Эксперты раскрывают, почему китайские производители разрешают использовать 92-й бензин в турбированных моторах и что это значит для ресурса двигателя

Заправлять или не заправлять: правда о 92-м бензине для китайских авто

Современные турбомоторы из Китая часто допускают заправку 92-м бензином, что вызывает вопросы у владельцев. Разбираемся, почему производители идут на такой шаг, как это влияет на работу двигателя и стоит ли доверять подобным рекомендациям.

В последние годы на российском рынке все чаще встречаются автомобили с турбированными моторами и непосредственным впрыском топлива, производимые в Китае. На первый взгляд, ничего необычного: современные технологии, экономичность, экологичность. Но есть один нюанс, который вызывает споры среди автолюбителей и экспертов – возможность использования 92-го бензина, о чем прямо говорится на лючках бензобаков многих китайских моделей.

В отличие от европейских брендов, которые зачастую требуют заливать исключительно 98-й или хотя бы 95-й бензин, китайские автоконцерны официально разрешают использовать топливо с октановым числом от 92. На первый взгляд, это выглядит как преимущество: в любой точке страны можно найти топливо, расходы на эксплуатацию снижаются. Однако за этим маркетинговым ходом скрываются важные нюансы.

Современный двигатель с непосредственным впрыском имеет сложную конструкцию. Форсунки подают топливо прямо в цилиндры под высоким давлением. Такая система обеспечивает эффективность, но предъявляет повышенные требования к качеству топлива. В условиях высокой температуры и давления форсунки и топливный насос уязвимы к загрязнениям. Даже незначительные примеси могут привести к закоксовыванию и дорогостоящему ремонту.

Разрешение на использование 92-го бензина – это, прежде всего, маркетинговый ход. Китайские производители стремятся показать, что их автомобили неприхотливы. Однако испытания экономичности, мощности и ресурса двигателя обычно проводятся на предпочтительном топливе, а не на минимально допустимом.

При использовании 92-го бензина система управления двигателем будет постоянно работать в щадящем режиме, снижая мощность и отклик, чтобы избежать детонации. В жаркую погоду или при высоких нагрузках это может создать дополнительную нагрузку. Поэтому специалисты советуют заливать не ниже 95-го, а в идеале — 98-й бензин, особенно летом.

Еще одна проблема для современных турбомоторов — явление низкоскоростного преждевременного зажигания (LSPI). Оно может возникнуть при использовании неподходящего топлива или масла. Для снижения риска были разработаны новые категории моторных масел, например, API SP. Тем не менее, правильный выбор топлива и масла остается обязательным условием для долгой работы двигателя.

Несмотря на официальные допуски, эксперты советуют не экономить на топливе для турбомоторов с непосредственным впрыском. Заправляйтесь на проверенных АЗС, выбирайте бензин с моющими присадками и по возможности используйте топливо с более высоким октановым числом. Это поможет сохранить чистоту форсунок и избежать преждевременного износа.

Выбор остается за владельцем. Но стоит помнить: экономия на топливе может обернуться серьезными затратами на ремонт. Возможность использовать 92-й бензин — это скорее страховка на крайний случай, а не рекомендация для повседневной эксплуатации.