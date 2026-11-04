Зачем в регионах отключают исправные камеры фиксации и тратят миллионы на их перевозку в новые места

4 ноября 2026, 14:11
Почему на российских трассах начали массово отключать камеры?
Почему на российских трассах начали массово отключать камеры?
Новые требования заставили регионы пересматривать работу дорожной инфраструктуры. Согласование технических решений порой затягивается на месяцы. В столице тем временем продолжают расширять сеть контроля.
В Подмосковье перестали работать несколько десятков комплексов. Похожие изменения затронули Татарстан и Иркутскую область. В Челябинской и Воронежской областях оборудование пока действует в прежнем режиме.
Причина связана с новыми требованиями к установке систем контроля. С 1 сентября 2024 года в России действуют единые правила размещения стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации. Камеры ставят в первую очередь там, где часто происходят аварии, идут дорожные работы или движение организовано по выделенным полосам. Их также размещают на перекрёстках и пешеходных переходах. Для комплексов вне населённых пунктов расстояние до предупреждающего знака о видеоконтроле должно составлять от 150 до 300 метров, а в населённых пунктах - не менее 100 метров. Как пишет njcar.ru, настройка одной системы может обойтись в сумму до полумиллиона рублей. Не все регионы смогли сразу оплатить и согласовать необходимые работы.
Расходы объясняют ситуацию лишь отчасти. Теперь при выборе точки проверяют, есть ли основания контролировать движение именно там. В первую очередь рассматривают места, где регулярно происходят аварии. Камеры ставят и у пешеходных переходов, и на перекрёстках со сложной организацией движения.
Если прежний участок перестал отвечать условиям, комплекс могут временно выключить. Даже исправное устройство не обязательно продолжит фиксировать нарушения: его предстоит перенести туда, где контроль обоснован.
Новый участок сначала необходимо согласовать. После этого оборудование демонтируют и перевозят, затем устанавливают на месте, подключают и проверяют. Перенос требует отдельной технической работы, а не только смены программных настроек. В Нижегородской области власти объявили закупку на перенос 14 комплексов стоимостью 5,1 млн рублей, в среднем около 364 тыс. рублей за один комплекс. Фактические расходы зависят от оборудования и инфраструктуры нового участка. Подключение выполняют отдельно, поэтому весь процесс может занять несколько месяцев. На это время фиксация нарушений прекращается.
В Нижегородской области начальник регионального управления Госавтоинспекции Владимир Ежов сообщал о 575 комплексах автоматической фиксации. Из них 444 стационарных, ещё 119 передвижных, а 12 мобильных. Передвижные и мобильные системы могут временно дополнить сеть, но не заменят контроль на конкретной стационарной точке.
В Москве действует особый порядок: город сам выбирает места для контроля. Новые комплексы устанавливают возле школ и больниц, рядом с детскими учреждениями, а также на других участках, где необходимо следить за безопасностью движения. Сокращать действующую сеть городские власти не планируют.
Водитель, который считает штраф необоснованным, может обжаловать постановление в ГИБДД. К обращению следует приложить материалы в подтверждение своих доводов. Если возникают сомнения в законности выбора места для камеры, можно попросить прокуратуру проверить основания для установки оборудования.
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