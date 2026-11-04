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Автор: Элина Градова

4 ноября 2026, 14:11

Почему на российских трассах начали массово отключать камеры?

Почему на российских трассах начали массово отключать камеры?

Зачем в регионах отключают исправные камеры фиксации и тратят миллионы на их перевозку в новые места

Почему на российских трассах начали массово отключать камеры?

Новые требования заставили регионы пересматривать работу дорожной инфраструктуры. Согласование технических решений порой затягивается на месяцы. В столице тем временем продолжают расширять сеть контроля.

Новые требования заставили регионы пересматривать работу дорожной инфраструктуры. Согласование технических решений порой затягивается на месяцы. В столице тем временем продолжают расширять сеть контроля.

В Подмосковье перестали работать несколько десятков комплексов. Похожие изменения затронули Татарстан и Иркутскую область. В Челябинской и Воронежской областях оборудование пока действует в прежнем режиме.

Причина связана с новыми требованиями к установке систем контроля. С 1 сентября 2024 года в России действуют единые правила размещения стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации. Камеры ставят в первую очередь там, где часто происходят аварии, идут дорожные работы или движение организовано по выделенным полосам. Их также размещают на перекрёстках и пешеходных переходах. Для комплексов вне населённых пунктов расстояние до предупреждающего знака о видеоконтроле должно составлять от 150 до 300 метров, а в населённых пунктах - не менее 100 метров. Как пишет njcar.ru, настройка одной системы может обойтись в сумму до полумиллиона рублей. Не все регионы смогли сразу оплатить и согласовать необходимые работы.

Расходы объясняют ситуацию лишь отчасти. Теперь при выборе точки проверяют, есть ли основания контролировать движение именно там. В первую очередь рассматривают места, где регулярно происходят аварии. Камеры ставят и у пешеходных переходов, и на перекрёстках со сложной организацией движения.

Если прежний участок перестал отвечать условиям, комплекс могут временно выключить. Даже исправное устройство не обязательно продолжит фиксировать нарушения: его предстоит перенести туда, где контроль обоснован.

Новый участок сначала необходимо согласовать. После этого оборудование демонтируют и перевозят, затем устанавливают на месте, подключают и проверяют. Перенос требует отдельной технической работы, а не только смены программных настроек. В Нижегородской области власти объявили закупку на перенос 14 комплексов стоимостью 5,1 млн рублей, в среднем около 364 тыс. рублей за один комплекс. Фактические расходы зависят от оборудования и инфраструктуры нового участка. Подключение выполняют отдельно, поэтому весь процесс может занять несколько месяцев. На это время фиксация нарушений прекращается.

В Нижегородской области начальник регионального управления Госавтоинспекции Владимир Ежов сообщал о 575 комплексах автоматической фиксации. Из них 444 стационарных, ещё 119 передвижных, а 12 мобильных. Передвижные и мобильные системы могут временно дополнить сеть, но не заменят контроль на конкретной стационарной точке.

В Москве действует особый порядок: город сам выбирает места для контроля. Новые комплексы устанавливают возле школ и больниц, рядом с детскими учреждениями, а также на других участках, где необходимо следить за безопасностью движения. Сокращать действующую сеть городские власти не планируют.

Водитель, который считает штраф необоснованным, может обжаловать постановление в ГИБДД. К обращению следует приложить материалы в подтверждение своих доводов. Если возникают сомнения в законности выбора места для камеры, можно попросить прокуратуру проверить основания для установки оборудования.

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