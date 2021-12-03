Почему логотип Audi – это четыре кольца?
Когда-то давно Август Хорьх создал новое автомобильное предприятие. Назвал он его просто: своей фамилией. Так появилась компания Horch. Через несколько лет у господина Хорьха возникли проблемы. Частые ссоры с партнёрами привели к тому, что основатель был вынужден уйти из компании. После ухода он основал новую. Использовать для её названия свою фамилию он больше не мог. Сын бизнесмена предложил «перевести» её на латынь. «Horch» по-немецки означает «Слушать», а на латыни слово «Слушать» – это «Audite». Совет предпринимателю понравился. Так появилась марка «Ауди».
Впрочем, ни в Horch, ни в Audi никаких колец не было. Но дальше произошло вот что. После Первой Мировой Войны дела у германских промышленников пошли не очень. Короче говоря, четыре автомобильных компании были вынуждены объединиться. И да, Horch и Audi, основанные одним и тем же человеком, стали частью этого союза. Ещё двумя фирмами были Wanderer и Dampf-Kraft-Wagen. Новой компании понадобился новой логотип. Что символизирует союз двух людей, вступающих в брак? Конечно, кольца. Вот и здесь решили бизнесмены использовать тот же символ. Только колец, соответственно, понадобилось четыре. Причём в начале логотип был более сложным: внутри каждого кольца располагалась эмблема одного из членов нового союза. Но со временем «индивидуальные» лого исчезли.
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