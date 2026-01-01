Пять сильных сторон Лады Ларгус и один недостаток, который портит впечатление — стоит ли брать универсал

1 января 2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?
Лада Ларгус уже более десяти лет остается одной из самых востребованных моделей на российском рынке. Несмотря на отсутствие серьезных обновлений, модель стабильно занимает высокие позиции в рейтингах продаж. В чем же секрет успеха и почему покупатели продолжают выбирать именно эту машину?
В условиях, когда большинство семей могут позволить себе только один автомобиль, необходимо сделать универсальный выбор. Однако выбор таких машин на рынке ограничен. Ларгус выгодно выделяется на фоне других и имеет сразу несколько важных преимуществ.
Первое, что бросается в глаза, — это семиместный салон. В отличие от других моделей, третий ряд здесь вполне полноценен. Даже взрослые пассажиры могут с комфортом разместиться на галерке, а для детей поездка превращается в настоящее приключение. В салоне предусмотрены не только базовые элементы безопасности, но и дополнительные удобства: подстаканники, открывающиеся форточки, а также вместительная полка над вторым рядом сидений. Если нужен автомобиль с функциями минивэна по доступной цене, альтернативы Ларгусу практически нет.
Впечатляет и его вместимость. Хотя формально модель относится к В-классу, по размерам она превосходит даже некоторые более дорогие автомобили. Просторный салон и огромный багажник позволяют перевозить не только пассажиров, но и крупногабаритные грузы. В пятиместной версии объём багажника составляет 560 литров, а при сложенных сиденьях можно получить до 2350 литров полезного пространства. Даже при полной загрузке пассажирами остаётся место для багажа.
Ещё одна сильная сторона — разнообразие модификаций. Ларгус выпускается не только в стандартном исполнении, но и в версии Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом. Такой вариант популярен среди тех, кто часто ездит по плохим дорогам или предпочитает активный отдых. Кроме того, существуют грузовые версии, которые выгодно отличаются по соотношению цены и возможностей.
Немаловажным плюсом является надёжность. Ларгус построен на проверенной платформе, а его агрегаты отличаются выносливостью и простотой обслуживания. Модель хорошо зарекомендовала себя в такси и коммерческом использовании, где нагрузки на автомобиль особенно высоки. После перехода на отечественные двигатели машина стала ещё более доступной в обслуживании, а стоимость запчастей снизилась за счёт унификации с другими моделями.
Также в пользу Ларгуса говорят низкие расходы на содержание. Благодаря широкому распространению платформы и большому количеству общих деталей с другими популярными моделями запчасти всегда доступны и стоят недорого. Обслуживать автомобиль можно даже самостоятельно, ведь плановые работы не требуют больших затрат времени и средств.
Однако у Ларгуса есть и существенный минус, который сложно не заметить. Интерьер автомобиля практически не изменился с момента его появления. Внутри царит аскетизм: минимум опций, отделка из простых материалов, отсутствие современных электронных помощников. Даже такие базовые вещи, как подогрев сидений или кондиционер, доступны не во всех комплектациях, а некоторые элементы управления реализованы не самым удобным способом. Кнопки обогрева могут быть скрыты в неудобных местах, механизмы управления стеклоподъёмниками и зеркалами требуют привыкания, а общая эргономика оставляет желать лучшего.
Внешний вид Ларгуса тоже не вызывает восторга — машина больше напоминает утилитарный фургон, чем современный легковой автомобиль. Версия Cross немного улучшает ситуацию, но в целом дизайн остаётся консервативным. Отсутствие автоматической коробки передач и более мощных двигателей также ограничивает выбор для тех, кто ищет универсальное решение для семьи и ежедневных поездок.
Тем не менее, несмотря на все недостатки, Лада Ларгус продолжает пользоваться спросом. Покупатели ценят его за практичность, надёжность и доступность. Возможно, грядущий рестайлинг внесёт долгожданные изменения в интерьер и оснащение, сделав модель ещё привлекательнее.
Пока же Ларгус остаётся одним из последних универсалов на рынке, способных предложить максимум возможностей за разумные деньги. Если вы ищете вместительный и неприхотливый автомобиль для семьи или бизнеса, стоит присмотреться к этой модели — несмотря на её возраст и простоту.
