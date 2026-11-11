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Элина Градова

Автор: Элина Градова

11 ноября 2026, 10:57

Почему китайские автомобили выбирают турбомоторы и роботизированные коробки

Почему китайские автомобили выбирают турбомоторы и роботизированные коробки

Забыли про классический автомат: что заставило автогигантов из Китая сделать ставку на спорные связки двигателей и коробок?

Почему китайские автомобили выбирают турбомоторы и роботизированные коробки

Производители выбирают агрегаты, исходя из расчетов. В Китае объем двигателя влияет на налог. Коробки оценивают по цене и экономичности. За некоторыми решениями стоят инженерные заимствования.

Производители выбирают агрегаты, исходя из расчетов. В Китае объем двигателя влияет на налог. Коробки оценивают по цене и экономичности. За некоторыми решениями стоят инженерные заимствования.

В разработке собственной трансмиссии Great Wall участвовал специалист, прежде занимавшийся созданием DSG для Volkswagen. В коробке марки сохранился знакомый принцип переключения передач, хотя ее внутреннее устройство отличается от немецкой разработки.

Как пишет njcar.ru, на выбор таких агрегатов влияет стоимость производства. Вариаторы и роботизированные коробки обходятся заводам дешевле гидромеханических автоматов. DCT и CVT также помогают снижать расход топлива, давая производителям дополнительное выгода перед конкурентами. В китайских моделях встречаются разные сочетания таких агрегатов. Например, Jetour T1 оснащается семиступенчатой мокрой DCT, работающей с 1,5-литровым турбомотором.

Есть и другой расчет. В Китае транспортный налог зависит от рабочего объема двигателя. Турбонаддув даёт возможность увеличить мощность, сохранив прежний литраж. Так производитель может предложить более мощный мотор без увеличения объема.

Например, Haval GW4C20. Двухлитровый двигатель с чугунным блоком развивает 218 л.с. При подборе турбины владельцу может пригодиться каталог Volkswagen: к этому мотору подходят турбина и некоторые другие детали от немецких двигателей.

Компактные турбомоторы и DCT встречаются и в других китайских автомобилях. По данным CarNewsChina, бензиновая версия Chery Arrizo 7 получила четырехцилиндровый двигатель SQRG4T15 объемом 1,5 л. Его мощность составляет 115 кВт (156 л.с.), крутящий момент достигает 235 Н·м. В паре с ним работает роботизированная DCT, а заявленный MIIT расход составляет 6,20 л/100 км.

У Jetour T1 1,5-литровый бензиновый турбомотор 1.5TGDI развивает 135 кВт (181 л.с.) и 290 Н·м. Он сочетается с семиступенчатой мокрой DCT и передним приводом. Для гибридной версии с разряженной батареей заявлен расход 5,89 л/100 км. При запуске стартовая цена модели на китайском рынке составляла эквивалент 12 500 долларов США.

Турбомотор может работать и с другой коробкой. Dongfeng Peugeot 408 2027 модельного года получил 1,6-литровый бензиновый двигатель 360THP четвертого поколения. У него полностью алюминиевая конструкция и twin-scroll турбокомпрессор. Мощность составляет 127 кВт, крутящий момент равен 255 Н·м. Трансмиссия, шестиступенчатый гидромеханический автомат Aisin третьего поколения. Заявленный расход по циклу WLTC составляет 6,1 л/100 км.

Заимствования в китайском автопроме со временем изменились. Раньше заводы могли ориентироваться на автомобиль целиком, теперь инженеров привлекают для работы над отдельными узлами. Среди примеров есть решения Volkswagen и Mitsubishi. Заводы также изучали компоненты Toyota. Такие детали адаптируют под конкретную модель, а при доработке проблемные элементы могут упростить или изменить.

История коробки Great Wall показывает этот подход на практике: приглашенный инженер ранее работал над DSG, а созданная командой марки трансмиссия использует сходный принцип переключения передач. В других направлениях также развиваются силовые установки схожего класса. Chery Arrizo 7, помимо бензиновой версии с DCT, предлагается как подключаемый гибрид C-DM. В нем 1,5-литровый атмосферный двигатель SQRH4G15 работает вместе с электромотором и специализированной гибридной трансмиссией. Для этой модификации заявлены расход 0,65 л/100 км и запас хода свыше 1700 км по циклу CLTC. MIIT указывает расход 0,69 л/100 км.

История модели началась с концепта Arrizo S, представленного на Пекинском автосалоне в апреле 2026 года. Серийная версия позже появилась на Чэндуском автосалоне. Вместо концептуального двухлитрового турбомотора она получила 1,5-литровые силовые установки. Данные о расходе бензиновой версии Arrizo 7 публикует MIIT, китайское министерство промышленности и информатизации.

Упомянутые марки: Haval, Great Wall, Volkswagen
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