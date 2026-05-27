Легенда советских дорог: Грузовик, который шоферы СССР считали неубиваемым

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 мая 2026, 05:15

Почему МАЗ-500 считался самым надежным грузовиком СССР: факты, которые удивляют

Почему МАЗ-500 считался самым надежным грузовиком СССР: факты, которые удивляют

Легенда советских дорог: Грузовик, который шоферы СССР считали неубиваемым

Почему МАЗ-500 считался самым надежным грузовиком СССР: факты, которые удивляют

МАЗ-500 стал символом эпохи и эталоном надежности среди советских грузовиков. Сегодня на дорогах России преобладают импортные машины, но история МАЗ-500 до сих пор вызывает интерес у экспертов и автолюбителей. В чем секрет его популярности и что делало этот грузовик уникальным - разбираемся в деталях.

МАЗ-500 стал символом эпохи и эталоном надежности среди советских грузовиков. Сегодня на дорогах России преобладают импортные машины, но история МАЗ-500 до сих пор вызывает интерес у экспертов и автолюбителей. В чем секрет его популярности и что делало этот грузовик уникальным - разбираемся в деталях.

Современные грузоперевозки в России всё чаще ассоциируются с импортными автомобилями, а отечественные грузовики встречаются на дорогах всё реже. Это заметное изменение вызывает у многих ностальгию по тем временам, когда по всей стране курсировали исключительно советские машины. В центре внимания — МАЗ-500, ставший настоящим символом надежности и простоты.

МАЗ-500 впервые появился в 1963 году, а массовое производство началось в 1965-м. Его конструкция была максимально упрощена: бескапотная компоновка, несколько модификаций — от бортового грузовика до седельного тягача. Грузоподъемность базовой версии составляла 7500 кг, а с прицепом — до 12 тонн. Максимальная скорость достигала 75 км/ч, что по меркам того времени считалось достойным показателем.

Главная особенность МАЗ-500 — оригинальная ремонтопригодность и простота запуска двигателя даже при неработающем электрооборудовании. Двигатель был сконструирован так, что его можно было завести «с толкача», что особенно ценили водители в условиях суровой российской зимы и состояния сервисов. Надежность и качество сборки позволяли эксплуатировать машину годами без серьезных поломок.

Водители отмечали, что МАЗ-500 выдерживал тяжелые условия эксплуатации, не боялся перегрузов и уверенно справлялся с междугородними перевозками. Благодаря этому качеству модель быстро завоевала популярность среди дальнобойщиков и стала незаменимой для хозяйственных нужд. Даже спустя годы после окончания выпуска экземпляры МАЗ-500 можно встретить на российских дорогах, что говорит о выдающемся ресурсе этой техники.

Последние МАЗ-500 сошли с конвейера в 1979 году, уступив место более современным моделям. Однако именно «пятисотка» осталась в памяти водителей как эталон надежности. Важно отметить, что МАЗ-500 был не только рабочей лошадкой, но и имел инженерный подход, когда простота и выносливость ставились во главу угла. Сегодня интерес к этой модели вызывает не только ностальгию, но и желание понять, почему советская техника может быть настолько надёжной и практичной. Судя по имеющимся данным, опыт МАЗ-500 может быть полезен и для современных разработчиков грузовых автомобилей.

Интересно, что опыт эксплуатации МАЗ-500 до сих пор актуален для многих перевозчиков. Например, вопросы диагностики и обслуживания ходовой части важны сегодня, подробнее о современных подходах к ремонту можно узнать о признаках износа подвески и расходах на обслуживание в условиях популярных кроссоверов .

Упомянутые марки: МАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы MAZ

Похожие материалы MAZ

Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Нижегородская область Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться