация по прибытию. Риски, конечно, есть, но итоговая цена заметно отличается.

Не стоит забывать и про услуги самой компании-посредника - это еще 150 000 рублей. В эту сумму входит персональный менеджер, круглосуточная поддержка, фотоотчеты, страхование доставки, гарантии и связь с проверенными китайскими продавцами. В результате самостоятельная покупка GAC GS8 All New обойдется минимум в 3 959 000 рублей за хорошо оснащенную версию с передним приводом или от 4 611 000 рублей за гибрид. Для сравнения: у российских дилеров цены стартуют от 4,5 миллиона за базу и доходят до 5,1 миллиона за топовые комплектации. Причем у нас доступны только бензиновые, 7-местные и полноприводные версии.

Changan CS85 Coupe: разница в цене и нюансы доставки

Рассмотрим другой пример - Changan CS85 Coupe. В России за такой кроссовер просят около 3,5 миллиона рублей, а в Китае его цена колеблется от 140 000 до 180 000 юаней (1,6–2 миллиона рублей). Дальше начинаются дополнительные расходы: услуги китайской стороны и доставка до границы - 22 000–26 000 юаней до Приморья или 28 000–32 000 юаней до страны параллельного импорта.

После пересечения границы в Приморском крае нужно оплатить пошлину и 80 000 рублей за оформление. Машину можно забрать из Уссурийска или заказать доставку в любой регион России. Если воспользоваться параллельным импортом, то по прибытию в страну оформления придется заплатить от 490 000 до 520 000 рублей - сумма зависит от курса доллара. Автомобиль можно будет получить в Москве.

Первый вариант быстрее, но дороже: 14–21 день против 21–30 дней при параллельном импорте. В среднем от заказа до получения авто проходит 1,5–2 месяца. В итоге Changan CS85 Coupe обойдется в 3 250 000–3 700 000 рублей в зависимости от комплектации.

Chery Tiggo 9: сколько стоит новинка до выхода в Россию

Еще один интересный пример - Chery Tiggo 9 в 5-местной версии Premium, который пока официально не продается в России. В Китае такой автомобиль стоит 175 000–190 000 юаней (1,95–2,12 миллиона рублей). После всех пошлин, оформления, комиссий и прочих расходов итоговая цена в Москве составит 3 557 000 рублей. Вряд ли официальный старт продаж будет по такой же цене, но кто знает.

Несмотря на все ухищрения, стоимость китайских автомобилей в России остается значительно выше, чем в КНР. Причины - в пошлинах, услугах посредников, логистике и особенностях оформления. Но спрос на такие машины не падает, а схемы их ввоза становятся все изощреннее.

Упомянутые модели: GAC GS8
Упомянутые марки: GAC
