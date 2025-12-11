Китайские электрокары лидируют, но смогут ли удержать позиции – неожиданный взгляд

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 15:27

Почему китайские электромобили захватили рынок и что будет дальше в мире BEV

Китайские электромобили сегодня на пике популярности. Их считают доступными и массовыми. Многие уверены, что они вытеснят западные бренды. Но ситуация может измениться быстрее, чем кажется. Что ждет рынок электрокаров в ближайшие годы – читайте в материале.

В последние годы электромобили из Китая буквально ворвались на мировой рынок. Их популярность объясняется не только доступной ценой, но и тем, что они быстро завоевали значительную долю продаж. Многие эксперты и энтузиасты уверены: если западные автоконцерны не предпримут решительных шагов, китайские производители быстро займут лидирующие позиции и вытеснят конкурентов.

Китайские электрокары действительно стали символом доступности. Некоторые модели можно приобрести всего за 10 тысяч долларов в эквиваленте, что делает их привлекательными для широкой аудитории. Это подогревает опасения, что европейские и американские бренды могут не выдержать конкуренции и потерять свои позиции на рынке.

Однако, как пишет autoevolution, не все так однозначно. Несмотря на впечатляющие успехи китайских компаний, их доминирование может оказаться временным. Причины кроются не только в экономических и технологических аспектах, но и в изменении глобальных тенденций. Чем выше объемы производства китайских компаний, тем больше налоговых поступлений в бюджеты этих правительств. 

Упомянутые марки: BYD, Chery, Geely, Great Wall, Changan, Zeekr, XPeng, Nio
