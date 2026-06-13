Эксперты объяснили: почему владельцы новых китайских кроссоверов сталкиваются с неожиданными потерями при обмене авто через год

13 июня 2026, 18:59
Почему китайские кроссоверы теряют до 30% стоимости за год при трейд-ине
Почему китайские кроссоверы теряют до 30% стоимости за год при трейд-ине
Владельцы новых китайских кроссоверов сталкиваются с неожиданно большими потерями при обмене авто через год. Эксперты объясняют, почему трейд-ин может обернуться минусом до трети стоимости, и на что стоит обратить внимание при покупке таких машин сегодня.
Рынок новых автомобилей в России за последние годы кардинально изменился: китайские бренды заняли лидирующие позиции, вытеснив привычные европейские и корейские марки. Однако вместе с этим пришла новая проблема — быстрая потеря стоимости кроссоверов из Китая при обмене по трейд-ин уже через год эксплуатации.
Многие автовладельцы, рассчитывающие на быструю замену машины, сталкиваются с неприятным сюрпризом: дилеры оценивают их автомобили значительно ниже ожидаемого. Если раньше потери при трейд-ине составляли 10–15%, то теперь речь идёт о 25–30% от первоначальной цены. Особенно это заметно на примере Chery Tiggo 7 Pro: купленный за 2,7 миллиона рублей, через год он был оценён дилером всего в 1,7 миллиона, а с учётом бонусов — не выше 1,9 миллиона. Аналогичная ситуация с Geely Coolray: минус 23% за 14 месяцев эксплуатации.
Причины столь резкого обесценивания кроются сразу в нескольких факторах. Во-первых, рынок буквально переполнен новыми моделями: каждый месяц появляются свежие версии, и прошлогодние машины быстро теряют актуальность. Во-вторых, несмотря на заметный прогресс в качестве, у части покупателей сохраняются сомнения в долговечности китайских авто, что напрямую влияет на цену при перепродаже. В-третьих, особенности трейд-ина: дилеры часто занижают стоимость подержанных машин, чтобы снизить собственные риски и компенсировать скидки на новые автомобили.
Для многих владельцев трейд-ин остаётся удобным способом быстрой замены машины, но за скорость приходится платить: самостоятельная продажа требует больше времени, зато позволяет выручить больше. Поддержание автомобиля в отличном состоянии, регулярное обслуживание и аккуратная эксплуатация могут немного снизить потери, но полностью избежать их не получится.
Судя по имеющимся данным, массовое появление новых китайских моделей и высокая конкуренция среди дилеров приводят к тому, что прошлогодние авто быстро теряют привлекательность на вторичном рынке. Для покупателей это означает: если планируется быстрая смена машины, стоит заранее учитывать возможные потери и внимательно подходить к выбору программы обмена. Китайские кроссоверы остаются привлекательными по оснащению и цене, но пока не могут гарантировать стабильную остаточную стоимость.
Интересно, что подобная ситуация с быстрым обесцениванием характерна не только для массовых моделей, но и для премиальных авто, хотя раньше такие потери были заметны только спустя несколько лет. На фоне массового перехода россиян на китайские кроссоверы вопрос сохранения стоимости становится особенно актуальным. В реальных условиях, как показывает опыт владельцев, даже популярные модели вроде Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray теряют в цене быстрее, чем ожидалось. Для сравнения, в материале о том, как Haval Jolion прошёл 120 тысяч километров по российским дорогам, подробно разбираются эксплуатационные нюансы и расходы на содержание - подробности о реальном опыте эксплуатации китайского кроссовера.
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