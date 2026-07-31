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Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 07:14

Почему «Лада Нива» до сих пор востребована: взгляд японских экспертов

Почему «Лада Нива» до сих пор востребована: взгляд японских экспертов

«Гостья из прошлого»: почему японский журналист считает «Ниву» перспективнее Range Rover

Почему «Лада Нива» до сих пор востребована: взгляд японских экспертов

Российский внедорожник «Лада Нива» продолжает удивлять зарубежных специалистов своей выносливостью и простотой конструкции. Японский журналист Фумио Огава отмечает, что интерес к этой модели не угасает даже спустя десятилетия, несмотря на появление новых конкурентов. Почему это важно для российского автопрома - в нашем материале.

Российский внедорожник «Лада Нива» продолжает удивлять зарубежных специалистов своей выносливостью и простотой конструкции. Японский журналист Фумио Огава отмечает, что интерес к этой модели не угасает даже спустя десятилетия, несмотря на появление новых конкурентов. Почему это важно для российского автопрома - в нашем материале.

Интерес к российскому внедорожнику «Лада Нива» не ослабевает даже за пределами страны. Японский автожурналист Фумио Огава, анализируя феномен этой модели, называет ее «обаятельной» и «технически продуманной». По его мнению, «Лада Нива» - это не просто автомобиль из прошлого, а пример того, как простота и надежность могут оставаться актуальными на протяжении десятилетий.

Модель была создана еще в 1976 году советскими инженерами, которые стремились разработать машину для суровых условий. В результате появилась трехдверная «Нива» с подключаемым полным приводом и раздаточной коробкой. Огава отмечает, что подобная схема сегодня встречается крайне редко: после ухода Pajero, на рынке остались лишь Suzuki Jimny и некоторые американские внедорожники с аналогичной трансмиссией.

Несмотря на отсутствие классической рамы, «Лада Нива» заслужила признание даже в Западной Европе благодаря своим внедорожным возможностям. Производство модели продолжается и сейчас, что, по мнению японского эксперта, говорит о ее востребованности. В 2017 году, когда «Лада» вошла в состав Renault, руководство концерна считало модель устаревшей, однако стабильный спрос не позволил снять ее с конвейера. Позже была возобновлена продажа обновленной версии под именем Niva Legend, которая теперь продается параллельно с современной модификацией.

Популярность «Лады Нивы» во многом связана и с ее участием в автоспорте. В 1979 году модель дебютировала на ралли «Париж-Дакар», а уже в 1981 году на старт вышло 13 автомобилей, один из которых занял третье место, опередив такие бренды, как Range Rover, Toyota и Mercedes-Benz. Этот успех укрепил репутацию «Нивы» как надежного внедорожника для экстремальных условий.

Японский журналист вспоминает, что в 1980-х ему довелось управлять «Ладой Нивой», ввезенной в Японию неофициально. Тогда автомобиль показался ему шумным и не самым комфортным, но выделялся компактностью и привлекательным дизайном. Даже сегодня, по его словам, в Японии можно встретить «Ниву» на улицах, хотя и в небольших количествах. Особенно примечательно, что среди владельцев встречаются молодые женщины, что подчеркивает универсальность модели.

На фоне интереса к классическим внедорожникам стоит отметить, что «Лада Нива» остается одной из немногих моделей, сочетающих простоту конструкции и высокую проходимость. Это подтверждает и внимание к другим культовым автомобилям, например, к Mercedes-AMG GT 63 Pro, который недавно обсуждался в материале о технических доработках и новых тенденциях в премиум-сегменте - подробности о развитии спортивных моделей.

Если рассматривать «Ладу Ниву» в контексте российского рынка, важно отметить несколько фактов: модель выпускается уже почти 50 лет, отличается доступной ценой и простым обслуживанием, а также сохраняет высокий спрос среди любителей активного отдыха и сельских жителей. Ее конструкция позволяет легко проводить ремонт даже в полевых условиях, что особенно ценно для российских дорог. В условиях, когда многие западные бренды покинули рынок, «Лада Нива» остается одним из немногих доступных и проверенных временем внедорожников.

Упомянутые марки: Suzuki, Renault, Toyota
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