Автор: Элина Градова

27 мая 2026, 23:18

Почему мотоциклистам стоит отказаться от шорт даже в жару

Слишком летний стиль на мотоцикле может обернуться серьезными последствиями

Многие мотоциклисты игнорируют защитную одежду летом. Это может привести к тяжелым травмам. Эксперты советуют пересмотреть подход к экипировке. Безопасность важнее комфорта.

С наступлением теплых дней на российских дорогах все чаще можно встретить мотоциклистов, которые выбирают легкую одежду, забывая о рисках. Многие предпочитают кататься в шортах и футболках, считая, что жара оправдывает отказ от полной экипировки. Однако специалисты уверяют: такой подход может привести к серьезным последствиям, рассказывает Quto.ru.

Руководитель объединения МотоРоссия Андрей Иванов отмечает, что езда на мотоцикле всегда связана с повышенной опасностью. Даже опытные пилоты не застрахованы от падений, а асфальт не прощает ошибок. По его словам, каждый, кто садится за руль двухколесного транспорта, должен помнить о необходимости надевать защитную экипировку.

В России обязательным элементом экипировки остается только шлем, а остальная защита - на усмотрение самого мотоциклиста. В других странах требования строже: там могут быть обязательны перчатки, специальная обувь или куртка. В некоторых американских штатах, напротив, достаточно солнцезащитных очков. Но, как подчеркивает эксперт, минимальный набор защиты - это не прихоть, а вопрос выживания.

Обычная одежда не способна защитить от травм при падении. Даже джинсы, которые внешне не отличаются от специальных мотобрюк, имеют разную структуру и уровень прочности. Мотобрюки способны выдержать трение об асфальт, не оставляя на теле глубоких шрамов. Обычные же штаны рвутся мгновенно, а человек получает серьезные повреждения.

Мотоцикл - это не просто средство для эффектных поездок. В экстренной ситуации только правильная экипировка может снизить риск тяжелых травм или даже спасти жизнь. По словам Иванова, ежегодно многие мотоциклисты становятся донорами органов из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Он призывает задуматься о последствиях и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.

Эксперты советуют пересмотреть свой гардероб и выбирать одежду, которая действительно защищает. Безопасность должна быть приоритетом, даже если на улице жара. Забота о себе - это не только личное дело, но и ответственность перед близкими.

