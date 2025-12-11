Китайские электрокары лидируют, но смогут ли удержать позиции – неожиданный взгляд

11 декабря 2025, 15:27
Почему китайские электромобили захватили рынок и что будет дальше в мире BEV
Почему китайские электромобили захватили рынок и что будет дальше в мире BEV
Китайские электромобили сегодня на пике популярности. Их считают доступными и массовыми. Многие уверены, что они вытеснят западные бренды. Но ситуация может измениться быстрее, чем кажется. Что ждет рынок электрокаров в ближайшие годы – читайте в материале.
В последние годы электромобили из Китая буквально ворвались на мировой рынок. Их популярность объясняется не только доступной ценой, но и тем, что они быстро завоевали значительную долю продаж. Многие эксперты и энтузиасты уверены: если западные автоконцерны не предпримут решительных шагов, китайские производители быстро займут лидирующие позиции и вытеснят конкурентов.
Китайские электрокары действительно стали символом доступности. Некоторые модели можно приобрести всего за 10 тысяч долларов в эквиваленте, что делает их привлекательными для широкой аудитории. Это подогревает опасения, что европейские и американские бренды могут не выдержать конкуренции и потерять свои позиции на рынке.
Однако, как пишет autoevolution, не все так однозначно. Несмотря на впечатляющие успехи китайских компаний, их доминирование может оказаться временным. Причины кроются не только в экономических и технологических аспектах, но и в изменении глобальных тенденций. Чем выше объемы производства китайских компаний, тем больше налоговых поступлений в бюджеты этих правительств.
Похожие материалы Бид, Чери, Джили, Грейт Вол, Чинган, Зикр, Икспенг, Нио
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
11.12.2025, 15:24
Владивостокский порт и граница Приморья побили рекорд по ввозу иномарок
В Приморье зафиксирован небывалый рост импорта иномарок. Владивостокский порт и граница работают на пределе. Спрос на подержанные авто удивил даже экспертов. Что ждет рынок дальше?Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью
Автомобильные бренды теряют свою уникальность. Производители создают почти одинаковые машины. Они делают это для сокращения расходов. Но что это значит для покупателей? Узнайте, как маркетинг убивает дизайн. Эта тенденция набирает обороты.Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Этот уникальный кемпер превращает фургон в роскошные апартаменты с продуманной эргономикой
Рынок кемперов стремительно меняется. Некоторые компании предлагают стандартные решения, другие делают ставку на индивидуальность. Rocky Mountain Builds создает только уникальные проекты. Каждый фургон становится отражением характера владельца. Как им удается сочетать комфорт, стиль и функциональность – читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 15:02
Kia патентует в России технологии автономного вождения и мультимедиа
Корейский автогигант продолжает свою деятельность. В России регистрируют новые технологии. Речь идет об умных системах. Также патентуют продвинутую мультимедиа. Что это значит для нашего рынка? Узнайте все подробности в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 14:31
Доля поддельных автозапчастей в России остается высокой
Рынок автозапчастей столкнулся с проблемой. Контрафакт все еще очень распространен. Специалисты бьют тревогу. Узнайте, какие детали подделывают чаще. Как защитить свой автомобиль от опасности.Читать далее
-
11.12.2025, 14:23
В Казахстане начали продавать Skoda Octavia 4x4 с мощным мотором
В Казахстане стартовали продажи новой Октавии. Автомобиль получил полный привод. У него мощный двухлитровый турбомотор. Цена новинки уже известна. Она сопоставима со стоимостью Lada Aura. Узнайте все подробности о комплектациях.Читать далее
-
11.12.2025, 14:01
Уникальный автодом: юбилейная УАЗ Буханка с домашним интерьером и подъемной крышей для Европы
В Нидерландах появилась необычная УАЗ Буханка с уютным интерьером. Внутри — шкафы, кухня и просторный диван. Стоимость машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подъемная крыша добавляет комфорта. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 13:47
Porsche 911 GT3 RS 2025 года с пробегом 29 км продают вдвое дороже новой
Porsche 911 GT3 RS 2025 года в уникальном цвете Brewster Green выставлен на продажу с пробегом всего 29 км. Автомобиль продается по цене, превышающей заводскую почти в два раза. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 12:59
Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini
Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Бид, Чери, Джили, Грейт Вол, Чинган, Зикр, Икспенг, Нио
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
11.12.2025, 15:24
Владивостокский порт и граница Приморья побили рекорд по ввозу иномарок
В Приморье зафиксирован небывалый рост импорта иномарок. Владивостокский порт и граница работают на пределе. Спрос на подержанные авто удивил даже экспертов. Что ждет рынок дальше?Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью
Автомобильные бренды теряют свою уникальность. Производители создают почти одинаковые машины. Они делают это для сокращения расходов. Но что это значит для покупателей? Узнайте, как маркетинг убивает дизайн. Эта тенденция набирает обороты.Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Этот уникальный кемпер превращает фургон в роскошные апартаменты с продуманной эргономикой
Рынок кемперов стремительно меняется. Некоторые компании предлагают стандартные решения, другие делают ставку на индивидуальность. Rocky Mountain Builds создает только уникальные проекты. Каждый фургон становится отражением характера владельца. Как им удается сочетать комфорт, стиль и функциональность – читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 15:02
Kia патентует в России технологии автономного вождения и мультимедиа
Корейский автогигант продолжает свою деятельность. В России регистрируют новые технологии. Речь идет об умных системах. Также патентуют продвинутую мультимедиа. Что это значит для нашего рынка? Узнайте все подробности в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 14:31
Доля поддельных автозапчастей в России остается высокой
Рынок автозапчастей столкнулся с проблемой. Контрафакт все еще очень распространен. Специалисты бьют тревогу. Узнайте, какие детали подделывают чаще. Как защитить свой автомобиль от опасности.Читать далее
-
11.12.2025, 14:23
В Казахстане начали продавать Skoda Octavia 4x4 с мощным мотором
В Казахстане стартовали продажи новой Октавии. Автомобиль получил полный привод. У него мощный двухлитровый турбомотор. Цена новинки уже известна. Она сопоставима со стоимостью Lada Aura. Узнайте все подробности о комплектациях.Читать далее
-
11.12.2025, 14:01
Уникальный автодом: юбилейная УАЗ Буханка с домашним интерьером и подъемной крышей для Европы
В Нидерландах появилась необычная УАЗ Буханка с уютным интерьером. Внутри — шкафы, кухня и просторный диван. Стоимость машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подъемная крыша добавляет комфорта. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 13:47
Porsche 911 GT3 RS 2025 года с пробегом 29 км продают вдвое дороже новой
Porsche 911 GT3 RS 2025 года в уникальном цвете Brewster Green выставлен на продажу с пробегом всего 29 км. Автомобиль продается по цене, превышающей заводскую почти в два раза. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 12:59
Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini
Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве