«Минск» против «Восхода»: почему народная репутация не всегда совпадала с паспортными данными

Почему легкий «Минск» обходил «Восход-3М» по народной любви

«Восход-3М» развивал 14 л.с. и мог разогнаться примерно до 105 км/ч, однако в повседневной эксплуатации многие ценили более легкий «Минск». На репутацию влияли масса и состояние конкретной машины; сказывалась и доступность ремонта.

«Восход-3М» развивал 14 л.с. и мог разогнаться примерно до 105 км/ч, однако в повседневной эксплуатации многие ценили более легкий «Минск». На репутацию влияли масса и состояние конкретной машины; сказывалась и доступность ремонта.

Утренний запуск мотоцикла на глазах у соседей порой значил для репутации модели больше, чем цифры в техническом паспорте. Если один заводился с пол-оборота, а другой требовал внимания, частный случай быстро превращался в рассказ о надежности всей марки. Так складывалось представление о «Минске» и «Восходе», которое не всегда соответствовало их реальным возможностям.

Разница в весе между моделями была ощутимой. «Восход-3М» весил примерно 122–123 кг, тогда как сухая масса «Минска» ММВЗ-3.112 составляла около 105 кг. Почти 17 кг давали о себе знать, когда мотоцикл приходилось вытаскивать из песка или закатывать в сарай. На раскисшей колее эта разница была особенно заметна для подростка или сельского жителя.

По паспортным данным впереди был «Восход-3М»: его одноцилиндровый двухтактный двигатель объемом 173,7 см³ развивал 14 л.с. (10,3 кВт) при 5500–5800 об/мин, а заявленная максимальная скорость достигала около 105 км/ч. У «Минска» ММВЗ-3.112 двигатель объемом 123,6 см³ выдавал 11,5–12 л.с. в зависимости от модификации, а максимальная скорость составляла примерно 95 км/ч. По динамике «Восход» имел преимущество, но меньшая масса «Минска» помогала совершать обычные маневры вне асфальта.

Поездки были частью повседневной эксплуатации: на мотоцикле добирались на работу или в соседнюю деревню, а за городом чаще выезжали по грунтовке с пассажиром или грузом. Для этих условий Минский завод в конце 1980-х выпустил сельскую модификацию ММВЗ-3.112.11: двигатель дефорсировали, изменили передаточное отношение главной передачи и увеличили дорожный просвет — часть динамики была принесена в жертву проходимости по плохим дорогам.

Утверждение, что «более форсированный мотор означает меньшую надежность», не находит оснований. Оба мотоцикла оснащались одноцилиндровыми двухтактными двигателями воздушного охлаждения. Однако у «Минска» ММВЗ-3.112.1 максимальные 12 л.с. достигались примерно при 6950 об/мин, а 14-сильный «Восход-3М» развивал максимум при 5500–5800 об/мин. Эти показатели не подтверждают версию, что «Восход» капризничал из-за более высоких оборотов.

На «Восходе-3М» устанавливались электронное бесконтактное зажигание и 12-вольтовое электрооборудование, была увеличена поверхность охлаждающего цилиндра, доработаны ходовая часть и светотехника, изменена форма крыльев. В техническом описании 1984 года упоминаются карбюратор К-62В и генератор переменного тока мощностью 65 Вт.

Для стабильной работы двухтактного мотора необходимы исправное зажигание и правильная настройка карбюратора. Неподходящая смесь меняла условия смазки и перегревала поршневую, подсос воздуха обеднял смесь, а забитый глушитель заметно ухудшал работу двигателя. При этом владельцам не всегда удавалось найти рекомендованные заводом бензин и масло, случались перебои и с деталями.

Мотоциклы переходили из рук в руки: карбюраторы разбирали и меняли жиклеры, зажигание регулировали заново. После расточки цилиндра и установки неоригинального поршня заводская настройка уже не сохранялась. На этом фоне «Минск» получил репутацию машины, хозяин которой может вернуть её к работе своими силами. Сходная роль личного опыта прослеживается и в разборе ИЖ «Планета-Спорт».

Надежным без оговорок «Минск» также не был: проблемы возникали с электрооборудованием и коробкой передач, уязвимыми оставались цепь и поршневая. При изготовлении ММВЗ-3.112 завод учёл замечания владельцев предыдущих моделей: тормозные барабаны расширили, седло переработали, а в привод задних колес добавили демпфирующие элементы. В журнале «За рулем» за 1980 год сообщалось, что освещение меняли в том числе по предложениям потребителей.

Однако на репутацию влияли состояние конкретного экземпляра и качество обслуживания: недорогой потрепанный «Восход» мог достаться следующему хозяину уже с накопившимися неисправностями, а удачные «Мински», которые старались поддерживать в рабочем состоянии, укрепляли благоприятное мнение о модели.

Обобщать этот опыт на всех владельцев нельзя: многие до сих пор тепло вспоминают «Восходы». На исправной и правильно настроенной машине его 14 л.с. и скорость около 105 км/ч остаются реальным преимуществом, а «Минск» выигрывает за счет меньшей на 17 кг массы и более удобного повседневного характера.