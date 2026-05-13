Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 08:54

Между «Жигулями» и «Волгой»: как создавался уникальный «Москвич-3-5» и почему проект закрыли

В 1970-х АЗЛК был близок к созданию автомобиля, который мог бы занять новую нишу между «Жигулями» и «Волгой». Однако годы инженерных поисков завершились лишь музейными экспонатами. Почему перспективный «Москвич-3-5» так и не попал на конвейер - разбираемся в деталях и причинах, которые до сих пор вызывают споры среди экспертов.

История «Москвича-3-5» — это не просто рассказ о неудавшемся прототипе, а пример того, как амбиции советского автопрома сталкивались с реальностью. В 1970-х на АЗЛК всерьез задумались о создании автомобиля, который заполнил бы пробел между массовыми «Жигулями» и представительской «Волгой», имея для этого опытных инженеров и успешные модели прошлого.

Главный конструктор Александр Андронов опирался на удачные решения «Москвича-412», но к началу 1970-х кузова моделей 408 и 412 устарели, а конкуренция усилилась: новые заводы в Волжском и Ижевске выпускали автомобили того же класса. Особенно болезненным было то, что ижевские «Москвичи» получили новые моторы, которых не хватало АЗЛК, поэтому завод вынужден был выпускать 408-ю модель параллельно с 412-й.

Андронов мечтал о машине, способной конкурировать с Opel Rekord C, но при этом настаивал на сохранении узнаваемой стилистики. Первый прототип с увеличенным передним свесом появился ещё в 1964 году, а в 1968-м по эскизам художника Игоря Зайцева создали первый образец нового поколения — «Москвич-3-5», предполагаемый срок запуска которого был намечен на 1973–1975 годы.

Новый «Москвич» отличался увеличенными габаритами: база выросла почти на 150 мм, длина — на 200 мм, ширина — на 100 мм, что сразу сказалось на комфорте задних пассажиров. По размерам автомобиль занимал промежуточное положение между Opel Rekord и «Волгой» ГАЗ-24, фактически открывая новый класс в советском автопроме.

Для «Москвича-3-5» предполагались не только базовые 1,5-литровые моторы, но и более мощные варианты объёмом 1,7 и 1,8 литра. Была разработана новая четырёхступенчатая коробка передач КП-9 с синхронизаторами, а вместо рессорной подвески спроектировали пружинную заднюю, которая, однако, так и не пошла в серию.

В опытных образцах использовались разные двигатели: 1,5-литровый выдавал 81 л.с., 1,7-литровый — 85 л.с., а экспериментальный 2-литровый с двумя карбюраторами развивал 110 л.с., превосходя даже «Волгу». При меньшей массе максимальная скорость достигала 150 км/ч — впечатляющий результат для того времени.

В 1972 году после ухода Андронова новое руководство дало зелёный свет на переработку кузова. Так появились прототипы «Москвич-3-5-5» и выставочный «Москвич-3-5-6» окрашенный в светло-зелёный металлик, который выглядел современно и представлял собой образец дизайна 1970-х годов.

Несмотря на барабанные тормоза, на «Москвиче-3-5-6» появился вакуумный усилитель Girling, а освоение дисковых тормозов уже шло полным ходом. Параллельно проектировался «Москвич-2140», под который строили новый корпус и закупали оборудование. В итоге руководство сделало ставку на более унифицированную модель, а перспективный «Москвич-3-5» был отложен.

Когда стало ясно, что у проекта нет шансов попасть в серию, судьба прототипа сложилась необычно: в 1977 году светло-зелёный «Москвич-3-5-6» снялся в фильме «Гонка без финиша», а затем занял место в заводском музее, сохранившись до наших дней. Эта история — иллюстрация того, как самые перспективные идеи могут остаться на бумаге из-за производственных и управленческих решений, но именно такие проекты формируют уникальное наследие отечественного автомобилестроения.

Упомянутые модели: Москвич 3
Упомянутые марки: Москвич, Opel, ГАЗ
