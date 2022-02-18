Почему Mercedes-Benz отказывается принимать заказы на E-Class (Европе тяжело как никогда)
Фото: automotivemanufacturingsolutions.com
Согласно данным отраслевой ассоциации ACEA, в минувшем месяце в еврозоне было реализовано около 683 000 легковых автомобилей – это на 6% меньше показателя января 2021-го, который до сих пор считался самым слабым за последние годы.
Stellantis просел, «корейцы» нарастили
В отчете ACEA говорится, что тяжелее всего пришлось недавно объединенной корпорации Stellantis - по сравнению с прошлым годом, количество вновь зарегистрированных марок Peugeot, Opel или Citroën в январе 2022-го снизилось на 15,1%. Прибавить удалось лишь «корейцам» Hyundai и Kia – число новых регистраций выросло более чем на 25%.
«Дефицит микрочипов по-прежнему негативно отражается на продажах автомобилей по всему европейскому региону, - пояснили в отраслевой ассоциации. - В 2021 году реализация новых автомобилей достигла самого низкого уровня с момента запуска статистики в 1990 году, остановившись на цифре 9,7 млн автомобилей».
Препятствий возвращению к нормальной жизни много
Увы, такой же неблагоприятный прогноз дают и аналитики Commerzbank. По их информации, доля компаний, которые чувствуют себя скованными по причине дефицита поставок полупроводников, на данный момент составляет более 60%.
По данным немецкой прессы, от продолжающегося кризиса сильно пострадали потребители ФРГ. К примеру, Mercedes-Benz уже ввела заморозку заказов на актуальную версию седана E-Class. Представитель компании уточнил, что из-за роста количества заказов в мире объем производства модели исчерпан. Отмечается, что в прошлом году автопроизводитель из Штутгарта поставил заказчикам на 5% меньше автомобилей, чем в 2020-м - в основном по причине полупроводникового кризиса.
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