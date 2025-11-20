Главные враги кузова: где ржавчина появляется первой и как ее остановить

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 ноября 2025, 11:14

Самые гниющие элементы кузова автомобиля: стоит о них знать

Самые гниющие элементы кузова автомобиля: стоит о них знать

Главные враги кузова: где ржавчина появляется первой и как ее остановить

Самые гниющие элементы кузова автомобиля: стоит о них знать

Кузов — самая затратная часть машины. Ржавчина подкрадывается незаметно, но есть способы замедлить ее. Не все знают, где искать первые очаги коррозии. В статье раскрыты неожиданные уязвимые места и эффективные методы защиты.

Кузов — самая затратная часть машины. Ржавчина подкрадывается незаметно, но есть способы замедлить ее. Не все знают, где искать первые очаги коррозии. В статье раскрыты неожиданные уязвимые места и эффективные методы защиты.

Самая дорогая часть любого автомобиля — это его кузов. Даже капитальный ремонт двигателя или замена подвески обходятся дешевле, чем восстановление проржавевшего металла. Коррозия — главный враг кузова, и полностью избавиться от нее невозможно, но замедлить процесс реально, если знать, где искать слабые места и как действовать.

Вода, стекающая с лобового и бокового стекол, должна уходить через специальные каналы. Но грязь, листья и пыль быстро забивают стоки, создавая идеальные условия для ржавчины. Большинство водителей ограничиваются внешней мойкой, забывая о внутренних деталях. Между тем, достаточно раз в сезон прочистить стоки напором воды или ершиком, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Пороги — одни из самых уязвимых элементов. Внутри них годами скапливается влага и грязь, что приводит к коррозии. Даже после замены на новые детали срок службы уже не будет прежним. Арки колес подвержены не меньше: грязь и влага на подкрылках вызывают коррозию. Инженеры предусмотрели съемные фиксаторы, чтобы раз в год промывать арки и надевать крепления для ремня. Но этим почти никто не занимается, и в результате даже незначительная царапина может обернуться сквозной дырой. 

Стаканы — опоры для крепления амортизаторов — при установке могут привести к повреждению главных частей кузова. Их ремонт сложен и дорог. Лонжероны и рама — основа прочности кузова. Если они поражаются ржавчиной, автомобиль становится более жестким и становится опасным. После ДТП или с возрастом эти элементы требуют особого внимания и регулярной обработки антикоррозийными средствами.

В нише запасного колеса часто скапливается вода. Тем временем появляется коррозия, и приходится менять большой участок кузова. Нижний кант дверей также подвержен соли и влаге, особенно в сложных условиях. Основная причина — старый герметик, который отслаивается и нарушает соблюдение требований. Своевременная очистка, обработка и замена герметика способны продлить срок службы двери на годы. 

Для борьбы с коррозией используют современные антикоррозийные составы: цинковые спреи, резиновые покрытия, восковые и масляные консерванты. Они создают защитную пленку, вытесняют воду и замедляют разрушение металла. Но главное — регулярный уход и внимательность к деталям. Старый автомобиль не обязательно должен быть ржавым: все зависит от отношения владельца и своевременных мер.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Челябинск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться