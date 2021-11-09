Почему Lancia Fulvia парковалась на одном и том же месте 47 лет
Без малого полвека на одной из местных улочек, причем на абсолютно конкретном месте, паркуется уже видавшая виды «Лянча». После недолгого журналистского расследования выяснилось, что Lancia Fulvia принадлежит некоему Анджело Фреголенту, местному пенсионеру в возрасте 94 лет.
Дедушка управляет этой малолитражкой не просто давно, а очень давно, причем за последние 47 лет ни разу ей не изменил, в смысле, не покупал другой машины. Вплоть до недавнего времени сеньор Фреголент ездил на «Фульвии» к поставщику газет, которыми он пополнял принадлежащий ему книжный магазин, что располагается напротив места ежедневного расположения Lancia.
Машина и, правда, многие годы пользовалась «своим» парковочным местом, и лишь единожды вынуждена была ему «изменить», когда на улочке начались ремонтные работы.
Пожалуй, машина так бы и продолжала занимать «насиженное» место, но общественное мнение городка, проникшееся любовью к своей достопримечательности, приняло решение отправить «Лянчу» на реставрацию. С последующим определением ее в музей старинных автомобилей.
К сожалению, ничего не говорится о судьбе хозяина «Фульвии» - давал он свое «добро» на музейное хранение или нет. Все же дедушке было «под сто».
Справка 110km.ru
Lancia Fulvia (Tipo 818) выпускался компанией в период с 1963 по 1976 г.г. Автомобиль назван в честь Via Fulvia, римской дороги, ведущей из Тортоны в Турин. Официальная премьера «Фульвии» прошла в рамках Женевского автосалона 1963 года, автомобиль выпускался в 3 вариантах кузовов: 4-дверный седан, 2-дверное купе и фастбэк, разработанный и построенный специалистами Zagato.
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