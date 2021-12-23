Почему летом нельзя ездить на зимней резине
Во-первых, у зимних и летних покрышек разный состав смеси, из которой они изготовлены. Летние шины на морозе твердеют, а зимние в жару, наоборот, становятся очень мягкими, что сильно ухудшает сцепление. Даже при +10 оно будет уже немного хуже, чем при нуле. И чем теплее на улице, тем значительнее окажется разница.
Во-вторых, при отсутствии мороза на дорогах часто встречаются такое явление как лужи. Протектор летних покрышек рассчитан на встречу с ними, он эффективно «откачивает» воду из-под колеса. А вот протектор зимних на это не рассчитан. Поэтому поведение автомобиля при езде по лужам, особенно глубоким, будет несоизмеримо хуже, что может привести к аварии. Да, зимой тоже бывает мокро, особенно в южных регионах, но здесь выход только один: ездить медленнее и осторожнее. А растягивать такое «удовольствие» на весь год явно не стоит. Впрочем, и для сухого асфальта зимний рисунок протектора подходит меньше, чем летний.
В-третьих, зимние шины более шумные, а также более тяжёлые. С ними медленнее разгон, хуже комфорт и больше расход топлива.
В-четвёртых, зимняя резина изначально рассчитана на меньшую скорость. Даже на бюджетных машинах обычно используются покрышки, теоретически подходящие для скорости 200–210 км/ч или выше. Производитель гарантирует, что на таких скоростях шины на развалятся. Максимальная скорость обозначается на шине специальным индексом. Зимние шины рассчитываются на 160–170 км/ч.
И, наконец, сами зимние покрышки в жару будут изнашиваться очень и очень быстро. Нет никакого смысла экономить на покупке летних. В итоге частая замена зимних шин выйдет дороже.
В общем, ездить летом на зимней резине – это не умнее, чем ходить в +35°C в валенках и тулупе. Это абсолютно недопустимо с точки зрения комфорта, экономии и, самое главное, безопасности.
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