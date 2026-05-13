Между «Жигулями» и «Волгой»: как создавался уникальный «Москвич-3-5» и почему проект закрыли

13 мая 2026, 08:54
Почему «Москвич-3-5» так и не стал серийным: история неудавшегося прорыва АЗЛК
Почему «Москвич-3-5» так и не стал серийным: история неудавшегося прорыва АЗЛК
В 1970-х АЗЛК был близок к созданию автомобиля, который мог бы занять новую нишу между «Жигулями» и «Волгой». Однако годы инженерных поисков завершились лишь музейными экспонатами. Почему перспективный «Москвич-3-5» так и не попал на конвейер - разбираемся в деталях и причинах, которые до сих пор вызывают споры среди экспертов.
История «Москвича-3-5» — это не просто рассказ о неудавшемся прототипе, а пример того, как амбиции советского автопрома сталкивались с реальностью. В 1970-х на АЗЛК всерьез задумались о создании автомобиля, который заполнил бы пробел между массовыми «Жигулями» и представительской «Волгой», имея для этого опытных инженеров и успешные модели прошлого.
Главный конструктор Александр Андронов опирался на удачные решения «Москвича-412», но к началу 1970-х кузова моделей 408 и 412 устарели, а конкуренция усилилась: новые заводы в Волжском и Ижевске выпускали автомобили того же класса. Особенно болезненным было то, что ижевские «Москвичи» получили новые моторы, которых не хватало АЗЛК, поэтому завод вынужден был выпускать 408-ю модель параллельно с 412-й.
Андронов мечтал о машине, способной конкурировать с Opel Rekord C, но при этом настаивал на сохранении узнаваемой стилистики. Первый прототип с увеличенным передним свесом появился ещё в 1964 году, а в 1968-м по эскизам художника Игоря Зайцева создали первый образец нового поколения — «Москвич-3-5», предполагаемый срок запуска которого был намечен на 1973–1975 годы.
Новый «Москвич» отличался увеличенными габаритами: база выросла почти на 150 мм, длина — на 200 мм, ширина — на 100 мм, что сразу сказалось на комфорте задних пассажиров. По размерам автомобиль занимал промежуточное положение между Opel Rekord и «Волгой» ГАЗ-24, фактически открывая новый класс в советском автопроме.
Для «Москвича-3-5» предполагались не только базовые 1,5-литровые моторы, но и более мощные варианты объёмом 1,7 и 1,8 литра. Была разработана новая четырёхступенчатая коробка передач КП-9 с синхронизаторами, а вместо рессорной подвески спроектировали пружинную заднюю, которая, однако, так и не пошла в серию.
В опытных образцах использовались разные двигатели: 1,5-литровый выдавал 81 л.с., 1,7-литровый — 85 л.с., а экспериментальный 2-литровый с двумя карбюраторами развивал 110 л.с., превосходя даже «Волгу». При меньшей массе максимальная скорость достигала 150 км/ч — впечатляющий результат для того времени.
В 1972 году после ухода Андронова новое руководство дало зелёный свет на переработку кузова. Так появились прототипы «Москвич-3-5-5» и выставочный «Москвич-3-5-6» окрашенный в светло-зелёный металлик, который выглядел современно и представлял собой образец дизайна 1970-х годов.
Несмотря на барабанные тормоза, на «Москвиче-3-5-6» появился вакуумный усилитель Girling, а освоение дисковых тормозов уже шло полным ходом. Параллельно проектировался «Москвич-2140», под который строили новый корпус и закупали оборудование. В итоге руководство сделало ставку на более унифицированную модель, а перспективный «Москвич-3-5» был отложен.
Когда стало ясно, что у проекта нет шансов попасть в серию, судьба прототипа сложилась необычно: в 1977 году светло-зелёный «Москвич-3-5-6» снялся в фильме «Гонка без финиша», а затем занял место в заводском музее, сохранившись до наших дней. Эта история — иллюстрация того, как самые перспективные идеи могут остаться на бумаге из-за производственных и управленческих решений, но именно такие проекты формируют уникальное наследие отечественного автомобилестроения.
Похожие материалы Moskvich, Опель, GAZ
-
21.04.2026, 20:10
Такси в России подорожает до 30%: что происходит с ценами и почему это важно
Эксперты предупреждают: поездки на такси в России могут стать дороже на треть уже к концу 2026 года. Причины - не только рост цен на автомобили и обслуживание, но и новые ограничения для перевозчиков. Какие города пострадают сильнее, что будет с доступностью и почему частные водители сдерживают рост - разбираемся, что ждет рынок такси в ближайшие годы.Читать далее
-
14.04.2026, 06:48
Москвич 3е, Zeekr 001, Avatr 11 и Nissan Leaf: какие электромобили выбирают в столице
В Москве электромобили перестали быть экзотикой: их выбирают для такси, бизнеса и личного пользования. Какие модели оказались в топе, что влияет на спрос и почему столица стала лидером по развитию электротранспорта - рассказываем в деталях.Читать далее
-
04.04.2026, 08:26
Интервью Фадеевой: Почему Volga меняет кириллицу на латиницу и что ждет бренд в ближайшие годы
Российский бренд Volga возвращается, но с неожиданными изменениями: латиница в логотипе и ставка на экспорт. Почему это решение вызывает споры и каковы реальные перспективы возрождения марки - разбираемся на примере интервью с главой компании.Читать далее
-
03.04.2026, 18:49
Техническое противостояние: Москвич 3 и TENET T4 — что выбрать для российских условий
В 2026 году российский рынок SUV пополнился сразу двумя заметными моделями - Москвич 3 и TENET T4. Оба автомобиля претендуют на лидерство в сегменте, но различия в технических параметрах и оснащении могут стать решающими для покупателей. Разбираемся, чем отличаются эти кроссоверы и на что стоит обратить внимание при выборе.Читать далее
-
28.03.2026, 06:15
Эксперты оценили «Москвич 3»: просторный салон, богатое оснащение и работа на АИ-92
«Москвич 3» не просто попал в топ-10 новых авто - он стал заметным явлением на дорогах. Эксперты с разным опытом оценили его оснащение, комфорт и технические решения. Чем выделяется этот кроссовер и почему его выбирают все чаще - в нашем материале.Читать далее
-
26.03.2026, 18:25
Новые требования к такси в России: какие автомобили допущены к работе с 2026 года
С 1 марта 2026 года перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, расширился за счет новых моделей кроссоверов. Это решение связано с изменениями в законе о локализации и влияет на рынок перевозок. В материале - подробности о новых требованиях и полный список допущенных машин.Читать далее
-
22.03.2026, 05:06
Реальный опыт эксплуатации «Москвич 3» после двух зим: плюсы и минусы кроссовера
Владелец «Москвич 3» рассказал о своем опыте после двух лет и 27 тысяч километров пробега. Какие плюсы и минусы выявились за это время, насколько машина оправдала ожидания и с какими трудностями пришлось столкнуться - подробности в материале.Читать далее
-
17.03.2026, 10:06
Цены на «Москвич 3» 2026 года выросли: новые комплектации и изменения
«Москвич 3» 2026 года заметно подорожал во всех версиях. Какие перемены ждут покупателей, что изменилось в оснащении и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно. Мало кто знает, что новые опции уже включены в базу.Читать далее
-
13.03.2026, 15:47
Как изменились условия автокредитов на кроссоверы в 2026 году: цифры и нюансы
В 2026 году автокредиты стали реже, но суммы и сроки выросли. Какие кроссоверы сейчас берут чаще всего, сколько реально платить в месяц и как не попасть на лишние проценты - эксперты разобрали на примерах. Почему важно учитывать все детали - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 13:25
«Москвич 3» против JAC: как российская локализация изменила китайский кроссовер
Кроссовер «Москвич 3» после локализации получил ряд доработок, которые отличают его от исходного JAC JS4. Производитель акцентирует внимание на улучшенной коррозионной стойкости, новых материалах и адаптации систем безопасности. Почему эти изменения важны для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Moskvich, Опель, GAZ
-
21.04.2026, 20:10
Такси в России подорожает до 30%: что происходит с ценами и почему это важно
Эксперты предупреждают: поездки на такси в России могут стать дороже на треть уже к концу 2026 года. Причины - не только рост цен на автомобили и обслуживание, но и новые ограничения для перевозчиков. Какие города пострадают сильнее, что будет с доступностью и почему частные водители сдерживают рост - разбираемся, что ждет рынок такси в ближайшие годы.Читать далее
-
14.04.2026, 06:48
Москвич 3е, Zeekr 001, Avatr 11 и Nissan Leaf: какие электромобили выбирают в столице
В Москве электромобили перестали быть экзотикой: их выбирают для такси, бизнеса и личного пользования. Какие модели оказались в топе, что влияет на спрос и почему столица стала лидером по развитию электротранспорта - рассказываем в деталях.Читать далее
-
04.04.2026, 08:26
Интервью Фадеевой: Почему Volga меняет кириллицу на латиницу и что ждет бренд в ближайшие годы
Российский бренд Volga возвращается, но с неожиданными изменениями: латиница в логотипе и ставка на экспорт. Почему это решение вызывает споры и каковы реальные перспективы возрождения марки - разбираемся на примере интервью с главой компании.Читать далее
-
03.04.2026, 18:49
Техническое противостояние: Москвич 3 и TENET T4 — что выбрать для российских условий
В 2026 году российский рынок SUV пополнился сразу двумя заметными моделями - Москвич 3 и TENET T4. Оба автомобиля претендуют на лидерство в сегменте, но различия в технических параметрах и оснащении могут стать решающими для покупателей. Разбираемся, чем отличаются эти кроссоверы и на что стоит обратить внимание при выборе.Читать далее
-
28.03.2026, 06:15
Эксперты оценили «Москвич 3»: просторный салон, богатое оснащение и работа на АИ-92
«Москвич 3» не просто попал в топ-10 новых авто - он стал заметным явлением на дорогах. Эксперты с разным опытом оценили его оснащение, комфорт и технические решения. Чем выделяется этот кроссовер и почему его выбирают все чаще - в нашем материале.Читать далее
-
26.03.2026, 18:25
Новые требования к такси в России: какие автомобили допущены к работе с 2026 года
С 1 марта 2026 года перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, расширился за счет новых моделей кроссоверов. Это решение связано с изменениями в законе о локализации и влияет на рынок перевозок. В материале - подробности о новых требованиях и полный список допущенных машин.Читать далее
-
22.03.2026, 05:06
Реальный опыт эксплуатации «Москвич 3» после двух зим: плюсы и минусы кроссовера
Владелец «Москвич 3» рассказал о своем опыте после двух лет и 27 тысяч километров пробега. Какие плюсы и минусы выявились за это время, насколько машина оправдала ожидания и с какими трудностями пришлось столкнуться - подробности в материале.Читать далее
-
17.03.2026, 10:06
Цены на «Москвич 3» 2026 года выросли: новые комплектации и изменения
«Москвич 3» 2026 года заметно подорожал во всех версиях. Какие перемены ждут покупателей, что изменилось в оснащении и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно. Мало кто знает, что новые опции уже включены в базу.Читать далее
-
13.03.2026, 15:47
Как изменились условия автокредитов на кроссоверы в 2026 году: цифры и нюансы
В 2026 году автокредиты стали реже, но суммы и сроки выросли. Какие кроссоверы сейчас берут чаще всего, сколько реально платить в месяц и как не попасть на лишние проценты - эксперты разобрали на примерах. Почему важно учитывать все детали - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 13:25
«Москвич 3» против JAC: как российская локализация изменила китайский кроссовер
Кроссовер «Москвич 3» после локализации получил ряд доработок, которые отличают его от исходного JAC JS4. Производитель акцентирует внимание на улучшенной коррозионной стойкости, новых материалах и адаптации систем безопасности. Почему эти изменения важны для российских водителей - в нашем материале.Читать далее