Пять сильных сторон Лады Ларгус и один недостаток, который портит впечатление — стоит ли брать универсал

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 января 2026, 08:33

Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина

Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина

Пять сильных сторон Лады Ларгус и один недостаток, который портит впечатление — стоит ли брать универсал

Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина

Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?

Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?

Лада Ларгус уже более десяти лет остается одной из самых востребованных моделей на российском рынке. Несмотря на отсутствие серьезных обновлений, модель стабильно занимает высокие позиции в рейтингах продаж. В чем же секрет успеха и почему покупатели продолжают выбирать именно эту машину?

В условиях, когда большинство семей могут позволить себе только один автомобиль, необходимо сделать универсальный выбор. Однако выбор таких машин на рынке ограничен. Ларгус выгодно выделяется на фоне других и имеет сразу несколько важных преимуществ.

Первое, что бросается в глаза, — это семиместный салон. В отличие от других моделей, третий ряд здесь вполне полноценен. Даже взрослые пассажиры могут с комфортом разместиться на галерке, а для детей поездка превращается в настоящее приключение. В салоне предусмотрены не только базовые элементы безопасности, но и дополнительные удобства: подстаканники, открывающиеся форточки, а также вместительная полка над вторым рядом сидений. Если нужен автомобиль с функциями минивэна по доступной цене, альтернативы Ларгусу практически нет.

Впечатляет и его вместимость. Хотя формально модель относится к В-классу, по размерам она превосходит даже некоторые более дорогие автомобили. Просторный салон и огромный багажник позволяют перевозить не только пассажиров, но и крупногабаритные грузы. В пятиместной версии объём багажника составляет 560 литров, а при сложенных сиденьях можно получить до 2350 литров полезного пространства. Даже при полной загрузке пассажирами остаётся место для багажа.

Ещё одна сильная сторона — разнообразие модификаций. Ларгус выпускается не только в стандартном исполнении, но и в версии Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом. Такой вариант популярен среди тех, кто часто ездит по плохим дорогам или предпочитает активный отдых. Кроме того, существуют грузовые версии, которые выгодно отличаются по соотношению цены и возможностей.

Немаловажным плюсом является надёжность. Ларгус построен на проверенной платформе, а его агрегаты отличаются выносливостью и простотой обслуживания. Модель хорошо зарекомендовала себя в такси и коммерческом использовании, где нагрузки на автомобиль особенно высоки. После перехода на отечественные двигатели машина стала ещё более доступной в обслуживании, а стоимость запчастей снизилась за счёт унификации с другими моделями.

Также в пользу Ларгуса говорят низкие расходы на содержание. Благодаря широкому распространению платформы и большому количеству общих деталей с другими популярными моделями запчасти всегда доступны и стоят недорого. Обслуживать автомобиль можно даже самостоятельно, ведь плановые работы не требуют больших затрат времени и средств.

Однако у Ларгуса есть и существенный минус, который сложно не заметить. Интерьер автомобиля практически не изменился с момента его появления. Внутри царит аскетизм: минимум опций, отделка из простых материалов, отсутствие современных электронных помощников. Даже такие базовые вещи, как подогрев сидений или кондиционер, доступны не во всех комплектациях, а некоторые элементы управления реализованы не самым удобным способом. Кнопки обогрева могут быть скрыты в неудобных местах, механизмы управления стеклоподъёмниками и зеркалами требуют привыкания, а общая эргономика оставляет желать лучшего.

Внешний вид Ларгуса тоже не вызывает восторга — машина больше напоминает утилитарный фургон, чем современный легковой автомобиль. Версия Cross немного улучшает ситуацию, но в целом дизайн остаётся консервативным. Отсутствие автоматической коробки передач и более мощных двигателей также ограничивает выбор для тех, кто ищет универсальное решение для семьи и ежедневных поездок.

Тем не менее, несмотря на все недостатки, Лада Ларгус продолжает пользоваться спросом. Покупатели ценят его за практичность, надёжность и доступность. Возможно, грядущий рестайлинг внесёт долгожданные изменения в интерьер и оснащение, сделав модель ещё привлекательнее.

Пока же Ларгус остаётся одним из последних универсалов на рынке, способных предложить максимум возможностей за разумные деньги. Если вы ищете вместительный и неприхотливый автомобиль для семьи или бизнеса, стоит присмотреться к этой модели — несмотря на её возраст и простоту.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Оренбург Кемеровская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться