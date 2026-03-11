История несостоявшегося советского минивэна и причины провала уникальной разработки — минивэн Арбат

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 17:37

Почему минивэн Арбат так и не стал серийным: судьба амбициозного проекта АЗЛК

Почему минивэн Арбат так и не стал серийным: судьба амбициозного проекта АЗЛК

История несостоявшегося советского минивэна и причины провала уникальной разработки — минивэн Арбат

Почему минивэн Арбат так и не стал серийным: судьба амбициозного проекта АЗЛК

В конце 80-х годов у АЗЛК был шанс создать минивэн, способный конкурировать с западными аналогами. Однако экономические перемены и кадровые перестановки перечеркнули перспективы проекта. Почему Арбат так и остался лишь прототипом - разбираемся в деталях.

В конце 80-х годов у АЗЛК был шанс создать минивэн, способный конкурировать с западными аналогами. Однако экономические перемены и кадровые перестановки перечеркнули перспективы проекта. Почему Арбат так и остался лишь прототипом - разбираемся в деталях.

В конце 1980-х годов, на волне мировой популярности минивэнов, советский автозавод АЗЛК предпринял попытку создать автомобиль, способный составить конкуренцию западным моделям. Инженеры увидели незаполненную нишу между обычными универсалами и микроавтобусами, решив разработать принципиально новую машину на базе переднеприводного конструктора «Москвича». Проект должен был ответить на запросы рынка, который остро нуждался в современном семейном автомобиле.

Ключевую роль в разработке сыграл дизайнер Александр Кулыгин, создавший первый масштабный макет будущего минивэна. Впоследствии проект получил название «Арбат» и индекс АЗЛК-2139, а его облик дорабатывала команда дизайнеров. Их концепция отличалась обтекаемыми формами и эргономичными решениями, которые стали применяться в серийном производстве лишь спустя полтора десятилетия.

Конструкция «Арбата» была революционной для советского автопрома: пространственный каркас, пластиковые панели кузова, электронная приборная панель, бортовой компьютер и продуманная трансформация салона с тремя рядами сидений. Несмотря на готовность проекта в 1988 году, руководство заказало альтернативный макет у итальянского ателье Garnero, но и он остался лишь выставочным образцом.

Полноценные ходовые испытания минивэн не проходил, а все работы ограничились макетированием и расчетами. Планировалось начать выпуск новинки на дочернем предприятии в Калужской области, и в 1990 году фотография «Арбата» даже попала на обложку журнала «За рулем», однако экономический кризис и последующий распад СССР поставили крест на этих планах.

После 1991 года у завода не осталось ресурсов для освоения новой модели — производственные мощности были заняты выпуском устаревших «Москвичей». Амбициозный проект так и остался нереализованным, а сам АЗЛК прекратил существование менее чем через десятилетие.

Сегодня история «Арбата» служит напоминанием о том, как передовые инженерные идеи могут остаться лишь на бумаге, не выдержав столкновения с экономическими реалиями эпохи перемен. Это был смелый шаг, опередивший время, но так и не ставший серийным автомобилем.

Упомянутые марки: Москвич
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Moskvich

Похожие материалы Moskvich

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Благовещенск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться