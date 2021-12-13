Почему минивэны прекрасны, но их так мало покупают
Минивэн представляет собой, по сути, уменьшенный в размерах микроавтобус. «Микромикроавтобус», если хотите. Разумеется, такие автомобили очень вместительны и практичны. Кроме того, размеры и форма кузова позволяют оснащать минивэны большими и комфортными сиденьями, а иногда разными дополнительными удобствами. Но высокий кузов означает высокий центр тяжести, то есть, худшую устойчивость при скоростных манёврах, а также парусность.
Помимо объективных параметров и характеристик существует и субъективная сторона вопроса. Автомобили в подавляющем большинстве случаев выбираются не только с помощью логики, но и эмоционально. И скажем честно: многие люди просто считают минивэны откровенно скучными автомобилями, предназначенными для тихих зануд.
Даже водители, которым от машины не нужны спортивные задатки, часто ни в какую не хотят покупать минивэн сугубо из-за «скучности». С другой стороны, на рынке есть очень комфортные минивэны с роскошными и удобными салонами. Пассажирские кресла некоторых из них оснащены столиками и выдвигающимися подставками для ног, а материалы отделки ничуть не уступают дорогим седанам. Тем не менее, за любыми минивэнами закрепился «скучный» имидж.
Но это не единственная проблема. Вернёмся к прагматике. В 2000-х годах стали массово появляться кроссоверы – «полувнедорожники», не уступающие минивэнам во вместительности, но при этом способные ездить по бездорожью. Те, для кого важна в первую очередь практичность, быстро переключились на них. Возможно, если бы минивэны стоили заметно дешевле, дела обстояли бы по-другому. Только вот по факту стоимость хорошего минивэна и хорошего кроссовера находятся примерно на одном уровне.
Считается, что именно распространение кроссоверов сыграло решающую роль в резком падении спроса на минивэны. Теперь они окончательно стали нишевыми авто для любителей чего-то «автобусного». Да, были и есть попытки создания полноприводного минивэна. И технически – вполне успешные. Но массово такие машины все-равно не покупают.
Теоретически дорогие минивэны в конце концов могли бы стать интересной альтернативой седанам бизнес-класса. Прагматики теперь предпочитают кроссоверы, любители скорости смотрят совсем на другие авто, а вот ценителям комфорта вполне подошли бы дорогие минивэны. Но здесь как раз особенно важны имидж и престиж, которыми минивэны похвастаться не могут.
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