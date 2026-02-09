Сколько сейчас просят за белорусские кроссоверы Belgee в России и почему спрос на них резко вырос

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 20:05

Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров

Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров

Сколько сейчас просят за белорусские кроссоверы Belgee в России и почему спрос на них резко вырос

Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров

Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.

Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.

Снижение цен на кроссоверы Belgee в России стало заметным событием для рынка. Автомобили белорусской сборки теперь не только сопоставимы по стоимости с популярными отечественными моделями, но и предлагают опции, ранее доступные лишь в более дорогом сегменте. В ситуации, когда многие бренды покинули российский рынок, а цены на новые машины растут, появление таких доступных и простых в обслуживании кроссоверов оказалось весьма своевременным.

Дилеры начали предлагать модели X50 и X70 со значительными скидками, причем речь идет не только о стандартных акциях, но и о снижении базовых цен. Стоимость кроссоверов упала примерно на 300 тысяч рублей. Например, Belgee X50 в базовой комплектации Active теперь оценивается в 2,23 млн рублей, а в более оснащенной версии Prestige — около 2,3 млн рублей.

Переднеприводный Belgee X50 с 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач теперь можно приобрести по цене, близкой к хорошо укомплектованной Lada Vesta. Стандартная комплектация включает зимний пакет, оцинкованные элементы кузова, а также базовые системы активной безопасности. Для многих покупателей решающим фактором стало именно сочетание доступной цены, оснащения и простоты конструкции.

Среднеразмерный кроссовер Belgee X70, доступный с передним и полным приводом, также подешевел. Его базовая версия Style с передним приводом сейчас стоит 2,65 млн рублей. Разница между топовой комплектацией X50 и начальной X70 составляет около 300 тысяч рублей, что делает выбор между моделями максимально прозрачным для покупателя.

После снижения цен спрос на обе модели резко вырос. Особенно популярен X50 — его активно приобретают как частные лица, так и корпоративные клиенты для автопарков. Дилеры уверяют, что автомобили практически не требуют сложного обслуживания, а риск серьезных поломок минимален. Некоторые представители центров даже отмечают, что вторичное ТО у официального дилера может не понадобиться ввиду надежности конструкции.

На фоне растущего интереса к белорусским кроссоверам многие ожидают появления обновленных моделей. Например, рестайлинговая версия Geely Monjaro. Ожидается, что ее стартовая цена превысит четыре миллиона рублей, но интерес к новинке уже высок.

Таким образом, кроссоверы Belgee успешно занимают нишу доступных и надежных автомобилей, не требующих сложного обслуживания и предлагающих достойный уровень оснащения. В условиях ограниченного выбора и постоянного роста цен на рынке такие предложения становятся особенно актуальными для российских автолюбителей.

Упомянутые модели: Belgee X50, Belgee X70
Упомянутые марки: Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи

Похожие материалы Белджи

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Самара Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться