Скрытые причины высокой цены на Ладу Весту - что не расскажут в автосалоне?

Почему Lada Vesta стоит дороже, чем кажется: взгляд изнутри АвтоВАЗа

Бывший инженер АвтоВАЗа делится неожиданными деталями ценообразования Lada Vesta. Почему отечественный автомобиль не становится доступнее после ухода конкурентов? Какие скрытые расходы заложены в стоимость машины? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.

Разговоры о ценах на автомобили в России всё чаще вызывают недоумение. Почему Lada Vesta, позиционирующаяся как отечественная и доступная, а в старших комплектациях приближается к цене некоторых новых китайских SUV? Ответ на этот вопрос далеко не очевиден. Беседа с бывшим инженером АвтоВАЗа, посвятившим заводу 15 лет, позволяет взглянуть на проблему изнутри и понять, за что на самом деле платит покупатель, приобретая новую «Весту».

Общественное мнение часто исходит из простой формулы: свои рабочие, своё сырьё, своё производство — значит, и цена должна быть низкой. Однако реальная картина глобализированной автомобильной индустрии разбивает этот миф.

Высокая степень импортозависимости остаётся ключевым фактором. Кузов и часть металлических элементов действительно производятся в России. Но сердце и основная система современного автомобиля — зарубежные. Это касается трансмиссии, электронных систем, блоков безопасности и ключевых компонентов. Логистические издержки и валютные риски, возникающие при импорте этих компонентов, напрямую закладываются в стоимость каждой машины. Мечта о «стопроцентно российском» автомобиле в эпоху сложных технологических цепочек остаётся утопией.

По словам инженера, покупая Vesta, клиент оплачивает не только материалы, но и огромные операционные издержки АвтоВАЗа. Речь идёт о содержании гигантской инфраструктуры — отоплении цехов и обслуживании устаревшего оборудования. В стоимость также заложены расходы на заработную плату десятков тысяч сотрудников и содержание разветвлённого управленческого аппарата. Эти «наследственные» затраты, характерные для крупного промышленного гиганта с историей, делают производство каждого автомобиля существенно дороже.

Пожалуй, самый важный и неочевидный для потребителя фактор — изменение рыночных условий. После ухода большинства западных брендов и ужесточения условий ввоза автомобилей рынок новых машин в бюджетном и среднем сегменте резко сузился. В результате АвтоВАЗ оказался в ситуации, где ему не нужно конкурировать с десятками моделей, а лишь с ограниченным числом доступных китайских аналогов. В таких условиях производитель может формировать цену, ориентируясь не на минимизацию издержек, а на платёжеспособность аудитории, у которой практически нет альтернатив. Это не свободный рынок, а закрытая система, где цена в значительной степени определяется дефицитом предложения.

Покупатель Lada Vesta в итоге приобретает не столько современные технологии или высочайшее качество, сколько комплексный компромисс. С одной стороны — это автомобиль с понятной для многих конструкцией, который можно обслуживать в большинстве сервисов. С другой — потребитель невольно оплачивает неэффективность масштабного производства, зависимость от импорта и новые рыночные реалии, где конкуренция ослабла. Иллюзия поддержки исключительно отечественного производителя разбивается о глобальную экономику, а цена отражает стоимость поддержания работы огромного промышленного механизма в изменившихся условиях.