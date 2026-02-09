Сколько сейчас просят за белорусские кроссоверы Belgee в России и почему спрос на них резко вырос

Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров

Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.

Снижение цен на кроссоверы Belgee в России стало заметным событием для рынка. Автомобили белорусской сборки теперь не только сопоставимы по стоимости с популярными отечественными моделями, но и предлагают опции, ранее доступные лишь в более дорогом сегменте. В ситуации, когда многие бренды покинули российский рынок, а цены на новые машины растут, появление таких доступных и простых в обслуживании кроссоверов оказалось весьма своевременным.

Дилеры начали предлагать модели X50 и X70 со значительными скидками, причем речь идет не только о стандартных акциях, но и о снижении базовых цен. Стоимость кроссоверов упала примерно на 300 тысяч рублей. Например, Belgee X50 в базовой комплектации Active теперь оценивается в 2,23 млн рублей, а в более оснащенной версии Prestige — около 2,3 млн рублей.

Переднеприводный Belgee X50 с 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач теперь можно приобрести по цене, близкой к хорошо укомплектованной Lada Vesta. Стандартная комплектация включает зимний пакет, оцинкованные элементы кузова, а также базовые системы активной безопасности. Для многих покупателей решающим фактором стало именно сочетание доступной цены, оснащения и простоты конструкции.

Среднеразмерный кроссовер Belgee X70, доступный с передним и полным приводом, также подешевел. Его базовая версия Style с передним приводом сейчас стоит 2,65 млн рублей. Разница между топовой комплектацией X50 и начальной X70 составляет около 300 тысяч рублей, что делает выбор между моделями максимально прозрачным для покупателя.

После снижения цен спрос на обе модели резко вырос. Особенно популярен X50 — его активно приобретают как частные лица, так и корпоративные клиенты для автопарков. Дилеры уверяют, что автомобили практически не требуют сложного обслуживания, а риск серьезных поломок минимален. Некоторые представители центров даже отмечают, что вторичное ТО у официального дилера может не понадобиться ввиду надежности конструкции.

На фоне растущего интереса к белорусским кроссоверам многие ожидают появления обновленных моделей. Например, рестайлинговая версия Geely Monjaro. Ожидается, что ее стартовая цена превысит четыре миллиона рублей, но интерес к новинке уже высок.

Таким образом, кроссоверы Belgee успешно занимают нишу доступных и надежных автомобилей, не требующих сложного обслуживания и предлагающих достойный уровень оснащения. В условиях ограниченного выбора и постоянного роста цен на рынке такие предложения становятся особенно актуальными для российских автолюбителей.