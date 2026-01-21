Водители путаются на круговых перекрестках — кто виноват и что делать?

Почему на кольцевых развязках в России до сих пор царит хаос и аварии — названа причина

С 2017 года на кольцевых перекрестках действует новое правило приоритета. Но дорожные знаки и сигналы часто противоречат друг другу. Ошибки с поворотниками и перестроениями приводят к авариям. Почему ситуация не меняется?

Круговые перекрестки уже давно стали привычной частью российских дорог. С 2017 года действует четкое правило: если перед въездом установлен знак «Круговое движение», преимущество получит тот, кто уже находится на кольце. Въезжающие думают нужно ли им уступить дорогу. Это изменение должно было сделать движение более понятным и безопасным.

Однако реальность оказалась куда сложнее. На примере многих круговых перекрестков по-прежнему отображается постоянная неразберихи и аварийная ситуация. Основная причина – разнобой в дорожных знаках и разметках. Не все круговые перекрестки подчиняются единому порядку. Иногда вместе со знакомым «Круговое движение» можно встретить и «Уступи дорогу», а где-то работает светофор. В таких случаях приоритеты меняются, и водителям приходится ориентироваться уже на дополнительные знаки или сигналы. Многие, привыкнув к основному правилу, не замечают изменений и действуют по привычке, что приводит к конфликтам и ДТП.

Как отмечают эксперты, часть аварий на кольцах происходит из-за того, что водители неправильно понимают очередность проезда или просто пропускают ее. Особенно часто это случается на сложных развязках с несколькими полосами и сложной разметкой.

Еще одна серьезная проблема – неправильное использование поворотников. По правилам, при въезде на круг водитель должен включить правый поворотник, а при выезде - левый. Это необходимо, чтобы другие участники движения соответствовали вашим намерениям. Но на самом деле многие либо забывают про сигналы, либо путают их местами - например, включают левый поворотник при въезде. Подобные ошибки сбивают с толку вокруг и становятся причиной возникновения осложнений.

Многополосные кольца - отдельная головная боль. Здесь важно заранее выбрать нужную полосу, соответствующую вашему течению, и плавно перестроиться для съезда, не создавая помех другим. На самом деле, многие водители начинают метаться по полосам прямо на круге, часто в последний момент, что приводит к резкому торможению и аварийным ситуациям.

Автоинструкторы выделяют: главная ошибка – это невнимательность и надежда на удачу. Многие не снижают скорость перед въездом, не смотрят на знаки и разметку, ведут себя так, будто едут по прямой дороге. Кольцо требует четкости, но далеко не все это понимают.

Чтобы снизить риск аварии на круговом перекрестке, специалисты советуют следовать простым правилам:

Снижайте скорость при подъезде к кольцу.

Внимательно следите за знаками и разметкой, чтобы не ошибиться с приоритетом.

Правильно используйте поворотники при всех маневрах.

Заранее займите подходящую полосу для своего направления.

Кольцевые развязки действительно способны повысить пропускную способность и снизить загруженность. Но их эффективность напрямую зависит от дисциплины и внимательности каждого водителя. Без этого даже самая продуманная схема превращается в ловушку, где ошибка может стоить дорого.