Почему владельцы «китайцев» массово меняют кресла, хотя моторы работают идеально

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 17:21

Почему кресла в китайских авто вызывают недовольство и как это исправить

Почему кресла в китайских авто вызывают недовольство и как это исправить

Почему владельцы «китайцев» массово меняют кресла, хотя моторы работают идеально

Почему кресла в китайских авто вызывают недовольство и как это исправить

Владельцы китайских автомобилей все чаще сталкиваются с неудобными креслами, особенно с короткой подушкой сиденья. Это влияет на комфорт и вынуждает искать нестандартные решения. На рынке появились доступные способы улучшить посадку без риска для легальности машины.

Владельцы китайских автомобилей все чаще сталкиваются с неудобными креслами, особенно с короткой подушкой сиденья. Это влияет на комфорт и вынуждает искать нестандартные решения. На рынке появились доступные способы улучшить посадку без риска для легальности машины.

Удобство водительского кресла в китайских автомобилях сегодня выходит на первый план. Многие отмечают: даже если двигатель и коробка передач работают безупречно, неудачная эргономика сиденья способна перечеркнуть все преимущества машины. Особенно остро ощущается проблема короткой подушки — из-за неё колени буквально «висят» в воздухе, а ноги быстро устают. В результате даже короткие поездки превращаются в испытание, а на дальних маршрутах требуются частые остановки для разминки.

С ростом популярности «китайцев» на российском рынке такая ситуация стала обычным делом. Водители, купившие эти машины из‑за ограниченного выбора, столкнулись с неожиданным дискомфортом. Попытки самостоятельно модернизировать кресло или установить сиденье от другой марки могут привести к серьёзным юридическим последствиям: штрафам, требованиям вернуть всё в исходное состояние, а при продаже — к проблемам с регистрацией. Эксперты легко выявляют следы вмешательства, и поставить автомобиль на учёт становится невозможно.

Китайские производители уже отреагировали на жалобы и в новых моделях улучшают эргономику. Однако для сотен тысяч владельцев уже проданных автомобилей это проблему не решает. Их машины по-прежнему стоят на парковках с такими же неудобными креслами, а перспектива возврата вложенных средств выглядит туманно.

Тем не менее, на рынке появилось простое и лёгкое решение — специальные вставки, удлиняющие подушку сиденья. За сравнительно небольшую сумму можно приобрести аксессуар, который подбирается под конкретную модель и цвет салона. Такая вставка надёжно интегрируется в кресло, не нарушая конструкцию и не вызывая вопросов у инспекторов. Установка занимает считанные минуты, а при необходимости её легко снять — это особенно важно при продаже автомобиля.

Конечно, ожидать уровня комфорта как в BMW не стоит, но разница ощущается сразу. Ноги перестают уставать, посадка становится более естественной, а поездка — менее утомительной. Для многих это оказывается приемлемым компромиссом между затратами и результатом. В условиях, когда выбор новых автомобилей ограничен, а требования к комфорту высоки, подобные решения становятся всё более востребованными.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Great Wall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Грейт Вол

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Грейт Вол

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Владивосток Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться