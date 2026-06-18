Двигатель скажет спасибо: как сохранить ресурс мотора, если машина живёт в режиме «дом-работа-магазин»

Почему короткие городские поездки ускоряют износ двигателя автомобиля

Многие водители уверены, что короткие маршруты по городу - это безопасно для машины. Однако автоэксперты предупреждают: частые поездки на малые расстояния могут привести к серьезным проблемам с двигателем. Какие детали страдают в первую очередь, почему масло теряет свои свойства и как избежать лишних расходов - объясняем на примерах. Особенно актуально для тех, кто ежедневно ездит по городу на небольшие дистанции.

Многие водители уверены, что короткие маршруты по городу - это безопасно для машины. Однако автоэксперты предупреждают: частые поездки на малые расстояния могут привести к серьезным проблемам с двигателем. Какие детали страдают в первую очередь, почему масло теряет свои свойства и как избежать лишних расходов - объясняем на примерах. Особенно актуально для тех, кто ежедневно ездит по городу на небольшие дистанции.

Для российских автомобилистов, которые часто используют машину для коротких поездок по городу, эта новость может стать неприятным сюрпризом. Как сообщает «Российская Газета», привычка ездить до магазина или офиса на расстояния менее 10-15 километров способна заметно сократить срок службы двигателя. Причина - особенности работы мотора в условиях, когда он не успевает прогреться до оптимальной температуры.

Эксперт Константин Ожогин объясняет: при коротких маршрутах двигатель большую часть времени работает в режиме прогрева. В этот момент часть топлива не сгорает полностью и попадает в картер, где смешивается с моторным маслом. Это приводит к изменению вязкости масла, а значит - к ухудшению его защитных свойств. Масло перестает эффективно защищать детали от трения и перегрева, что ускоряет износ поршней, колец и клапанов.

Еще одна проблема - образование конденсата. Влага, появляющаяся на внутренних поверхностях непрогретого двигателя, также попадает в масло. Современные смазочные материалы способны удерживать определенное количество воды, но при постоянных коротких поездках ее становится слишком много. В результате образуется эмульсия, которая снижает защиту и ускоряет износ деталей. Особенно страдают свечи зажигания и поршневые кольца - со временем это может привести к снижению компрессии и увеличению расхода масла.

Частые холодные пуски и постоянная работа на непрогретом моторе способствуют накоплению углеродистых отложений. Это приводит к закоксовке колец и загрязнению клапанов. Водители часто не замечают этих процессов до появления серьезных симптомов - например, падения мощности или увеличения расхода топлива. Как отмечает Ожогин, такие проблемы развиваются постепенно и могут долго оставаться незаметными.

Для тех, кто использует автомобиль преимущественно в городском режиме, специалисты советуют уделять особое внимание обслуживанию. Важно выбирать качественное моторное масло у проверенных поставщиков и сокращать интервалы его замены - оптимально менять масло каждые 7-8 тысяч километров, даже если производитель допускает больший пробег. Регулярное обслуживание позволяет вовремя выявить появление эмульсии или других отклонений в работе двигателя.

Современные автомобили рассчитаны на разные условия эксплуатации, но физику не обманешь: если мотор большую часть времени работает непрогретым, его ресурс расходуется быстрее. Именно поэтому короткие поездки, которые кажутся безобидными, на деле могут оказаться более вредными, чем регулярные дальние маршруты. Кстати, производители автомобилей, такие как Nissan, уже внедряют новые подходы к разработке моделей, чтобы повысить их надежность в условиях городской эксплуатации - подробнее о таких изменениях можно узнать в материале о ускорении разработки новых автомобилей.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: регулярные короткие поездки увеличивают риск образования эмульсии в масле, ускоряют износ цилиндро-поршневой группы и могут привести к необходимости дорогостоящего ремонта. Для снижения этих рисков рекомендуется не только чаще менять масло, но и периодически совершать более длинные поездки, чтобы двигатель мог полностью прогреться. Такой подход помогает сохранить ресурс мотора и избежать неожиданных поломок.