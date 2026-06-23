Масло защищает мотор: почему короткий прогрев летом нужен всегда

23 июня 2026, 10:02
Почему летом не стоит долго прогревать двигатель: мнение эксперта и важные нюансы
Почему летом не стоит долго прогревать двигатель: мнение эксперта и важные нюансы
Многие водители уверены, что летом можно сразу ехать после запуска двигателя. Однако автоэксперт объяснил, почему даже в жару не стоит полностью отказываться от короткого прогрева. Какие детали требуют особого внимания, что грозит мотору без паузы и почему это важно для современных машин - разбираемся, что советуют специалисты. Не прошли мимо и владельцы турбированных авто: для них есть отдельные рекомендации.
Вопрос о необходимости прогрева двигателя летом волнует многих российских автомобилистов, особенно с учетом современных технологий и новых моделей машин. На первый взгляд кажется, что в теплое время года можно сразу отправляться в путь, но на практике такой подход может привести к неприятным последствиям для мотора.
Как сообщает «Российская Газета», автоэксперт Tamashi Константин Ожогин отмечает: длительный прогрев летом действительно не нужен, но полностью игнорировать этот этап не стоит. Причина кроется не в температуре воздуха, а в особенностях работы моторного масла. После ночной стоянки или долгого простоя большая часть масла оказывается в поддоне, и после запуска двигателю требуется 30-60 секунд, чтобы насос создал нужное давление и смазка равномерно распределилась по всем важным узлам.
За это короткое время масло покрывает детали - коленчатый и распределительный валы, подшипники, цилиндро-поршневую группу, а также элементы турбокомпрессора - тонкой защитной пленкой. Именно она снижает трение и минимизирует износ в первые минуты работы. Если сразу начать движение, особенно с резкими ускорениями, двигатель может работать «всухую», что ускоряет износ и сокращает ресурс.
Оптимальный сценарий для лета - дать мотору поработать на холостом ходу не более минуты, а затем плавно тронуться, избегая высоких оборотов до полного прогрева. Особенно важно это для машин с турбированными двигателями: турбина чувствительна к качеству и наличию смазки, и первые секунды после запуска критичны для ее ресурса. По словам эксперта, современный подход к летнему прогреву - это забота о моторном масле, а не о температуре самого двигателя.
Многие водители до сих пор ориентируются на старые привычки, считая, что летом прогрев - пустая трата времени. Однако практика показывает: короткая пауза перед поездкой помогает избежать преждевременного износа и продлить срок службы двигателя. К тому же, современные масла быстро выходят на рабочий режим, если не перегружать мотор сразу после запуска.
Интересно, что похожие вопросы о правильной эксплуатации авто часто возникают и в других аспектах обслуживания. Например, эксперты советуют не забывать о своевременной замене тормозной жидкости, ведь ее старение может привести к серьезным проблемам - подробнее об этом можно узнать в материале о признаках и сроках замены по ссылке.
В заключение стоит напомнить: даже в жару двигатель нуждается в минимальном прогреве, чтобы все детали получили необходимую защиту. Короткая пауза после запуска - простое действие, которое помогает сохранить ресурс мотора и избежать дорогостоящего ремонта. Особенно это актуально для современных автомобилей, где требования к качеству масла и режиму эксплуатации стали выше. По информации «Российской Газеты», соблюдение этих рекомендаций позволяет уверенно эксплуатировать машину в любых условиях и не переживать за состояние двигателя.
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