Квадратные самолеты: От экспериментов Можайского до крушения «Кометы-1» — почему инженеры отказались от этой формы

15 июля 2026, 21:33
Почему квадратные самолеты не прижились: аэродинамика против экспериментов
Почему квадратные самолеты не прижились: аэродинамика против экспериментов
Вопрос о необычных формах самолетов волнует инженеров уже более века. Сегодня, несмотря на развитие технологий, квадратные конструкции так и не стали реальностью в авиации. Разбираемся, почему именно сейчас этот вопрос вновь актуален и какие уроки извлекли из прошлых попыток.
Тема необычных форм самолетов не теряет актуальности: время от времени возникают идеи создания летательного аппарата с квадратным корпусом. Однако практика показывает, что такие эксперименты заканчиваются неудачей. Причина кроется не только в эстетике, но прежде всего в законах аэродинамики и особенностях управления.
Современные технологии позволяют построить самолет практически любой формы, включая квадратную. Но для того чтобы такой аппарат смог оторваться от земли, понадобится самый мощный двигатель — сопротивление воздуха у квадратной конструкции слишком велико. Даже если самолету удастся взлететь, его полет будет недолгим: отсутствие обтекаемости приводит к потере устойчивости уже на разбеге, а при первом же отрыве от взлетной полосы машина может опрокинуться.
История знает отдельные примеры. В конце XIX века офицер и изобретатель А.Ф. Можайский сконструировал летательный аппарат с квадратными очертаниями. Машина действительно смогла оторваться от земли, но быстро потеряла управление и рухнула. Причиной провала стали несовершенная аэродинамическая схема и неудачные конструктивные решения. Несмотря на достигнутый результат, добиться стабильного полета не удалось.
С тех пор ни один крупный авиапроизводитель не вернулся к идее квадратного самолета. Причина проста: такая форма препятствует управляемости и делает полет непредсказуемым. Даже малейшие элементы с квадратными очертаниями могут привести к катастрофе. Яркий пример — пассажирский самолет «Комета 1», где квадратные иллюминаторы стали причиной разрушения фюзеляжа на большой высоте и привели к ряду трагедий. После того как конструкция иллюминаторов была изменена, сам самолет сняли с эксплуатации.
В мировой практике встречались и другие эксперименты с нестандартными формами. Например, самолет «Фарман-F.1020» с формой блина не получил признания, а американский проект «Фасетмобиль» с почти квадратным корпусом так и остался на стадии прототипа. Все эти факты подтверждают: квадратная форма не подходит для авиации.
Если обратиться к современным исследованиям, становится ясно: аэродинамика требует плавных, обтекаемых линий. Даже незначительное отклонение от классической схемы может привести к росту сопротивления воздуха и снижению безопасности. В вопросах безопасности важна не только мощность двигателя, но и способность конструкции выдерживать нагрузки и сохранять управляемость в любых условиях.
Квадратные самолеты остаются лишь частью истории инженерных экспериментов. Для российских авиаконструкторов этот опыт особенно важен: он показывает, что даже самые смелые идеи должны соответствовать законам физики и требованиям безопасности. В современных условиях, когда требования к надежности и эффективности летательных аппаратов постоянно растут, квадратные формы не имеют смысла.
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